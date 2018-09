Voelibol Una más o la primera Fran Iribarne, que fue campeón de España juvenil con Mintonette, juega su primera Copa de Andalucía, con el nuevo Unicaja Almería / J.J.A. Unicaja Almería busca su decimotercera Copa de Andalucía ante un Mintonette Michelin que juega su tercera final autonómica Los ahorradores son favoritos a obtener el primer título de una temporada en la que buscará igualar sus mejores registros JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 23 septiembre 2018, 03:41

En julio de 2008 falleció José Antonio Santos del Campo, 'Toño' Santos, víctima de un cáncer. Aquel profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada había marcado época en el voleibol de la provincia que lo acogió en 1983 y en la que desarrolló un grandísimo trabajo. Burgalés de nacimiento, su figura se recuerda poniendo apellido a la Copa de Andalucía, que por segunda vez consecutiva se va a disputar en la provincia de Almería y que alcanza su edición decimoquinta. En las 14 disputadas previamente no ha habido apenas discusión, puesto que el Club Voleibol Unicaja Almería ha ganado 12, ha perdido una final y no se ha presentado a otra, la que fue primera de Mintonette dos años atrás, por culpa del calendario y un desacuerdo con la Federación Andaluza.

Por lo tanto, de levantarse, el 13 aparecería por primera vez en el palmarés de los blanquiverdes, suponiendo el cuadragésimo primer título en las vitrinas ahorradoras al sumarse a los 28 títulos nacionales que ya se contemplan. La lógica dice que el equipo ahorrador es el favorito, ante todo por la diferencia de categoría, pero el asumir ese papel no va a restar intensidad en un equipo blanquiverde que va a por todas frente a un Mintonette Michelin que no tiene nada que perder y que precisamente ese rol le hace ser capaz de meterle presión a quien es favorito en 'las apuestas'.

«Con contundencia»

Manolo Berenguel antes de que el italiano Piero Molducci se pasease de nuevo por los pasillos del Moisés Ruiz, esta vez de visita con su Ushuaïa Ibiza Voley, dejó claras las intenciones. «Vamos a ir a ganar y, si puede ser, será con contundencia». El matiz parece obligado, si bien no sería necesario. «No es por ser Mintonette, sino porque Mintonette es de inferior categoría a nosotros», dijo el flamante entrenador de Unicaja Almería.

Además, y como otra clave para evitar malentendidos, Berenguel apura el tiempo y hace cumplir su plan, por lo que una constancia en el juego de alto nivel en el primer título del curso es algo que va a exigir a sus hombres. Sí es cierto que va a rotar, que jugarán todos y que no se lo planteará como lo hará en la Supercopa de España dos semanas después, pero el aviso está lanzado y no quiere 'alegrías' en las filas de Juanichi. Encomiable fue la lucha de sus hombres el año pasado, que dieron todo para ganarle el segundo set a Unicaja Almería (25-27), después de haber perdido el primero con un rival 'a medio gas' (25-18) y que después ya no pudieron llegar a más (25-16 y 25-12). Eso sí, esta vez juegan en 'casa', en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, la instalación en la que entrenan y a la que le tienen tomadas las referencias, en un deporte que utiliza estas para tomar ventaja -la luz solar, los focos, una valla de publicidad-.

Los ahorradores llegan bien y motivados, algo cargados por el extra de físico y por la dureza de los entrenos en pista, los dos últimos compartidos con Ushuaïa Ibiza, siendo además el segundo un «partido puro y duro», apenas unas horas antes de flanquear las puertas del Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde años atrás tuvo su casa. En cuanto al sexteto, nadie tiene el puesto, todos quieren ganarse el suyo y no van a dejarse nada por poner sobre la cancha de juego. Como datos curiosos, habrá, dentro de que es un derbi almeriense, un duelo fratricida real con los hermanos Lorente como protagonistas, el colocador Rubén en Unicaja Almería y el líbero Dani en Mintonette, algo que ya sucedió en Huércal-Overa en la pasada edición del torneo copero andaluz, a cuyo ayuntamiento agradeció el club ahorrador su colaboración en la organización del torneo.

Además de esto, Chema Castellano ya fue campeón hace dos años ganando a los de Juanichi, que estaban en Primera Nacional, mientras vestía los colores de Cajasol Juvasa, y Pablo Cabrera, ahora en esas filas, ganó su primera Copa de Andalucía de blanquiverde hace tres años cuando se marcó el inicio del 'triplete'.

Conexiones

Se pueden seguir sumando conexiones entre los unos y los otros, con un profundo conocimiento de sendas plantillas. Por ello, Manolo Berenguel avisó de que en su rival hay gente «que entiende perfectamente el voleibol». Son 16 hombres en un plantel muy llamativo que lidera el capitán Curro Sáez, líbero y que cuenta con el citado Dani Lorente como compañero en esa posición.

Los colocadores son Juan Jesús del Águila y el citado Pablo Cabrera, que es el más veterano del equipo junto al central Juan Francisco Bueso, que a su vez está acompañado en dicha posición por Álvaro Cadavid, David Moya, Víctor Jumilla y Adrián Álvarez. Con cinco centrales en la plantilla, se ha desplazado hacia zona 2 Álex del Águila, que compartirá su función de opuesto con Jorge Anane, el más joven del grupo. Por último, los receptores son Carlos Felipe González, Juanma Acuyo, Juanma García, Javier Barragán y Diego Ferreira. Como ya se ha dicho, el entrenador es Juan Ignacio Peñas 'Juanichi'. Entrenan y juegan en el mismo lugar en el que quieren que 'a la tercera sea la vencida' -hoy domingo a las 12.00-.

Los árbitros principales designados por parte de la Federación son 'los Superliga' Susana Trigo y Fernando Pérez, acompañados por Jennifer Parra, Manuel Segura y Daniel Segura, siendo la tercera cita con arbitraje y la segunda con público en el calendario de Unicaja Almería. El 'debut' se produjo el pasado sábado en Viator ante Benfica, se ha continuado con doble cita ante los pitiusos de Molducci en la matinal de este mismo viernes, con árbitros pero a puerta cerrada, y se va a seguir por la Copa de Andalucía antes de que el equipo aparezca por primera vez ante su afición en el Moisés Ruiz, algo esperado que se producirá el sábado día 29.

Su tercera final

Para los de Mintonette, organizadores de la competición, la cita de hoy es la primera tras pocas jornadas de entrenamiento. Lo cierto es que enfrentarse al equipo que domina todas las competiciones que ha disputado es un acicate, como ya explicó el viernes Francisco José Sáez, presidente de un equipo que tiene su objetivo puesto en hacer un buen papel en la Superliga 2, en la que el pasado año, la temporada de su debut en la segunda categoría del voleibol nacional, logró acabar en tercera posición, con la posibilidad de haberse clasificado para la fase de ascenso a Superliga Masculina de haber superado al CV Leganés, que finalmente no pudo lograr el ascenso.

Los almerienses, tras la cita de hoy domingo, se centrarán en el debut, el cual tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el mismo lugar donde compiten hoy, el Palacio de los Juegos Mediterráneos, recibiendo al Voleibol Pinto Caradent, equipo que subió al término de la pasada temporada junto con Cádiz CF 2012. La cita se llevará a cabo a partir de las seis de la tarde.