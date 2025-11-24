Roquetas de Mar, una ciudad que late al ritmo de su media maratón

La ciudad de Roquetas de Mar vivió un domingo marcado por el deporte en estado puro con la celebración de la VIII Media Maratón Ciudad ... de Roquetas, un evento que volvió a convertirse en una referencia organizativa y participativa dentro del calendario atlético provincial y andaluz. En torno a mil corredores llenaron las calles en una mañana luminosa que reforzó la condición del municipio como uno de los grandes escenarios deportivos del sureste español, gracias a un modelo de organización consolidado y a una implicación institucional que ha elevado la prueba a un nivel significativo dentro de su categoría. La jornada, homologada por la Real Federación Española de Atletismo, reunió a 700 participantes en la distancia de media maratón y a otros 300 en la carrera saludable de 8 kilómetros, lo que permitió observar perfiles muy diferentes, desde corredores de alto rendimiento hasta deportistas populares que encontraron en esta cita un espacio ideal para disfrutar de una experiencia colectiva.

El pistoletazo de salida se dio a las nueve y media de la mañana, en un ambiente ya cargado de expectación y con numerosos aficionados distribuidos a lo largo del recorrido. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Deportes, José Juan Rubí, y el concejal Daniel Salcedo, fue el encargado de iniciar oficialmente la prueba, en un gesto que simboliza el compromiso del Ayuntamiento de Roquetas de Mar con la continuidad y el crecimiento del evento. El alcalde subrayó la satisfacción institucional que genera ver a Roquetas de Mar convertida en un espacio de encuentro deportivo desde primeras horas del día, recordando que el equipo de gobierno y especialmente el área de Deportes mantiene un trabajo constante para promover eventos que sitúan al municipio como un referente. Sus palabras pusieron en contexto una mañana que se desarrolló con un notable despliegue logístico, con voluntarios, personal técnico y servicios de seguridad distribuidos en puntos estratégicos para garantizar el buen desarrollo de la cita.

Intensidad

En lo estrictamente deportivo, la Media Maratón dejó una competición intensa marcada por el alto nivel de algunos de los participantes. En la modalidad masculina, el primer puesto recayó en Youness Belyamna, que firmó una destacada marca de 1:05:55, un tiempo que evidencia su dominio desde los tramos iniciales y su capacidad para mantener un ritmo sostenido en un recorrido exigente. En segunda posición se clasificó Zouhir El Janati, mostrando regularidad y fortaleza en los metros finales, mientras que Ayoub Zaroual completó el podio masculino después de una actuación igualmente meritoria.

En el cuadro femenino, la victoria fue para Alma Quintana, que cruzó la meta con un tiempo de 1:25:15, imponiendo un ritmo sólido y constante que le permitió mantener la cabeza de la carrera en los momentos decisivos. Le siguieron Virginia Vilches, en segunda posición, y Águeda Salas, en tercera, ambas con carreras muy consistentes que confirmaron el buen nivel competitivo en la categoría femenina.

La carrera saludable de 8 kilómetros, pensada tanto para corredores habituales como para aquellos que buscan una modalidad más accesible, también dejó momentos destacados. En categoría masculina, el triunfo fue para Marco Góngora, que completó el recorrido en 25:51, después de marcar diferencias en el tramo final gracias a su capacidad de aceleración. En la categoría femenina, el primer puesto fue para Agustina Silvera, que gestionó la distancia con solvencia y supo mantener el ritmo que le permitió alzarse con la victoria en esta edición.

Esta modalidad volvió a demostrar su importancia como una puerta de entrada para deportistas que se inician en el atletismo o que desean participar en una experiencia competitiva adaptada a distintos niveles físicos.

Para los más jóvenes

La fiesta deportiva en torno al atletismo se había iniciado ya la tarde del pasado sábado con la celebración de la Media Kids, un evento que reunió a 350 jóvenes atletas en categorías comprendidas desde bebés hasta sub-18, incluyendo una modalidad adaptada que reforzó el carácter inclusivo de la ya clásica cita roquetera. Este apartado juvenil se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la programación del fin de semana, no sólo por el impulso que da a la cantera deportiva del municipio, sino también por la oportunidad que ofrece para que familias enteras vivan el deporte como una actividad compartida. El colorido, la ilusión y el entusiasmo fueron protagonistas en el paseo previo a la gran jornada del domingo, mostrando el compromiso creciente de Roquetas de Mar con la formación deportiva en edades tempranas.

La suma de todas estas actividades, unida al ambiente generado por los corredores, el público y la organización en torno a la Media Maratón Ciudad de Roquetas de Mar, consolidó una edición que ha confirmado el potencial del municipio para seguir acogiendo pruebas de gran formato con notable respuesta social.

La Media Maratón Ciudad de Roquetas volvió a ser una celebración colectiva en la que deporte, participación, convivencia y promoción municipal confluyeron de forma natural, dejando la sensación de que cada año la prueba adquiere mayor dimensión y se acerca más a su objetivo de convertirse en una referencia indispensable del calendario atlético en la comunidad andaluza.