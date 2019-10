UD Almería «Una primera parte horrorosa» José Corpas intenta irse por la banda ante la presión de Pérez. / LOF El plantel de la UDA no puso reparos en reconocer que el Sporting de Gijón fue muy superior JORDI FOLQUÉ Almería Viernes, 4 octubre 2019, 00:08

Mirando estadísticas de temporadas anteriores, ni cuando el Almería perdió 1-6 ante el Racing de Ferrol (2005), en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, los rojiblancos encajaron cuatro goles en los primeros 45 minutos. Números, por tanto, que ayer lograron 'batir' los pupilos de Pedro Emanuel. Pese al intento de mejorar el marcador en el segundo periodo, la diferencia en su contra al descanso era tan grande que les fue imposible hacer una machada. Un hecho que lo definió de forma clara José Corpas. El extremo linarense dijo que fue «una primera parte horrorosa». Así sin más calificativos. Porque no fue necesario decir más palabras para resumir lo que se vivió en El Molinón-Quini en la tarde de ayer. Desde que el colegiado diera por iniciado el choque hasta que mandara a todos los jugadores a sus vestuarios al finalizar ese primer tiempo que fue, para los que ayer vestían de verde, algo más que nefasto.

Y eso que lo sabían. Pese a que el Sporting de Gijón habían marcado únicamente seis goles en las primeras ocho jornadas, por los cinco encajados por la UDA en este mismo periodo, los de Pedro Emanuel tenían claro, al menos en la teoría, que los asturiano saldrían «con la intención de matar el partido en los primeros 15 minutos». Tal y como sucedió. La práctica hizo caso al preparador luso, mientras que sus jugadores no parecían haberse enterado de la explicación.

José Corpas

El extremo linarense se mantuvo como titular. No tuvo fortuna a lo largo del partido, siendo superado por Pérez cada vez que intentaba irse del lateral ayer izquierdo del Sporting. En UDA Radio fue el más claro sobre lo que pasó para que el cuadro almeriense no pudiera seguir sumando a domicilio y encajara su primera derrota cuando han tenido que viajar. Definió de manera clara lo que sucedió en el primer tiempo. Lo hizo para que se tuviera presente y se pudiera mejorar en Riazor. «Hemos hecho una primera parte horrorosa. Si lo asumimos, es el primer paso para poder ir a Riazor y ganar el domingo», apuntó.

El comienzo no pueden decir que les sorprendiera porque no lo hubieran hablado en la previa. «Sabíamos al campo que veníamos y que el Sporting intentaría poner un ritmo alto desde el inicio». Pero, «no hemos estado bien al comienzo del partido. Nos ha costado mucho entrar y ya llevaban dos goles a su favor». Ni más ni menos.

El 4-1 al descanso fue difícil de asumir. Para afrontar la segunda parte de una mejor manera. «Teníamos que intentar olvidar la primera parte y pensar que fuera el partido 0-0. La pelota ha entrado, pero ellos llevaban una ventaja ya muy grande». Pese a ello, «el equipo se ha intentado rehacer, pero llevar tres goles de desventaja ha sido muy complicado. Lo buscamos, pero no».

Ahora el futuro es pasado mañana. Sin regresar a Almería, la expedición de la UDA permanecerá hasta el sábado en Gijón y, desde ahí, viajar hasta Coruña. Un tiempo en el que «debemos recuperarnos tanto física como mentalmente para volver al juego que hemos venido haciendo desde que comenzó la temporada», sentenció.

Darwin Núñez

El delantero uruguayo dispuso de sus primeros minutos de la temporada. Saltó al campo en el descanso para hacer pareja en ataque con Sekou Gassama e intentar contar con una mayor presencia en ataque. No marcó. Ni tan siquiera pudo disparar al marco de Mariño. Para el llamado por parte de la absoluta de su país, pese a que no se ha estrenado, insistió, como sus compañeros, en que sabían lo que les podría venir encima, tal y como sucedió. «Fue un partido difícil. Sabíamos que ellos saldrían los primeros 15 minutos para matarnos y lo hicieron». Logrando dos goles. El Almería recortó. Pero antes del descanso los locales marcaron otro par de tantos para hacer imposible la remontada. «Después fue imposible poder remontar el partido», declaró.

En la primera mitad hubo casi tres fases. Un primer cuarto de hora «que cada vez que llegaron nos anotaron goles». Después, «a la media hora lo igualamos en el juego». Pero «al final de la primera parte nos mataron». Así lo resumió Darwin Núñez. Con él ya en el campo, el partido cambió algo. El Sporting quiso guardarse más y buscar, si podía, alguna contra, mientras que la UDA quiso buscar el gol para recortar distancias. Siendo los primeros minutos del charrúa. «Tenía ganas de jugar desde que llegué a Almería. No pude jugar por problemas físicos. Ahora el míster me dio la oportunidad y creo que he intentado ayudar al equipo».

El joven delantero espera que este doble resultado negativo no afecte en demasía a la plantilla. «No hay que agachar la cabeza. Quedan muchos partidos. Somos unos guerreros y debemos salir a todos los partidos intentando matar al rival».

Jonathan Silva

Fue la gran sorpresa de la alineación titular. Entró en lugar de Iván Martos como lateral izquierdo. Una decisión que le hizo sentirse «feliz por el estreno con el equipo», pero lamentando que el resultado final no fuera positivo. «Una lástima que no ha podido ser con una victoria», dijo el brasileño.

Viendo lo que pasó en Gijón, apuesta porque el plantel tenga claro que deben salir al máximo desde el inicio en cada encuentro. «Todos los partidos son difíciles. Tenemos que trabajar muy duro».

Babin

El defensa central del Sporting de Gijón quiso 'contestar' a José Carlos Lazo al terminar el choque. «Hemos leído esta semana las declaraciones de un jugador del Almería (Lazo) que decía que iban a reventar El Molinón. Pero aquí no se revienta ni a mi prima. No es necesario faltar el respeto a este Estadio». Fueron sus palabras tras la victoria.