Youness Belyamna entra en meta con el mejor tiempo invertido. IDEAL
Atletismo

Roquetas de Mar, una ciudad que late al ritmo de su media maratón

Reunió a casi un millar de corredores y coronó a Youness Belyamna y Alma Quintana en la media y a Marco Góngora y Agustina Silvera en la carrera de 8 kilómetros

R. I.

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:50

Comenta

La ciudad de Roquetas de Mar vivió un domingo marcado por el deporte en estado puro con la celebración de la VIII Media Maratón Ciudad ... de Roquetas, un evento que volvió a convertirse en una referencia organizativa y participativa dentro del calendario atlético provincial y andaluz. En torno a mil corredores llenaron las calles en una mañana luminosa que reforzó la condición del municipio como uno de los grandes escenarios deportivos del sureste español, gracias a un modelo de organización consolidado y a una implicación institucional que ha elevado la prueba a un nivel significativo dentro de su categoría. La jornada, homologada por la Real Federación Española de Atletismo, reunió a 700 participantes en la distancia de media maratón y a otros 300 en la carrera saludable de 8 kilómetros, lo que permitió observar perfiles muy diferentes, desde corredores de alto rendimiento hasta deportistas populares que encontraron en esta cita un espacio ideal para disfrutar de una experiencia colectiva.

