VOLEIBOL Piel olímpica para un guardián de los valores El CV Unicaja Almería alcanza un acuerdo con Joma para que la prestigiosa marca española sea la que lo vista una temporada tan especial como la del trigésimo aniversario del ascenso a Superliga R.I Miércoles, 15 agosto 2018, 13:11

Se están ultimando los detalles, y en breve, el CV Unicaja Almería podrá dar a conocer la que será su nueva 'piel de guerra' para la reconquista de títulos. Las nuevas equipaciones de la entidad ahorrador para la próxima temporada 2018/19 serán espectaculares, tanto en su diseño como en la calidad del tejido, gracias al fluido trabajo conjunto que se está realizando tras haberse alcanzado un muy fructífero acuerdo con Joma.

De esta manera, una de las más importantes firmas de calzado y ropa deportiva de todo el mundo apuesta más fuerte que nunca, en su brillante y dilatada trayectoria, por el voleibol, y a los equipos tan importantes como son el Lube Volley de Italia o el Skra Belchatów de Polonia se suma ahora el club blanquiverde, el cual pone así su nombre junto al de los mejores.

Al respecto de ello, precisamente un ex integrante de la casa ahorradora como es Alfonso Flores, actualmente responsable de Patrocinio de la marca toledana, asegura que «con respecto a textil, Joma es una firma que está acostumbrada a trabajar con los equipos de primera categoría de todas las especialidades deportivas, y en particular en voleibol ofrece tejidos ligeros, elásticos, adaptables y confortables».

Comodidad y atractivo

De ese modo resume las características fundamentales que ofrece y que le dan prestigio internacional, sabiendo además en primera persona lo que desea un jugador al vestirse de corto, comentando que «lo primero que buscamos es la comodidad para el jugador, y que su 'presencia' en la pista sea muy buena».

Se refiere a que «a ese primer requisito, que sean confortables y cómodas para el jugador», añadiendo que «el segundo es que visualmente sean atractivas, porque es otra de las formas de que se sienta a gusto con el producto que lleva».

El «adaptarse» a cada uno y la «flexibilidad» son objetivos que se persiguen durante el proceso del diseño, sobre todo para las indumentarias de juego, si bien no se olvida tampoco el resto de la equipación pues «el nivel de personalización de la ropa de paseo, de viaje y de entreno es algo menor, pero igualmente se busca que sea confortable».

En cualquier caso, la firma se vuelca para vestir al club almeriense en su trigésimo aniversario al máximo nivel del voleibol nacional, por lo que «para Joma, estar a su lado este año tan importante supone una responsabilidad si cabe mayor».

A la vanguardia

Alfonso Flores pone el listón alto» afirmando que «Joma desea el mayor de los éxitos deportivos y la mayor de las suertes a Unicaja en este año tan importante, así como celebrar muchos títulos juntos desde la posición de su 'sponsor' técnico».

Por parte del club se dan las gracias a Daen por su colaboración durante cinco años, al tiempo que muestra una gran satisfacción por unirse a una empresa española que es referente mundial y que innovó con las botas de fútbol 'de colores'.

Ese camino fue seguido por las demás marcas internacionales, también y vestirá por tercera vez a España en una cita olímpica, en Tokio 2020, tras hacerlo antes en los Juegos de Río y de Pyeongchang, ya que tiene vigente un acuerdo con el Comité Olímpico Español.

El madrileño fue testigo y reconoce que «esta efeméride tan señalada certifica el buen trabajo hecho por el club en todos estos años y lo posiciona como el mejor equipo de la historia del voleibol español». Trabajar con los verdes «es un orgullo», subrayando que «Joma tiene el compromiso de vestir a los mejores, y está claro que Unicaja, dentro del mundo del voleibol, lo es».

Experiencia en pista

Guillermo Carmona, por parte del club almeriense, fue el encargado, un año más, de realizar un diseño siempre de 'guiño' a los emblemas de la tierra a la que representa por toda España, siendo «una relación muy buena y fluida» en las palabras del propio Alfonso Flores.

El que fuese colocador ahorrador durante tres temporadas no cortó nunca su relación con Almería en estos 10 últimos años, manifestando que «de alguna manera u otra durante este tiempo desde que me fui en 2008, he seguido teniendo contacto con la gente y retomar la relación con el club ha sido un placer».

De hecho, le refresca la memoria de una época que evoca con cariño y confiesa que «los recuerdos que guardo son realmente buenos, una etapa de tres años muy bonita; tanto yo como mi entorno estamos muy agradecidos y disfrutamos mucho de la ciudad, que es maravillosa». En cuanto al pabellón, «lo primero es ver las gradas llenas, y lo segundo, con gente vestida con la ropa de Joma», indicando también que «se va a hacer una buena promoción».

El motivo de acudir al Moisés Ruiz lo tiene claro, y está en el bloque conformado, señalando que «me parece que se ha hecho un gran trabajo por reforzar al equipo y las nuevas incorporaciones seguro que colocan a Unicaja arriba, con unas posibilidades muy altas de ganar títulos este año». Después, «el 'merchandising', explotar ese aspecto de la visibilidad de un equipo a través de la marca deportiva que utiliza».

Proyecto ambicioso

Se cortan los flecos, nunca mejor dicho, declarando que «estamos relacionándonos bien y vamos a sacar un producto de calidad y bonito, y que se adapte a los aficionados, sabiendo además que Unicaja dispondrá de un diseño exclusivo de la ropa de juego». La firma del acuerdo será, en principio, por un año «con intención de extenderlo al futuro».

Paso a paso, el Unicaja Almería va recorriendo el camino que le ha de llevar al inicio de su trigésima aventura en la élite del voleibol español, confeccionando una plantilla y un cuerpo técnico con marcado acento de la tierra, además de vestir una 'segunda piel' bajo la protección de una marca líder en el mercado.

Todo ello se antoja necesario para que la entidad que preside Ramón Sedeño recupere su olfato ganador, consiguiendo el mayor número de títulos posibles en esta campaña venidera, optando a hacerlo en las tres competiciones nacionales, que son por orden cronológico de la disputa de sus finales, Supercopa de España, Copa del Rey y Superliga.