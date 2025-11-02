El rugido del asfalto almeriense corona una edición histórica

El amanecer del sábado se filtraba entre las montañas de Enix con olor a gasolina y polvo caliente. En el horizonte, los motores rugían antes ... de despertar al sol. El Costa de Almería, en su quincuagésima edición, se estrenaba como prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto (CERA Recalvi 2025) y nada parecía más justo que coronar el regreso del automovilismo nacional al Mediterráneo con un campeón decidido en los tramos andaluces.

Jorge Cagiao y Javier Martínez llegaban desde Galicia con la serenidad de quienes dominan su destino. Cuatro victorias en cinco carreras los habían colocado al frente de la clasificación y en Almería sólo necesitaban confirmar lo que todo el paddock intuía, que el título sería suyo. Sin embargo, el primer tramo del viernes, aún con el calor del asfalto cayendo, lo ganaron Enrique Cruz y Yerey Mújica. Los canarios, con su Toyota GR Yaris Rally2, lanzaban un desafío de orgullo y velocidad.

Cagiao y Martínez, con el Alpine. ACA Francisco Puertas y Fernández. ACA Uno de los coches participantes en la quincuagésima del Costa. ACA García y Luque, ganadores en Regularidad Sport. ACA Luis Miguel Ramírez y David Peralvo. ACA 1 /

Pero la respuesta llegó al amanecer siguiente. En el primer rugido de Vícar-Enix, el Alpine A110 GT+ azul eléctrico de Cagiao y Martínez marcó territorio con un tiempo implacable. En Alhabia-Santa Fe de Mondújar repitieron la historia y en las segundas pasadas ampliaron su dominio con un pulso exacto entre la técnica y el coraje. A media mañana, cuando el servicio se detenía en el recinto ferial de Roquetas de Mar, los gallegos ya tenían una renta de más de ocho segundos. Se olía el título.

La tarde fue una sinfonía de control. Enix, Alboloduy, Ricaveral, seis tramos más y seis golpes de autoridad. Los cronos se rendían ante el ritmo constante del Alpine, un coche pequeño pero con alma de gigante. Al final del día, el reloj habló claro, victoria con casi medio minuto de ventaja. Cagiao y Martínez eran campeones de España. Los canarios Cruz y Mújica, que resistieron, quedaron segundos tras haber sido sus escoltas en nueve de las diez especiales del sábado. El podio lo completaron los asturianos Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, siempre firmes con su Citroën C3 Rally2, mientras que los gallegos Daniel Berdomás y Brais Mirón mantuvieron su Hyundai i20N Rally2 en cuarta posición.

Pedro David Pérez gana en casa

Más atrás, entre curvas que se asomaban al mar, Pedro David Pérez y Miriam Antelo dominaron el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y lo clausuraron con una demostración de poder. Con su Ford Fiesta R5 MK2, el piloto granadino se llevó los once tramos regionales, sumando su sexto triunfo consecutivo y revalidando así su título autonómico. Nadie fue capaz de acercarse a su ritmo. Casi tres minutos de ventaja sobre el siguiente equipo fueron la rúbrica del dominio.

José Antonio Aznar y Osel Román, con su Porsche, terminaron segundos del regional y sextos en la general del CERA, firmando además la victoria en el grupo GTR. Muy cerca, Óscar Gil y Carlos Chamorro completaron el podio andaluz con otro Porsche que sonó a elegancia y constancia. Tras ellos, José María Zapata y Antonio Pérez se quedaron con la cuarta plaza del campeonato, mientras que Francisco Manuel Puertas y Sergio Fernández, con su Renault Clio Rally5, brillaron en la novena posición y se convirtieron en el mejor equipo de tracción delantera. Cerraron los diez primeros Francisco Arias y Salvador Belmonte, sextos andaluces con Porsche y una sonrisa de satisfacción tras un rallye impecable.

La precisión del tiempo

Entre los históricos, la batalla tuvo un aroma distinto. En Regularidad Sport, José Ignacio García Bejarano y José Francisco Luque guiaron su Volkswagen Golf con una exactitud casi matemática. Lideraron desde el primer tramo del sábado y no cedieron más que dos de las once especiales, ambas en manos del dúo formado por Juan José Vargas y José Manuel Sevilla, que acabaron segundos con su Citroën AX. Terceros fueron Alejandro Beck y Sergio Cardosa, también con otro AX.

Más reñida fue la Regularidad Clásica, donde la fortuna cambió de manos varias veces. José Luis Gómez y Pablo Gómez-Millán, al volante de un Volkswagen Golf, comenzaron al mando, pero una incidencia en Alhabia-Santa Fe de Mondújar les hizo caer al sexto puesto. Aun así, ganaron seis tramos y remontaron hasta la tercera posición. La victoria terminó en manos de Luis Miguel Ramírez y David Peralvo, certeros con su Mercedes 190E, seguidos del Renault Clio de José Cruz y Cruz López, segundos tras un rallye de constancia admirable.

El regreso de un mito

Cuando el sol se escondió tras el Mediterráneo, los motores ya dormían. En el Parque de las Almadrabillas, los aplausos resonaron sobre el mármol. Cincuenta ediciones después de su nacimiento, el Costa de Almería volvió a ser nacional. 35 años habían pasado desde su última puntuabilidad en 1990, cuando un joven Francesc Ambudio –invitado de honor este año– alzó el trofeo en la Copa de España de Rallyes.

El ACA celebró con orgullo el éxito de una edición que recuperó la esencia de los grandes tiempos. Y entre la brisa salina, los faros encendidos y el rugido apagado de los coches, el nombre de Jorge Cagiao quedó grabado en la historia del Costa de Almería.