Retratos fotográficos de olímpicos y paralímpicos almerienses en la Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial

Bernardo Abril Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 19:55

El fotógrafo Rubén García Felices presenta su colección de retratos en blanco y negro de 14 deportistas almerienses que han participado en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos a lo largo de la historia (de los 26 que son en total) y que siguen vivos.

Se trata de la continuación del itinerario de la exposición «Almerienses olímpicos y paralímpicos» por los principales espacios expositivos de la ciudad de Almería, y que en esta ocasión desembarca en la sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) del Ayuntamiento de Almería, ubicado en la Plaza de la Constitución.

La muestra fotográfica, que está compuesta por veintidós retratos de estilo clásico, ha sido inaugurada este miércoles 22 de octubre por el autor y el Concejal Delegado de área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca Pradas.

Tanto Joaquín Pérez de la Blanca como Rubén García han remarcado que hacía bastante tiempo que no se hacía un homenaje de estas características, abarcando a más de la mitad de nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos, y que esta muestra es crucial y digna de ser visitada, por aquellas personas que deseen conocer los rostros y nombres y apellidos de todas estas personas que son nuestras raíces del deporte almeriense.

La lista de nombres de los deportistas retratados, así como los juegos en los que han estado presentes y sus diferentes disciplinas deportivas representadas es la siguiente: Carlos Luis Carreño Cejudo (Charly Carreño), JJ. OO. de Sídney 2000, voleibol; Cecilio Leal Sánchez, JJ. OO. de Barcelona 1992, Josefa Pérez Carmona (Pepi Pérez), JJ. OO. de Sídney 2000, y David Sánchez López, JJ. OO. de Río de Janeiro 2016 y JJ.OO. de Tokio 2020, halterofilia; Juan Martínez Oliver, JJ. OO. de Atlanta 1996, Juan Emilio Gutiérrez Berenguel (Emilio Gutiérrez), JJ. PP. de Londres 2012, Ana López Martínez, JJ. PP. de Pekín 2008, y Pablo Jaramillo Gallardo, JJ. PP. de Tokio 2020 y JJ. PP. de París 2024, ciclismo; Antonio Fernández Ortiz, JJ. OO. de Múnich 1972, atletismo; David García del Valle, JJ. PP. de Sídney 2000, JJ. PP. de Atenas 2004, JJ. PP. de Pekín 2008 y JJ. PP. de Londres 2012, y María del Mar Olmedo Justicia (María Olmedo), JJ. PP. de Atenas 2004, judo; Faustino Reyes López, JJ. OO. de Barcelona 1992, boxeo; Jairo Ruiz López, JJ. PP. de Río de Janeiro 2016, JJ. PP. de Tokio 2020 y JJ. PP. de París 2024, triatlón; y Raquel Huertas Soler, JJ. OO. de Atenas 2004 y JJ. OO. de Pekín 2008, hockey sobre hierba.

Hay que recordar que el fotógrafo Rubén García lleva más de 14 años dando voz y visibilidad a la comunidad almeriense por medio de sus fotografías y sus distintas entrevistas. Cabe mencionar también que para la realización de este trabajo fotográfico, el artista ha contado con la colaboración del Club de Deportes Adaptado Depoadap-Almería.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 2 de noviembre en horario de 10:30 a 13:30 horas, por las mañanas (de martes a domingos) y de 17:00 a 20:00 horas, por las tardes (de martes a sábados).