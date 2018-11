Rugby URA, para salir del fondo el mejor cabo se ata arriba El oval posicionado para que dé comienzo un espectáculo; URA Rugby recibe al todopoderoso Liceo Francés con mucho que ganar. / URA Regreso al Juan Rojas de un Unión Rugby Almería convencido de dar un buen espectáculo ante el poderosísimo Liceo Francés, segundo y que es un proyecto ideado para lograr el ascenso R. I. ALMERÍA Domingo, 11 noviembre 2018, 00:47

Dice el calendario que tras dos partidos fuera se regresa a casa para continuar por donde se dejó, en el sentido del nivel del adversario. Si el pasado día 21 fue Ciencias de Sevilla el que cerró el Municipal Juan Rojas, este domingo día 11, desde las 12.00 horas y con el arbitraje del catalán Joshua Bellido, será Liceo Francés el que lo reabra. Entre medias, los dos citados equipos se jugaron entre sí, en la jornada sexta, el liderato del Grupo C de División de Honor B, por lo que el hecho de que los madrileños lleguen segundos con una derrota es casi circunstancial. Si no se hubiese jugado ese duelo entre ambos da la sensación de que el coeficiente de puntos sería la única diferencia con los sevillanos, ya fuese a favor o en contra.

Con eso se deja claro que la batalla de este mediodía será durísima ante un rival con argumento rugbístico de líder, ocupe la primera plaza o no, y que Unión Rugby Almería no tiene absolutamente nada que perder y sí mucho que ganar en este duelo. El talante cruzado de cara a la visita del gigante es el mejor, con ánimo y con ganas de grada, de esa que nunca falla. «Volvemos a jugar en casa, lo que siempre es un aliciente para los jugadores, y entiendo que el apoyo de la afición nos hace pretender dar un buen espectáculo para que se divierta, disfrutando del rugby en general y del juego de su equipo en particular; pretendemos, en definitiva, que la gente venga, se divierta, se lo pase bien y se emocione con nosotros», expuso ayer Nacho Pastor, rugbier puro, que no podía entender este deporte de otra manera.

El análisis de la situación

Ya en harina de análisis, al valenciano de adopción no se le escapó que «va a ser un partido ante un gran rival, que va segundo ahora mismo en la Liga, que tiene 30 puntos, seis partidos ganados, uno perdido con bonus frente al líder, que es el Ciencias de Sevilla, pero a la vez será otra buena piedra de toque con la que ver cómo está URA en referencia a los equipos punteros de su división». Sin rehuir eso de 'echar pulsos', su elogio a Liceo Francés se completó recordando las claras metas que atisbaba. «Es un equipo que aspira a todo y que evidentemente tiene los ojos puestos en la fase final de ascenso, y que va con todas las opciones a ganar la liga en el Grupo C y trabajar para poder lograr la subida de categoría».

Por parte de URA, arsenal casi completo y a por todas, lo primero como nunca y lo segundo como siempre. «Contamos con jugadores con los que no pudimos contar la semana pasada frente a Arquitectura, con algunas incorporaciones de lesionados o ausentes vamos a poder disfrutar de unos tres cuartos completa, y en la parte de delantera también contamos con un montón de jugadores para poder hacer rotaciones, dosificar minutos y trabajar en esa línea». Una vez más, el entrenador de Unión Rugby Almería insistió en ver la situación como «una buena oportunidad de volver a estar frente a frente con rugby de nivel, con rugby de calidad, con propuestas serias y formales del máximo nivel de nuestra categoría, y será una buena prueba para ver cómo evoluciona nuestro juego, si vamos consolidando nuestras fases y un poco nuestro planteamiento sobre el campo, poder trabajar los aspectos técnico-tácticos que se deben implementar para mirar hacia arriba y salir del fondo de la tabla», finalizó.

Los números de Liceo

Liceo viene de ganarle 25-23 a CRC en el otro choque de alturas habitual del Grupo C en los últimos años, y antes de perder por uno, 18-17, en La Cartuja en el duelo entre los dos más poderosos del arranque de temporada, únicos con el pleno absoluto de puntos en sus respectivos casilleros llegados a ese momento de la jornada seis. No anotó en la primera parte pero sí hizo 2 tries en la segunda con una patada a palos transformada en medio para mandar y pensar en ganar, pero cediendo con un ensayo transformado de los sevillanos en el minuto 74 con dos jugadores menos sobre el campo hasta el final de un apasionante partido. Ante el referido CRC, el mano a mano de todo el choque se definió para los locales también en la recta final, otro aviso para URA.

Y es que hasta esas dos últimas fechas a Liceo Francés le faltaba saber si era capaz de manejar esos momentos y de llegar pleno de concentración a ellos, lo que quedó despejado por partida doble antes de llegar al Juan Rojas. En ese sentido, lo de antes no había tenido mayor complicación, con un 37-0 a Sanitas Alcobendas B, con un 12-65 a Extremadura CAR Cáceres, con un 50-3 sobre Ingenieros Industriales Las Rozas, con un 29-57 sobre Jaén Rugby y con 40-14 sobre Olímpico de Pozuelo para comenzar la temporada. Así, jamás en cinco jornadas había sentido presión alguna por lograr la victoria, con el dato curioso de que quien más puntos le ha hecho ha sido el recién ascendido pero potente club jienense, cuatro ensayos y una patada a palos, quizá marcando el camino.

Unión Rugby Almería cierra la clasificación son 7 puntos en su casillero, cuatro por victoria, la única lograda -ante Extremadura- y tres por bonus, dos de ellos ofensivos, como el de la semana pasada ante Arquitectura, y uno defensivo. En la misma cifra está Sanitas Alcobendas B, que recibe a Olímpico de Pozuelo en un partido de mucho interés para los cruzados, al igual que la visita de Jaén a Cáceres y la de Arquitectura a Ingenieros Industriales para completar el grupo de los equipos implicados por abajo.

Tras la disputa de esta jornada llegará el segundo parón liguero impuesto por calendario, tras el que es obligado pasar a reflexionar y a reajustar lo suficiente para afrontar el tramo final de la primera vuelta del campeonato en las mejores condiciones posibles, contra Cisneros Z, Marbella y Olímpico.

No se detendrá ahí la competición, puesto que habrá dos jornadas antes de la parada de Navidad y que serán de la segunda vuelta, en Jaén y en Las Rozas. Todos esos partidos van a ser tomados como oportunidades para sumar, como debe ser siempre, en las filas cruzadas, conscientes de que su evolución en la propuesta de juego deberá dar fruto de puntos para no pasar apuros en un año en el que el objetivo es precisamente ese, la consolidación definitiva sin tener que hacer demasiadas cuentas en la jornada final y pensar en eludir promoción de descenso, como ha venido siendo habitual.