URA Playcar, fuera de la primera jornada Lucas Melián, que fue expulsado, intenta un avance. / MOISÉS MARTÍNEZ Los cruzados llegaron a estar con cuatro expulsados, pero incluso tiene opciones y se lleva lo positivo del debut de cuatro jugadores canteranos y dos 'filiales' El equipo almeriense cae en el arranque después de entrar en la trampa de CAU Metropolitano F. L. C. ALMERÍA. Lunes, 16 septiembre 2019, 01:53

Si esto no fuera rugby el titular bien habría poder sido que Unión Rugby Almería Playcar se ha vuelto a estrellar de nuevo contra un 'Murillo'. Buena primera parte de la escuadra cruzada después de un tempranero ensayo madrileño, marcador de 7-0 que no se movió más hasta que después del descanso empezaron a suceder demasiadas cosas. Y es que el colegiado del encuentro había sacado del campo a Lucas Melián, en el 39, e hizo lo propio con Damián Jurado en el minuto 42.

31 CAU METROPOLITANO 0 URA PLAYCAR CAU Metropolitano Iñaki Oyarzun, Driollet, Suárez, Ballvé, Prendergast, Sotomayor, Bruno González, Lay, Migliore, Avaca, Serrano, Noubissi, Vargas, Gómez y Ordóñez. También jugaron Eloy Ortiz, Manuel Ortiz, Lamberti, Muñoz, Pérez, Velo, Marco González y Peranzoni. URA Playcar Grasso, Nemo, Valles, Mono, Luis Vergel, Toti, Bazán, Lucas Melián, Damián Jurado, Dani Pizarro, Sebas Urbu, Graciarena, Méndez, Manu Manchón y Emilio Arias. También jugaron Facundo, Piloto, Manolo Carpintero, Fernández, García, Manolo Ortiz y Pablo de Quero. Árbitro José Luis Murillo. Expulsó temporalmente a Lucas Melián (min. 39), a Damián Jurado (min. 42), Nemo (min. 47) y Mono (min. 47) por parte de URA Playcar, y a Oyarzun (min. 47) y Prendergast (min. 60) por parte de CAU. Expulsó definitivamente a Peranzoni (min. 72) por parte de CAU. Tanteo 7-0, min. 4: ensayo de Eimhin Prendergast transformado por Migliore. DESCANSO. 14-0, min. 52: ensayo de castigo. 19-0, min. 65: ensayo de Lamberti. 24-0, min. 76: ensayo de Sotomayor. 31-0, min. 79: ensayo de Muñoz transformado por Migliore. Incidencias Partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo C de División de Honor B disputado en Orcasitas ante un centenar de espectadores.

Con dos menos sobre el campo la cuenta no quedó ahí, puesto que hubo amarillas para Nemo y Mono, en el minuto 47, dibujando un Unión Rugby Almería 'de fútbol' con once efectivos en el césped de Orcasitas. Cierto es que también en el mismo bloque de decisiones salió del campo el local Iñaki Oyarzum, pero se pasó algo de tiempo con tres jugadores menos y finalmente se 'penó' estar con dos de desventaja tras decidir Murillo que los cruzados merecieron un ensayo de castigo incluso con melé reducida.

Mala segunda parte almeriense, sin duda alguna, pero también 'aderezada' con situaciones de desventaja y 'engrosada' con dos ensayos postreros de un CAU que supo llevar el partido a su terreno, nunca mejor dicho. URA Playcar entró en el juego madrileño y eso que lo había avisado su entrenador en el previo del choque, con lo único positivo del debut de hasta cuatro 'niños' de la cantera en División de Honor B. Nada de excusas, Nacho Pastor habló de que fue «un desastre de partido con un montón de lecturas, pero básicamente por nuestra culpa y por haber entrado en su dinámica», textualmente. El dibujo del encuentro fue «muy rocoso y muy a la vieja usanza, muy de cerrar, 'muy trabajo de fondo' en el ruck», sumándose a ello «falta de tensión» unionista en la salida al terreno de juego. El ensayo primero se debió a una ruptura sobre el eje muy buena de CAU Metropolitano, pero con ello URA Playcar despertó y controló.

Bien, antes del descanso

El avance de los de Pastor llevó consigo muy buenos minutos de juego hasta los últimos instantes antes del descanso, «pese a las numerosas interrupciones que impedían el ritmo de juego alto que nos caracteriza», uno de los factores más a favor almeriense anulado por su adversario con oficio y rematado por la amarilla a Lucas Melián en una protesta por todo el 'contenido' de los rucks. Se comenzó el segundo tiempo así, con uno menos, con 7-0 abajo y habiendo tenido opciones de empate. Otra vez el juego 'subterráneo' del ruck se saldó con un gesto abrupto y visible de Jurado, ese sí sancionado por Murillo. Unión Rugby Almería Playcar se vio muy mermada de fuerzas, metiendo 'más leña al fuego' el alto nivel de contacto, «no es a lo que aspiramos los entrenadores modernos». En un placaje alto llegó la decisión de las tres expulsiones, dos para Almería.

Pese a todo el conjunto almeriense tenía «el resultado a tiro» hasta que hubo un ensayo de castigo por falta reiterada en cinco metros, «siendo ellos tres más que nosotros», puntualizó Pastor. Al recuperar el equilibrio de jugadores sobre el campo igualmente se niveló el juego, pero sin embargo en el cuarto de hora final Unión Rugby Almería se fue del partido, aprovechando el míster valenciano «para dar minutos a los chavales que iban a debutar en la categoría y así también restar tensión, y eso es lo mejor, el debut de cuatro canteranos y dos que se han incorporado de equipos filiales». Es «muy positivo» que puedan «desarrollar un rol dentro del equipo», quedándose «sabor agridulce porque se ha perdido». Ahora lo que toca es «poner remedio a la salida de partido y así el domingo hacer un choque con la propuesta de juego más propia de este URA Playcar».

Sin suerte

Nacho Pastor reconoció que «ha sido un partido muy difícil para el árbitro», con el que su equipo no acaba de tener suerte y cuyo recuerdo es la derrota en casa que pudo haber sido peligrosísima ante Cisneros Z la temporada pasada. Además, «Unión Rugby Almería no ha sabido estar centrado, ha entrado en el juego del rival, que ha optado por un juego menos creativo y más cerrado, y no se ha sabido resolver, así que toca trabajar en ese sentido; hay que aprender y no se puede echar la culpa al arbitraje, porque eso también quita el foco a lo que hay que mejorar», en lo que abundó el míster. «Con la cantidad de los errores que hemos cometido nosotros tanto en la puesta en escena como en el modo de resolver las dificultades y el control mental, es mucho más interesante centrarse en eso».