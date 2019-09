Rugby URA Playcar, a no poner la otra mejilla URA Playcar, pese a tener enfrente a un rival de cuidado y que es el líder, pretende sumar su primera victoria en el curso. Los almerienses afrontan el duelo con la idea de hacer bueno el refrán de que a la tercera va la vencida y lograr su primer triunfo de esta temporada ante Ingenieros Industriales | Segundo partido consecutivo en casa para los cruzados y encima frente al líder de la División R. I. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:43

Van solamente dos jornadas del campeonato y a la segunda se sumó un punto, pero se hizo bastante como para haber logrado una victoria que se escapó en el último suspiro del partido disputado frente al Jaén Rugby. De hecho, sobresalen las cosas buenas sobre las malas en ese derbi perdido contra el equipo de la ciudad del Santo Reino, las mismas en las que basar el planteamiento frente al líder invicto del Grupo C de División de Honor B, el Ingenieros Industriales de Las Rozas. El bloque madrileño será el rival que visite el Campo Municipal Juan Rojas hoy domingo, desde las 12.00 horas, con Rafael Alcalde dirigiendo la contienda. Dos de dos y nueve sobre diez, con un bonus ofensivo, como Extremadura, pero con mejor coeficiente de puntos que el conjunto cacereño, Industriales ganó ajustado a CAU la semana pasada, por 38-36, sin que Metropolitano transformase su último ensayo para el empate, y debutó doblegando con amplitud al CR Málaga por 23-52.

«Nos enfrentamos a un equipo muy interesante, muy reforzado, con muy buen planteamiento táctico y que ha empezado la liga muy enchufado, líder con una diferencia de puntos de +31 porque ha metido 90 en dos partidos», advirtió el técnico del equipo almeriense, Nacho Pastor, para continuar con que «es un partido ante un adversario altamente competitivo y que ha venido a sumar a los buenos jugadores que ya tenía la temporada pasada otros nuevos, por lo que se entiende que aspira a estar en la parte alta de la clasificación». Así se sitúa de entrada el reto para un Unión Rugby Almería Playcar que ha perdido sus dos encuentros disputados hasta el momento, sin suerte en varios aspectos, y que a la cita llega después de perder a dos jugadores por lesión la semana pasada, «uno de larga duración como es Manolo Carpintero, y Josedo por el golpe que recibió en la boca».

Pasar página

Se intentará pasar página y el grupo se encuentra «bien anímicamente y bien de planteamiento de juego», en relación al trabajo durante la semana de «varios aspectos que había que mejorar», según expuso Nacho Pastor. Una de las claves, como comentó el técnico del conjunto indálico «va a ser nuestra disciplina», afirmó. «En el orden defensivo y en no cometer faltas por fuera de juego o por salir antes de tiempo, tenemos que controlar esas ganas de salir, de competir, de ganar, de recuperar la pelota... evitar cometer errores y así anular uno de los puntos fuertes del rival, como es su eficiencia a la hora de tirar a palos».

La temporada pasada también este choque se disputó en los primeros compases de la Liga y está fresco en el recuerdo de Nacho Pastor. «Nosotros metimos dos ensayos más que ellos, pero perdimos por su acierto a la hora de palos en los golpes de castigo».

Las bases de URA Playcar para tratar de conseguir la primera victoria de la presente temporada serán las mismas que se han utilizado en anteriores citas. «Una delantera fuerte, sólida, que haga trabajar a la delantera rival, que haga que se emplee a fondo en el intento de detenernos e intentar al igual que en la última jornada abrir a tres cuartos con un juego vertical intentando que esa solidez por delantera se convierta en metros hacia la zona de marca y a ver si poco a poco vamos consiguiendo ese plus de competitividad y tenemos un poco más de control de partido, que es de los elementos en los que «estamos pecando últimamente».

A ese respecto, «nos pueden las ansias y las ganas, pero no tenemos control efectivo del juego y se demostró ante Jaén, con el que pese a ir por delante en el marcador al final, si bien es cierto que fue de una forma injusta porque no debió producirse el try del final por un pase adelantado, el hecho es que viene derivado de un fallo de marca en la defensa y favorecemos nuestra propia derrota», manifestó el entrenador cruzado.

Darlo todo

En definitiva, para el técnico valenciano va a ser «un partido interesante» en el que Unión Rugby Almería Playcar va «a darlo todo» y desde la delantera buscar el «dominio territorial». Si se consigue sostener la intensidad defensiva que se ha trabajado esta semana «a buen seguro que va a ser un partido en el que el líder Industriales va a tener que trabajar mucho tanto por delantera como en los tres cuartos y meterle mucho ritmo para superar a Unión Rugby Almería». Hay confianza y unas ganas enormes de dar «la primera alegría a nuestra afición», cerró el míster.

De cara al choque, de nuevo se espera el mejor ambiente en la grada del Campo Municipal Juan Rojas, uno de los lugares para el deporte que ya es indispensable en la matinal dominical y que debe levantarse en un fortín para la consecución de los objetivos cruzados. De hecho, lograr la victoria este fin de semana sería clave para acudir al campo de Liceo Francés el siguiente con plenitud y pensando en cerrar el primer bloque antes del parón con un buen número de puntos en el casillero unionista.