Michelin Mintonette celebra una victoria de peso. Mintonette Almería
Voleibol

Michelin Mintonette y Promedio 2008 aprueban un difícil examen

Los chicos de Manolo Berenguel consiguen remontar un 2-0 para ganar en el tie-break; las de Israel Rodríguez ganan con mucha solidez en Torrejón y siguen segundas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

La jornada del pasado fin de semana se presentó como un examen de continuidad para los dos representantes almerienses y terminó por convertirse en una ... confirmación, tanto Michelin Mintonette como Promedio 2008 respondieron con victorias solventes y reforzaron la sensación de que ambos proyectos avanzan por una línea ascendente.

