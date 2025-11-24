Michelin Mintonette y Promedio 2008 aprueban un difícil examen

La jornada del pasado fin de semana se presentó como un examen de continuidad para los dos representantes almerienses y terminó por convertirse en una ... confirmación, tanto Michelin Mintonette como Promedio 2008 respondieron con victorias solventes y reforzaron la sensación de que ambos proyectos avanzan por una línea ascendente.

En el caso del Mintonette, el desafío pasaba por demostrar que la remontada épica ante Mayurqa Palma no era un pico emocional aislado, sino el reflejo de un equipo que comienza a entenderse. Y en Marbella, los de Manolo Berenguel ofrecieron justo esa continuidad que se les pedía. Vencieron 2-3 al Costa del Voley (27-25, 25-19, 18-25, 20-25 y 10-15) en un partido que volvió a exigirles un ejercicio de resistencia mental. Después de un inicio adverso, con los dos primeros sets cayendo del lado local, reaccionó con madurez, ajustó ritmo y bloqueo y acabó imponiendo su físico y confianza en un tie-break que ya dominó desde los primeros puntos. La victoria reafirma la idea de que el equipo ha encontrado una virtud indispensable, la capacidad de sostenerse cuando el partido parece inclinarse en contra.

En Primera Femenina, el Promedio 2008 respondió a su papel de favorito con una victoria limpia en Torrejón (0-3), resultado que extendió la línea de solidez mostrada en Xàtiva y que mantiene al conjunto de Israel Rodríguez a seis puntos del líder y con un colchón de tres sobre el tercero. El triunfo fue autoritario en dos parciales (14-25 y 14-25) y controlado en el central (21-25), reflejo de un equipo que no concede resquicios a rivales de la zona baja y que ha entendido que su progresión depende de mantener la intensidad incluso en partidos, sobre el papel, accesibles. El precedente favorable de la primera vuelta no provocó relajación y la madurez competitiva volvió a aparecer en los momentos en los que Torrejón trató de engancharse al encuentro.