Voleibol «Mente fría y corazón caliente» Fran Ruiz, siempre expresivo, promete un gran partido mañana sábado ante Ushuaïa Ibiza. / MOIESÉS MARTÍNEZ Fran Ruiz confirma que el conjunto dirigido por Piero Molducci es «el mejor de los últimos años» | El cordobés asegura que el Unicaja ha encontrado «lo que todo jugador busca», una máxima competitividad interna y «un desafío semana a semana para ver quién juega» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 7 diciembre 2018, 00:26

Utiliza las palabras justas, perfecto para cualquier informador audiovisual porque a Fran Ruiz no hay que ponerle ni que quitarle en sus valoraciones. Habla conforme a lo que es, un grande del voleibol, con elegancia, con precisión, siendo certero y sin dejar lugar a la duda sobre su sinceridad, marcando además muchos titulares y edificando sobre un poso de experiencia. Pero lo mejor es que la naturalidad de un cordobés universal como él no deja de dar signos de humildad, y que todo eso es lo que traslada como 'predicador' de su deporte. De hecho, su feeling con los más pequeños es evidente cuando participa en 'El Deporte es Vida', actividad para la que es también un gran fichaje para Unicaja Almería.

Lo mismo que confesó que «yo también empecé desde muy chiquitito y darles toda mi experiencia es lo mejor que puede hacer», Fran Ruiz lanzó a la grada un mensaje que cala de cara a esta jornada. «Sobran las palabras para decir que este sábado hay que venir, porque la gente que entiende y sabe de voley, que vive el voley tal y como nosotros, sabe que es un partido que no se puede perder».

Predica a los más pequeños en los colegios a los que acude, «la verdad es que me gustan mucho los niños y lo que pueda decirles, encantado», aseguró, pero también dijo darse a toda la sociedad. «Todo lo que esté en mi mano y pueda ayudar, allí estaré», aprovechando que la influencia que supone para los demás puede ayudar a hacer un entorno mejor.

Una ficha en el puzzle

Por todo lo que predica encaja a la perfección en el proyecto de Unicaja Almería, un club que busca algo más que su extraordinaria calidad sobre pista, siendo algo que provoca la reacción del público. «Es verdad que durante todo este año hemos comentado entre nosotros que la gente está con nosotros al cien por cien y vienen muchísimos a animar a la grada». Esta jornada, la novena de la Superliga, esa afición fiel y toda la nueva que quiera sumarse será muy necesaria ante la entidad del rival. «Ibiza tiene un equipazo, conocemos a todos sus componentes, son grandes jugadores de alto nivel, y nosotros debemos seguir en nuestra línea». El mensaje es otro titular. «Llegar con la mente fría y el corazón caliente, y ganar el partido».

Se está, no le cabe la menor duda, ante el grupo pitiuso que puede subir el 'último peldaño', ese que le ha faltado en los años anteriores para realmente convertirse en campeón. «Por lo que están demostrando a día de hoy se puede decir que va muy en serio, y yo, desde mi punto de vista, creo que el equipo es de los mejores o el mejor que veo que tiene en los últimos años y así lo está demostrando, repito, con grandes actuaciones en la competición». El pronóstico es muy bueno para los intereses de Ibiza. «Con la gran calidad que tienen tanto jugadores individualmente como en la conformación del colectivo, creo que este año puede dar la sorpresa».

En un análisis pormenorizado cabe la experiencia directa de la pretemporada, en la que ambos se 'ayudaron' en la preparación del curso, con un doble duelo en Almería. Ya desde entonces se vio que emergía la figura de Germán Galdón. «Contra ellos en septiembre al colocador ya se le veían maneras de que era un gran jugador, pero tanto él como el resto del equipo están haciendo una gran campaña y dejando claro que es un gran bloque». Asegurado esto, otro titular 'made in' Fran Ruiz.

«Sinceramente creo que este es el primer examen ya más serio; nosotros vamos primeros y ellos van terceros, y el sábado va a ser un partidazo sí o sí». Ante eso, «tenemos que seguir nuestra línea tanto cada día que venimos a entrenar como cada sábado llegar al partido para seguir líderes», algo que pone como misión en los tres últimos choques del presente año.

Complicados, pero...

Serán «complicados» pero el objetivo perseguido por los blanquiverdes es «acabar líderes» gracias a seguir el propio alto ritmo que todo jugador quiere. «Ya lo he dicho en otras ocasiones y me mantengo en que cada semana para nosotros es un desafío, por así decirlo, entre nosotros para ver quién juega en el siguiente partido, pero la competitividad es sana y eso al fin y al cabo te hace mejorar». Es verdad que «el equipo es de 13 jugadores que cada uno puede jugar perfectamente cada partido», con lo que dijo estar encantado. «Yo creo que eso es lo mejor, que cada entrenamiento al que venimos sea una guerra, un de tú a tú entre nosotros, porque eso obliga a que llegues al máximo, a tu cien por cien, y eso es lo que te hace no solo mejorar tú, sino al equipo».

Si llevas 'tatuado' en el alma y no solo en la piel el voleibol, este Unicaja Almería es el mejor destino. «Tanto a mí como a cualquier otro jugador es lo que busca, ya que al fin y al cabo si vienes cada día a entrenar y sabes que el fin de semana vas a jugar, terminas por ir renqueando, así que la oportunidad que tenemos nosotros, que cada día haya que buscarlo y conseguirlo, es lo mejor que se puede tener».

A Fran, que elogió a Piero desde fuera porque «ha habido varias ocasiones de que me pudiese entrenar sin que llegase a suceder, pero se ve que es de alto nivel y que sabe mucho voley», afirmó, el momento de la vuelta del técnico italiano al Pabellón Moisés Ruiz le será más ajeno, centrándose solo en que sacar a relucir todo el juego blanquiverde.