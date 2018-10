Voleibol Noche de estreno en el Cervantes Foto de familia con los equipos de Unicaja Almería y AVG 2008, al término de la presentación. / MOISÉS MARTÍNEZ Unicaja se presenta con Europa a la vista y AVG reclamando su sitio como potencia de cantera JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 12 octubre 2018, 00:27

Desde antes del comienzo del evento se hizo honor a la categoría de peatonal de la calle Poeta Villaespesa, llena de ilusión de niñas y jóvenes con sus familias, preparándose para acceder al mítico espacio escénico en el que iban a ser protagonistas. El Teatro Cervantes reunió a más de un centenar de jugadoras y jugadores de cantera, las de las categorías inferiores de AVG y los cadetes y los juveniles de Unicaja, junto a sus respectivos primeros equipos. Con el paso de los minutos se fue confirmando el lleno en el recinto, provocando un cierto revuelo la entrada de Marisa Fernández y sus chicas, y Manolo Berenguel y sus chicos. Son ídolos para quienes vienen por detrás y con tal responsabilidad actúan.

Con el fondo de proyección de los dos escudos, el Club Voleibol Unicaja Almería y el Club Almería Volley Grupo 2008 dieron inicio al acto de presentación conjunta de sus equipos para esta nueva temporada, siendo el primero el senior de AVG 'por motivos de trabajo'. La hora de entrenamiento se echaba encima y ante la cita de este sábado frente a UBE L'Illa Grau (Moisés Ruiz, 17.00 horas) tocó cumplir con la preparación y ausentarse una vez presentado el plantel y el cuerpo técnico. Encabezado por Marisa Fernández, la jugadora/entrenadora dejó constancia de la ilusión con la que ha venido a Almería para trabajar en un proyecto de futuro, en el que la cantera tiene mucho que decir, como ha venido siendo hasta ahora durante toda una década reflejada en las camisetas de las chicas de los distintos equipos.

Referencia del voley femenino

Era el turno de Unicaja Almería, que inició su presentación con la proyección del vídeo de su campaña de abonos, titulada '30 años del comienzo de una aventura, 30 años de nuestra Primera Cruzada'. La coincidencia del rodaje en Almería y el estreno mundial de 'Indiana Jones y la última cruzada' en las mismas fechas de la temporada del ascenso, 1988/1989, ha permitido al club ahorrador hacer un nuevo homenaje al cine rodado en Almería y, por ende, a la propia Almería como tierra de cine, recordando esa doble efemérides cultural y deportiva. Dos de los pioneros que abrieron camino y lograron el sueño que aun perdura, Juanjo Cano y Manolo Berenguel, han sido los actores que buscan refrescar el gusto por el voley.

Además, es simbólico que Berenguel sea justo ahora primer entrenador del equipo al que ascendió como jugador, en un círculo de 30 años exactos ahora cerrado. A él le antecedieron en la presentación, uno a uno, los integrantes del cuerpo técnico y miembros de la plantilla por orden de dorsal menos el '7' de Almansa, que subió antes del entrenador para dirigir una palabras como capitán. Jorge garantizó el compromiso y entrega del plantel al que representa, «como se merece Almería», y después Manolo hizo un recorrido emotivo en sus argumentos para mostrarse seguro de que «Almería se va a ver identificada con este equipo y con este club».

Sedeño, reivindicativo

El mensaje fue dirigido al Ayuntamiento de Almería, al que repitió el llamamiento. «No hay mayor sordo que el que no quiere oír, dice el dicho popular, pero cambio y digo 'escuchar', que significa 'prestar atención a lo que se oye'; escuchen bien y entiendan el mérito de estar 30 años como referente en lo deportivo y en lo social; con nosotros está quien quiere estar, sin que nadie se pueda ver privado de ello, y tenemos constancia que de que la gente de la calle quiere apoyar a Unicaja y verse representada por este club, pero no puede lograrlo por las decisiones de sus regidores municipales; hoy vuelvo a lanzar otro llamamiento para que la imponente efemérides de 30 años al máximo nivel se vea culminada por el regreso a Europa».

Sedeño no dudó en valorar que «es cuestión de justicia ante una historia cargada de éxitos, es lo que merecen los pioneros que lograron el ascenso y que nos regalaron esta maravillosa realidad, es lo que merece el almeriense de calle». Encantado de compartir el momento tan importante con AVG, «pues es un club cuyos valores encajan a la perfección con el modo de vivir y expresar el deporte y el compromiso social con su entorno que predica y cumple Unicaja», el presidente se dirigió a sus jugadores para definirlos como, «con el corazón en la mano lo digo, los mejores, los que queremos vestidos de verde, de vosotros estamos orgullosos y en vosotros nos vemos representados».

Por supuesto, no se olvidó de «las empresas que nos arriman el hombro con una colaboración que nos facilita las cosas, con mención especial a Unicaja Banco y la Fundación Unicaja, que nos cogió de la mano tres décadas atrás y que no nos ha soltado nunca, pese a que tropezásemos alguna vez». También agradeció a Kuver Producciones su acogimiento del acto y su «labor en pos de la cultura almeriense»; a la Junta de Andalucía «su implicación, acompañando al equipo en los momentos clave de la temporada y permitirle pasear la 'Huella Universal' por toda España», y a la Diputación su ayuda para «compartir el arraigo no solo con la ciudad, sino con la provincia, teniendo un templo del voleibol nacional en el Moisés Ruiz».

A Sedeño le siguió la juventud y el empuje de los equipos de cantera, con los juveniles y cadetes del CV Unicaja Almería, para seguir con hasta diez formaciones de AVG 2008, que abrió el acto con su primer equipo y que lo cerró con las chicas que sueñan con llegar a él. Arropados estos conjuntos por el numeroso público, y a su vez ellos arropando al primer plantel de Unicaja, se tomó la foto final de acto.