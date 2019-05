Tercera División El At. Pulpileño ofreció el mejor balance almeriense en la Tercera Sebas López, técnico del Pulpileño, se quedó a un punto de repetir presencia en el playoff. / A. Cáceres Le siguen Poli Almería y Huércal Overa CF, tras una campaña en la que el máximo goleador de los equipos almerienses fue Campanas, con 18 tantos JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Martes, 21 mayo 2019, 01:07

Con la finalización de la Liga en los grupos IX y XIII de Tercera División, en los que han militado los tres equipos almerienses, llega el tiempo de comenzar los trabajos de planificación con vistas al próximo curso liguero. Un curso en el que habrá dos representantes más, casos del CD El Ejido y de la UD Almería B.

Lo mejor del pasado campeonato, en base a la clasificación final, le corresponde al At. Pulpileño, al que le faltó haber sumado un punto más para haber repetido participación en el playoff de ascenso a Segunda División B. Los pulpileños han estado entrenados por un Sebas López que ha vuelto a ofrecer una gran labor como técnico del equipo, pese a haberse ido configurando la plantilla sobre la marcha. La 'desbandada' de la mayoría de la plantilla al término del curso anterior, no fue óbice para acabar en el quinto puesto de la tabla, el más alto de la triple representación almeriense, siendo además el equipo más goleador, menos goleado y con menos derrotas.

Le han seguido, en la comparativa de las mismas referencias, el Poli Almería, que tuvo un excelente papel en la campaña de su regreso a la militancia en categoría nacional. Los rojiblancos, muy bien dirigidos por Jorge Garcés, acabaron el curso liguero en el decimotercer puesto, alejado de la amplia zona de descenso que, muy posiblemente, habrá en el Grupo IX. En cuanto al Huércal Overa, el relevo técnico, con Fran Marín sustituyendo a Xavi Juliá en el tramo final de la Liga, fue clave para que los huercalenses evitaran el descenso. La llegada de Fran Marín fue un gran revulsivo y hubo respiro de alivio con la permanencia.

Referente a los principales 'cañoneros' de los tres equipos almerienses, el veterano Campanas, del Huércal Overa CF, ha sido el máximo goleador, con 18 tantos. Quedaron a continuación Ibu, del At. Pulpileño, con diez; José Enrique, del Poli Almería, con nueve; Tyler, del Huércal Overa CF, y Sergio Camacho y Óscar García, ambos del At. Pulpileño, con ocho, y Adri Miranda y Pedro Ruzzo, del Poli Almería, y Jay, del At. Pulpileño, con siete.