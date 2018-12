Nueva victoria trabajada para el Bahía de Almería El combinado almeriense salió airoso en el encuentro de Tejina. :: CBMBA Los pupilos de Juan Carlos Requena se imponen en su visita al BM Tenerife, que opuso mucha resistencia a lo largo de todo el partido hasta los minutos finales JAVIER NAVARRO ALMERÍA Martes, 4 diciembre 2018, 03:27

El CBM Bahía de Almería consiguió el pasado sábado una importante victoria que le consolida en la zona alta, sabiendo sufrir ante el BM Tenerife con buenos argumentos ofensivos y que hasta los minutos finales mantuvo una gran intensidad que puso en aprietos a los de Juan Carlos Requena.

El plantel almeriense empezó muy enchufado, colocándose ya en el primer minuto con un 0-2 de salida, apretando en defensa y con buenas finalizaciones de Saúl y Pablo Muñoz. No obstante, los locales no le perdieron la cara al encuentro y rápidamente equilibraron la contienda en lo que iba a ser la tónica de la primera mitad, habiendo mucha igualdad y los insulares tratando a arreones de que no se marcharan en el marcador los visitantes.

Saúl y Safiani siguieron haciendo daño desde los extremos ante un conjunto tinerfeño que intentó apretar en defensa, aunque le costó varias amonestaciones y el Bahía logró dos goles de renta, con intercambio de tantos, y Antonio Rivera que comenzó a tomar el mando en ataque y los insulares volcando sus lanzamientos en Rubio y Oliver.

Remontada canaria

Superado el ecuador del primer acto, los almerienses vivieron su mejor momento de juego, haciendo un parcial de 0-3 labrado en el buen trabajo defensivo y la buena selección en ataque. Les duró poco la alegría, pues los locales devolvieron el parcial incluso en inferioridad numérica, aunque al menos pudo conservar una mínima ventaja al descanso, 13-14.

La segunda parte se inició poniéndose por delante en el marcador el cuadro anfitrión y fallando un penalti con el que, incluso, pudo haber puesto tierra de por medio. No tardó en llegar la reacción del CBM Bahía de Almería y tomó de nuevo el mando en el electrónico, manteniéndose arriba entre uno y cuatro tantos, como el 16-20 y el 23-24.

Ya en la recta final del choque, los pupilos de Requena se mostraron más firmes en defensa y Antonio Espada apareció en ataque para ir dejando sentenciado el duelo, terminando con una ventaja de cinco goles, con el 24-29 definitivo.