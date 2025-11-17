Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Poli Almería ganó el derbi provincial al Garrucha. Davinia Capel
Fútbol

Todos los puntos se quedan en casa

División de Honor ·

El Pvo. Almería gana el derbi a la PD Garrucha, el CD Cantoria se impone al CD Pizarra y el Cuevas CF hace 'manita' al Baeza con un 'hat trick' de Abdou

José Gabriel Gutiérrez

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:21

La victoria del Pvo. Almería, en el derbi provincial jugado en Los Ángeles contra la PD Garrucha, que supuso la primera victoria local de los ... rojiblancos en lo que va de Liga; así como las del CD Cantoria, en Los Olivos, ante el CD Pizarra Atlético, y la del Cuevas CF, en el Andrés Soler, frente al Baeza CF fue el registro almeriense en la décima jornada en el Grupo 2.

