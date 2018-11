Voleibol No pesan los años, pesa el voleibol de Soria y Almería Unicaja Almería tiene razones de peso para, si gana en Soria, celebrarlo por ser ante un gran rival. / MOISÉS MARTÍNEZ Unicaja y Río Duero se miden sumando entre ambos 61 años en la máxima categoría nacional, tres décadas ya completas de rivalidad bien entendida con catorce títulos de Superliga y trece de Copa JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 17 noviembre 2018, 02:10

El partido de toda la vida, el que mide a los dos más longevos clubes de la máxima categoría del voleibol nacional tiene más que merecido el apelativo de 'clásico', bien se juegue en el Moisés Ruiz de Almería o bien en Los Pajaritos de Soria. En la primera vuelta de esta edición de la Superliga 2018/19 le toca abrir un nuevo capítulo de esa añeja rivalidad a la capital castellano-leonesa y será en la segunda, una vez que Unicaja Almería cumpla los 30 años exactos en la élite, cuando le corresponda a Almería organizar una auténtica fiesta del voleibol. Porque un duelo así se celebra, siendo motivo de satisfacción haber dado tanto entre ambos a este deporte, no solo en momentos puntuales sino en una constancia que ha superado la ausencia de títulos cuando no ha tocado ganarlos.

Le ha pasado tanto a blanquiverdes como a celestes, si bien Soria acumula ahora una década sin levantar ningún trofeo, siendo el último el de la Copa del Rey en 2008 y remontándose su última Superliga casi otra década atrás, 19 años, en 1999, con victoria sobre Guaguas Las Palmas, tras eliminar en semifinales al equipo almeriense, entonces dirigido por el malogrado Stefan Sokolov. Eso no importa lo más mínimo y acrecienta de hecho el mito de una afición entendida como la que más. Eso sí, es de esperar que se rompa la racha y de nuevo disfrute de las mieles del éxito, porque se trabaja mucho para que así sea. De hecho, el proyecto de esta temporada resulta de una calidad extraordinaria, pese a que el comienzo haya sido titubeante. Desde Almería vale más lo primero, el plantel, que lo segundo, los resultados.

Solo una victoria

La primera y hasta ahora única victoria soriana se produjo hace quince días en su fortín de Los Pajaritos, ganando por 3-0 a Conectabalear CV Manacor para dejar atrás tres derrotas consecutivas. Fueron frente a Intasa San Sadurniño, por 3-2, en la jornada uno, sin duda el resultado sorprendente del fin de semana; contra el nuevo Ushuaïa Ibiza Voley, en la segunda, por 1-3, y ante Textil Santanderina, por 3-1 en el durísimo Cabezón de la Sal. Tras haber probado la sensación de victoria sobre el conjunto manacorí, era una incógnita si se podría ya coger un ritmo mucho más adecuado a lo que supone Río Duero Soria, pero se cayó en la pista de UBE L'Illa Grau la semana pasada por 3-1 y se es antepenúltimo.

Así es como recibe a Unicaja Almería, que ha descrito una trayectoria opuesta por el momento, con cinco de cinco en su casillero, único invicto de lo que va de curso y líder por tanto y desde el que no se fían para nada de los números descritos. Lo que vale es el peso del voleibol y toneladas se guardan en Los Pajaritos entre la pista y la grada. Detalle a tener en cuenta es que, pese a las derrotas, cuatro, en todos los partidos Soria ha hecho al menos un set y que en casa ahora le toca el tercer 'episodio'. Allí ha ganado y ha perdido, uno y uno, pero la derrota se produjo ante un favorito a todo como es el conjunto pitiuso dirigido por Piero Molducci y con un doble 23-25 en los dos primeros sets antes de ganar el tercero.

Con el almeriense Ignacio Sánchez, al que su aventura en Grecia no cuajó en el último momento, no solo incorporado a filas sino siendo titular, Río Duero Soria ya tiene otro aire desde la dirección de juego, si bien la única victoria correspondió, antes de su llegada, a la batuta de Guillermo Loeches. Uno de los fichajes estrella llega por 'dos', con el brasileño procedente de Palma, Marcelo Hister, siendo uno de los grandes baluartes en ataque. Los receptores titulares son, si bien siempre se extiende la alargadísima sombra de Manolo Sevillano, que como jugador y no solo entrenador puede aparecer para 'poner orden' también dentro de cancha, el puertorriqueño Luis Enrique Vega y el mito Manolo Salvador.

Como centrales actúan Mario dos Santos, llegado de Melilla esta campaña, así como Víctor Méndez, también en la ciudad autónoma hace dos años y que en la pasada campaña militó en Mediterráneo Castellón. Otro mito se enfunda una de las camisetas más llamativas de la competición, la del torrezno que 'da sabor' a la posición de líbero, y su nombre es nada menos que Álvaro Hernández. Con ficha está otro de quilates como es Alberto Salas, que junto a Sevillano tiene pasado en las filas ahorradoras. El central no ha debutado este año, como tampoco el líbero Marcos Izquierdo ni el colocador Jaime Pérez. El tercer central es Daniel Retuerto, como también pocos minutos tiene el receptor Alejandro Vinuesa, lo mismo que el opuesto Luis Martín, que comenzó en pista y ahora no participa.

La historia

La historia está ahí, bien escrita y frente a frente se pondrán dos clubes que han sostenido a la Superliga y al voleibol español sin desfallecer, encontrándose sobre la cancha de Los Pajaritos un total de 27 títulos nacionales entre ambos, catorce de Superliga y trece de Copa, que serían 34 si se añaden los de Supercopa de Unicaja Almería.

La semana ha sido 'plácida' para los blanquiverdes, con la solvencia que dan los triunfos, pero atentos a los avisos que manda la competición, como el sufrido triunfo conquistado frente a Urbia Palma, el pasado sábado. La contienda dará comienzo en el horario habitual del recinto soriano, el de las 19.15 horas, y será dirigida por la pareja integrada por el principal Carlos Portugal, de Madrid, y el segundo Juan Antonio Erce, de Cáceres. Como atractivo añadido, se va a producir el reencuentro de 'los Manolos', Berenguel y Sevillano, leyendas ambos del voleibol nacional.