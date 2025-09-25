Moya: «Vamos a luchar por la Copa y por la Superliga»

Bernardo Abril Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

Está en una edad en la que seguramente su rol sería distinto, a no ser por las temporadas que ya acumula en el primer equipo. Alejandro Moya, almeriense, une también su carácter para ser idóneo en una función primordial para cualquier equipo: ser el 'pegamento' intergeneracional y hacer vestuario. Los 21 cumplidos hace quince días, yendo a por su cuarta temporada en Superliga, le sirven para «hacer que los más jóvenes se junten con los más mayores», siempre con una sonrisa: «Se bromea mucho con que aunque tenga 21 años parece que tengo 30 -risas-, pero al final, cuando se me ve con los jóvenes, soy un niño más, y cuando se me ve con los mayores, pues soy un mayor más».

Se siente cómodo con esta situación, «por eso congenio muy bien con todos», en un grupo en el que lo que prima es el buen ambiente: «Desde el primer día, cuando llegamos por la mañana al hospital, hay muy buen rollo; la verdad es que yo defino al grupo como eso, con muy buen rollo; aunque alguien venga un día enfadado de casa, aquí, entrenando, somos felices, y eso es lo que transmite cada persona, alegría, felicidad y, sobre todo, las ganas de ayudar al compañero y muchas ganas de ganar, que es a lo que se viene». En esa línea, «este año es muy ambicioso, porque el equipo se refuerza súper bien y vamos a luchar por la copa y por la Superliga». Derrocha confianza el joven líbero.

Tan es así, que redobla la apuesta: «Tengo una sensación muy buena, y es que nos vamos a quedar muy arriba, con un título, seguro». Evidentemente, su aportación para que pase y el éxito culmine la temporada, su aportación en pista va a ser la máxima. De hecho, metido en autocrítica, lo que pide para sí es «sin duda, mucho más protagonismo que el año pasado en los partidos». Lo matiza: «Fue un año bueno en cuanto a grupo, pero personalmente no terminé muy contento conmigo mismo, porque sentía que mi trabajo no se estaba haciendo bien, que debía hacer más, así que desde el primer día de esta temporada he empezado con que tengo que hacer mucho más para llegar y así vamos a intentarlo».

Ha disfrutado mucho el stage de Lisboa, puesto que Pablo Ruiz se ha encargado de darles minutos a todos, en un rodaje generalizado para toda su plantilla: «Es una experiencia súper reconfortante, porque juegas contra equipos de ese nivel tan alto de Champions y CEV, dos equipazos, y para mí un honor jugar contra jugadores así». En cuanto al equipo en general, «muy buenas sensaciones; es verdad que Fran Iribarne tiene molestias en el abductor, pero bueno, más allá de eso, súper buen juego». El poso es excelente, más allá de que «se nota mucho esta semana el cansancio», sensación que se da por buena frente a todo lo que el equipo ha acumulado: «Repito, muy buenas sensaciones y, sobre todo, con ganas de más».

Buen conocedor de la Superliga, como amante del voleibol que es desde su infancia, Moya sabe que será complicado alcanzar tan ambiciosos objetivos como él mismo ha puesto, si bien los basa en lo que se percibe en los entrenamientos y en otro detalla clave, como es el Moisés Ruiz: «Va a ser una pretemporada larga y estamos deseando de que empiece ya, pero bueno, aunque se haga larga la espera, cuando lleguemos a la hora del primer partido en casa, el primer fin de semana de noviembre, y venga Leganés, espero que el pabellón se llene, porque se va a notar mucho en la afluencia que los jugadores sean más de Almería que otras veces». El mensaje está lanzado: «Ahí los esperamos a todos».

Por último, y como unión entre ayudar a los jóvenes a integrarse y la condición de ser de la tierra, junto a 'Dato', cita a los recién incorporados: «en los casos de Joaquín y Mario, yo he sido durante toda mi etapa de cadete, infantil y juvenil mucho mayor que ellos, y al final tres años en esas categorías se notan un montón, pero que hoy jueguen conmigo hace notar que ellos han crecido bien, que han trabajado muy bien, y que las canteras de los clubes a su vez trabajan muy bien». En cuanto a Iribarne, que regresa, «llevo viéndolo desde que ya tengo once años, jugando con los juveniles de Mintonette, y ya flipaba con cómo jugaba, así que, para mí, jugar con él y encima que los dos defendamos nuestra tierra, es un honor».

Temas

Almería