Tercera División El Poli Almería tiene amistoso en campo del Vélez, rival para la Liga Javi Manzano, del At. Pulpileño, gana la partida en el salto a un jugador del CD El Ejido. / ANTONIO CÁCERES Los otros dos equipos almerienses de Tercera jugaron partidos entre semana con victoria del At. Pulpileño y derrota del Huércal Overa CF JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 4 agosto 2018, 00:31

Los tres representantes almerienses que militarán la próxima temporada en Tercera División, siguen su 'rodaje'. La actividad en la semana en curso, la iniciaron At. Pulpileño y Huércal Overa CF, mientras que el Poli Almería lo hace hoy. Para mañana, nuevo amistoso del Huércal Overa CF, que recibirá en El Hornillo a la UD Almería, de Segunda B, en partido de presentación del equipo huercalense. En cuanto al At. Pulpileño, su siguiente envite será el viernes día 10 con la visita del Intercity, que será uno de sus rivales en la próxima Liga.

Amistoso y sexto fichaje

La actividad almeriense de la categoría para la jornada de hoy, la ofrece el Poli Almería, que juega en el Campo Vivar Téllez, donde le aguarda el equipo local del Vélez CF. El conjunto velezano que entrena José Carlos Tello será rival directo de los rojiblancos en la próxima Liga en el Grupo IX de Tercera División. El encuentro se disputa desde las 19.00 horas, siendo el tercero en el 'rodaje' de los de Jorge Garcés.

Según ha publicado el club almeriense en las redes sociales, ha firmado al defensa lateral Javi Pinteño, procedente del CD Almoradí, de la Preferente Valenciana, aunque comenzó la temporada en el CD Bala Azul, del Grupo XIII de Tercera División. El futbolista, almeriense de nacimiento, se forjó en las bases del Poli Ejido, pasando después a La Mojonera, La Cañada, donde militó desde juvenil a senior y posteriormente en el NV Estudiantes y el CD Bala Azul, ambos del mencionado grupo murciano de Tercera División.

Ensayos con 'cal y arena'

Referente a los otros dos representantes almerienses en la categoría, casos del At. Pulpileño y Huércal Overa CF, abrieron la semana con la disputa de sendos partidos amistosos, ambos en casa y con desigual marcador. En el pulpileño Campo San Miguel, con buen ambiente en las gradas y atractivo encuentro -según informa Antonio Cáceres- ofrecido por ambos equipos, el At. Pulpileño se anotó la victoria (2-1) ante el CD El Ejido, de Segunda División B, que no mereció perder., ya que el juego y las ocasiones fueron mayormente para los de Alberto González El primer tiempo finalizó sin goles, aunque a poco de reanudarse el encuentro Velasco puso el 0-1 para los celestes en el m. 46; empató Oscar García, en el m. 49 y en el m. 87 el veratense Javi Manzano estableció el resultado de 2-1 definitivo a favor de los de Sebas López

En cuanto al Huércal Overa CF, dirimió en El Hornillo el amistoso contra el UCD La Cañada, de División de Honor juvenil. Venció el equipo cañaero que entrena David Cartagenas (1-1), con 'doblete' goleador de Caribeño, en los minutos 60 y 80. El tanto del conjunto huercalense que dirige Xavi Juliá fue de Asensio, en el m. 85. Anoche, el Huércal Overa CF jugó en Las Viñas, contra el equipo local del CD Vera.