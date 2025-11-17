Todos los puntos se quedan en casa

La victoria del Pvo. Almería, en el derbi provincial jugado en Los Ángeles contra la PD Garrucha, que supuso la primera victoria local de los ... rojiblancos en lo que va de Liga; así como las del CD Cantoria, en Los Olivos, ante el CD Pizarra Atlético, y la del Cuevas CF, en el Andrés Soler, frente al Baeza CF fue el registro almeriense en la décima jornada en el Grupo 2.

Se completó con los marcadores de CD Benagalbón,1-CD Casabermeja, 0, partido que terminó 'caliente' con doce tarjetas amarillas y cuatro rojas; Villacarrillo CF, 0-CD Santa Fe, 0; CD Málaga, 0-At. Marbella, 1, y hubo turno de descanso para el Alhaurín CF. En la tabla, en los dos puestos de ascenso, figuran CD Loja, con 27 puntos, seguido de At. Marbella, con 21, y al acecho en tercera posición está el CD Cantoria, con 21. La PD Garrucha está séptima, con trece; Cuevas CF, octavo, con diez, y el Pvo. Almería, decimotercero, con ocho y sale de la zona de descenso, en la que están Baeza CF, con siete puntos, y Villacarrillo CF, con seis.

No faltaron ni emoción ni goles

El primer derbi provincial jugado en la actual categoría, en el marco de la Ciudad Deportiva Los Ángeles, con buen ambiente y numerosos seguidores garrucheros en las gradas, finalizó con victoria (2-0) del Pvo. Almería, tras un partido muy competido por parte de los dos equipos y que, tras una primera parte nivelada y ocasiones para ambos, finalizó sin goles. En el segundo tiempo, el Pvo. Almería tuvo más atino cara al gol, encarrilando el camino hacia la victoria con los dos tantos marcados por Álex Sánchez, en los minutos 46 y 78, que daban tres puntos de 'oro' a los rojiblancos para salir de la zona de descenso y reencontrarse con la alegría de ganar.

En Los Olivos, nueva confirmación de la gran temporada del CD Cantoria, en esta ocasión en el partido ante el CD Pizarra, que permite a los cantorianos seguir cerca de la zona de ascenso, al ganar (2-0) al equipo malagueño, que llegaba en el décimo puesto, en un competido envite, que se decidió en la segunda parte. Las ambientadas gradas del recinto cantoriano festejaron la llegada de la victoria, a través de los goles de David Simón, en el minuto 57, y de Lisandro, en el 80, para que el CD Cantoria continúe figurando en el trío de cabeza de la clasificación.

Otros tres puntos de gran importancia para un equipo almeriense fueron los logrados por el Cuevas CF, que se impuso (5-2), en su feudo del Andrés Soler, al Baeza CF, que aleja al conjunto cuevano de la zona de descenso. Al término del primer tiempo, se llegó con las dudas del 2-1 imperante, tras adelantarse los visitantes con un gol de Jesús de la Torre, pero empató Abdou y, antes del descanso, Rafa Ortega marcó el segundo de los cuevanos. Las dudas siguieron en la segunda parte, pese a que Abdou puso el 3-1; luego, Pedro recortó con el 3-2, para el Baeza CF; Abdou firmó un 'hat trick' con el 4-2 y Diego Bustos acercó a su equipo con tercer gol, pero ya insuficiente para impedir la derrota.