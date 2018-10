Atlético Pulpileño El At. Pulpileño 'coge la onda' y ha logrado diez de los doce últimos puntos disputados Once inicial del At. Pulpileño en el partido de la pasada jornada contra el O. Totana. / ANTONIO CÁCERES Campanas, del Huércal Overa, y Douglas, del At. Pulpileño, son los más goleadores de los tres equipos almerienses de Tercera, con tres tantos JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 23 octubre 2018, 00:44

Tras haberla disfrutado Huércal Overa CF y Poli Almería, ahora la buena racha de resultados le corresponde al otro equipo almeriense de Tercera División, el At. Pulpileño. Con su victoria de la pasada jornada, son cuatro las citas consecutivas sin perder que lleva el conjunto entrenado por Sebas López. El logro de diez de los doce puntos disputados, con tres victorias y un empate, les ha servido para ir escalando puestos en la clasificación del Grupo XIII, pasando de estar en zona de descenso a figurar en la undécima posición, con doce puntos.

Una gran remontada que llega después de superar un flojo inicio de Liga, principalmente motivado por la configuración, casi total, de la nueva plantilla en relación al pasado curso. Tras el histórico logro de plaza para el playoff de ascenso a Segunda División B, hubo 'desbandada' de jugadores hacia otros clubes, principalmente al Águilas FC.

El próximo domingo, el At. Pulpileño tendrá otro gran escollo como rival, el Yeclano Dvo., líder del Grupo XIII, al que deberá visitar en La Constitución. Por su parte, el Huércal Overa, que lleva tres jornadas seguidas sin ganar, jugará en el Juan Cayuela, contra el Olímpico de Totana. El Poli Almería, que no pudo conseguir la tercera victoria consecutiva en el Grupo IX, deberá visitar a la UD San Pedro.

En cuanto a los principales goleadores de los equipos almerienses de la categoría, Douglas, del At. Pupileño, ha igualado a Campanas, del Huércal Overa CF, como más realizadores, ambos con cuatro tantos en su haber. Les siguen Fran Moreno y Asensio, del Huércal Overa CF, y Óscar García, del At. Pulpileño, con tres, y José Enrique y Adri Miranda, del Poli Almería, y Sergio Camacho, del At. Pulpileño, con dos.