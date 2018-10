Voleibol El método Berenguel para hacer lo mejor Manolo Berenguel se dirige a sus jugadores a los que le ha hablado de las dificultades que tiene el partido del sábado en Manacor. / CVA El técnico de Unicaja pretende sacar un septeto titular respirando el mismo aire que el equipo. El almeriense no da pistas sobre la formación para Manacor porque «eso depende totalmente de cómo se haya entrenado durante la semana» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 19 octubre 2018, 00:50

Pese a ser nuevo y no haber tradición de partidos contra el rival que toca el fin de semana, «sí que tenemos datos de Manacor, más o menos sabemos cómo juega y efectivamente es un equipo que va a dar mucha guerra». Así lo aseguró Manolo Berenguel, el técnico de Unicaja Almería, que además midió la parte anímica que conlleva este duelo para los locales. «Es recién ascendido, es su primer partido oficial en su casa y juega contra un adversario ante el que siempre apetece jugar. Nosotros tenemos el 'problema' de que llevamos en el pecho nuestro nombre y tan solo por ello a todos y cada uno de los equipos que están en la Superliga les gusta jugar contra nosotros y salen muy motivados», manifestó.

Manolo Berenguel transmitió a su plantilla la realidad de medirse a un equipo «que puede, durante toda la Superliga, dar mucha guerra en su pabellón», en el que no recuerda haber estado pero del que le han dado muchas referencias. «Según yo tengo entendido, y no sé si habré jugado allí, es de los antiguos; ellos lo conocen a la perfección, este es un deporte en el que vivimos mucho de las referencias y por eso es importante tener tomas de contacto antes del partido, están acostumbrados a jugar en casa, como es lógico, y va a ser muy complicado». La muestra que más cerca hay de algo similar la tuvo el pasado fin de semana. «San Sadurniño es un equipo recién ascendido que juega en casa su primer partido oficial contra un todopoderoso Río Duero Soria y al final la remontada y dos puntitos para casa».

Toda la importancia

Por lo tanto, el plan para la cita de mañana sábado está activado con todo lo que ello supone cuando la maquina ahorradora se pone en funcionamiento. «El partido me lo voy a tomar con la importancia que se merece, y es toda, ya que, por mis años de experiencia como jugador, al final en estas citas fuera de casa contra un rival supuestamente más flojo que tú te relajas y vienen las sorpresas». Eso sí, el técnico almeriense reconoció que «los primeros días de la semana han sido para hacerla más amena, más relajada, después de lo que se ha tenido de carga de pretemporada y los dos partidos oficiales contra Teruel, y sobre todo tras el resultado del sábado, que vino como agua de mayo». Así, dijo tener claro que «el equipo se merecía un pequeño respiro que es lo que hemos hecho».

Solamente se ha producido durante el principio de la presente semana y después se ha tomado la normalidad de los entrenos 'a tope', «sin necesidad de dar un toque de atención, porque no hace falta», avisando el técnico de que «el equipo ha estado enchufado y la victoria le ha dado incluso más motivación y ganas de seguir adelante, así que ahora mismo se está trabajando duro para darle más caña y afrontar el partido del sábado». Por tanto, también la cuestión anímica pesa, y mucho, en las filas blanquiverdes. «El grupo ha cambiado muchísimo, el anular el desnivel de la Supercopa de España le ha sentado muy bien, ni éramos tan malos para perder de esa manera y ni somos tan buenos para ganar de paliza, así que esta jornada ha sido más real».

Desveló el entrenador de Unicaja que lo que se pidió fue precisamente «salir a buscar un partido peleado y con nivelar el desnivel me sentía más que satisfecho», sumando a ello que «incluso con el 2-0 salió la broma de decir 'yo ya me doy por satisfecho', que es exagerado porque quería ganarlo de todas todas». Por tanto, el bagaje que se ha sacado marca el punto de inflexión que dictó horas antes Álex Fernández. «El equipo está enchufado y súper motivado para afrontar la primera vuelta». Pero de todo, hubo algo que fue lo que más le gustó. «En la presentación todo el mundo hacía hincapié en que todos se llevaban muy bien y yo lo he dicho desde el primer momento; al final se ha unido todo y lo han sacado, y me quedo sobre todo con la actitud del banquillo, algo que destaqué en la charla que tuvo con todos después».

El banquillo

Vale que «Almansa tira como capitán con un partido sencillamente espectacular, o que Rubén aguanta el chaparrón de cuando empieza la remontada de Teruel, con 20 años siendo el director de orquesta, pero efectivamente lo del banquillo fue de verdad espectacular y no me sorprendió porque sabía que tarde o temprano tenía que salir». Sin más, Berenguel señaló que «aquí hay una plantilla que está confeccionada para que participen todos, todos y cada uno de los que están van a jugar durante toda la temporada, que es muy larga; tenemos este año la suerte de, cómo dijo Rivera con toda la razón, ser un equipo con mucha plantilla, y que a mí me están poniendo entre la espada y la pared incluso más que al principio, porque el nivel de todos ha subido».

El técnico del equipo ahorrador contó que «se están introduciendo cositas en el entreno que los jugadores están entendiendo y lo están llevando a cabo». Sobre el equipo titular, nada de pistas porque no pueden darse. «Yo ahora pienso una cosa y para mañana pienso otra, pero siempre por y para el equipo; puede que diga que no me voy a identificar por un sexteto titular y van a jugar los que están entrenado bien, o no, porque lo mismo pongo a los que están entrenando bien de inicio porque sé que los que están siendo habituales están a buen nivel, así que depende siempre de cómo se van entrenando en la semana, cómo está el tema de carga, lesiones y sobrecargas, y eso es lo que irá marcando siempre este año».

Por último, no podía dejar en el tintero el extraordinario ambiente vivido el pasado sábado en el Pabellón Moisés Ruiz. «Para mí, la entrada fue excepcional, la gente que estuvo se lo pasó 'pipa', disfrutó muchísimo, fue un partido de los que crean afición, que luego a nivel técnico y táctico no es el que todos los entrenadores quieren, es cierto». De él entresacó que «en este deporte gana el que comete menos errores y es complicado por la presión psicológica que conlleva para el jugador, pero al final lo que importa es que todo el que venga que se lo pase bien». Por eso pidió que sea así durante todo el año, con la cita próxima puesta ante un Melilla «que va a decir mucho este año y que no se va a parecer en nada al que vino en la pretemporada». Así, «que venga cada vez más gente, que se sigan enganchando, porque a nosotros nos viene fenomenal».