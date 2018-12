Rugby Para URA, la mejor lotería es el trabajo Unión Rugby Almería espera conseguir la victoria ante Ingenieros para saldar deudas pasadas. / URA Unión Rugby Almería tiene ante sí 'el más difícil todavía' al optar a la tercera victoria consecutiva en Madrid R. I. ALMERÍA Domingo, 23 diciembre 2018, 01:29

Era determinante el tramo de cinco partidos consecutivos que se afrontaba tras haber hecho un gran partido frente al poderoso Liceo Francés y las cosas por ahora, pese a poder haber ido bastante mejor vistos los partidos, han sido muy esperanzadoras para la consecución del objetivo final de la temporada. Inicio con victoria frente a Cisneros Z en Madrid, continuación con derrota que podría haber sido victoria frente a Marbella en casa, pero puntuando, enlazando con victoria, segunda consecutiva en Madrid, ante Olímpico de Pozuelo, para tener como última referencia una derrota que también pudo ser victoria, en Jaén, en donde también se puntuó. Puede que cuatro puntos hayan volado, pero se han podido añadir a la cuenta diez que han enganchado al equipo en la lucha.

Ahora queda el remate de esta fase 'a caballo' entre primera y segunda vuelta del campeonato, visita a Ingenieros Industriales este domingo desde las 12.00 horas, con arbitraje de Joshua Bellido. Se tiene claro que se va a por todas en esa progresión de transformar el juego en puntos, mejorable todavía y que no ha sido definitiva por el durísimo castigo que suponen los golpes para el conjunto cruzado, al que se le ha repetido la circunstancia de perder pese a ser mejor y hacer más ensayos que el rival. Esa precisamente es una clara cuenta pendiente con su adversario final de 2018, que en el Juan Rojas ganó 24-29 el pasado 23 de septiembre haciendo dos marcas frente a las cuatro de URA, con bonus ofensivo y, lamentablemente también porque supuso perder, defensivo.

Amargo sabor de la ida

Hasta cinco patadas acertadas, dos de ellas en los últimos 9 minutos cuando se iba 24-23 arriba, dieron la victoria a Ingenieros, dejando un amargo sabor de boca pese a abrir la cuenta unionista con los primeros puntos en su casillero. A eso, a haber sido mejores, cabe añadirle el mérito de que la sorpresa que se había producido en la jornada 1, con victoria de los madrileños en el derbi ante el todopoderoso CRC con contundente marcador de bonos ofensivo, ya que el choque acabó con 10-39. Considerados, a priori, como 'cinco puntos extra', ya que no son esperados por parte de sus rivales directos, la realidad se tuvo por vez primera para los de Las Rozas en la jornada 3 ante Liceo Francés, primera derrota, bastante contundente, por 50-3 en el Ramón Urtubi.

Su marcha continuó sumando en casa pero perdiendo 18-24 ante Cisneros Z y dando otra sorpresa con victoria en Marbella por 24-38, igualmente con mucho acierto al pie y con cuatro ensayos para bonus ofensivo. Otros 'cinco puntos extra' precedieron a derrota puntuando otra vez en casa, por 22-27, contra el Olímpico de Pozuelo. Perdieron en Jaén, hicieron doble bonus cayendo en su feudo ante Arquitectura por 32-35, ganando acto seguido por 27-24 a CAR Cáceres Extremadura. En su línea de sumar casi siempre, lo volvieron a hacer cayendo 32-26 con Sanitas Alcobendas B, quedándose sin hacerlo contra en las dos últimas semanas al ceder de manera clara con Ciencias y con CRC.

En El Cantizal solo ha ganado una vez, pero se puede dar por satisfecho con diez puntos de esos con los que no se cuenta, gracias a dos brillantes victorias en 'campos prohibidos', y con haber puntuado en ocho jornadas de doce. Esto arroja que suma 24 puntos en la tabla frente a los 17 del por ahora colista URA, solo con una victoria más que los cruzados y con tres bonus de ventaja, dos más ofensivos y uno más defensivo. Eso se traduce en que «es impresionante el nivel de este año en la competición y cuántos puntos van a hacer falta para no descender», como recordó Nacho Pastor. «Del quinto al último hay nueve puntos de diferencia, que equivalen a dos partidos, en un grupo muy complicado en el que no hay ningún equipo fácil».

Ganarse la continuidad

El técnico unionista expuso tener la orden clara. «En todo caso, lo que URA tiene que hacer es demostrar y ganarse a pulso que tiene que estar en esta categoría de plata del rugby español, sabiendo que no va a ser fácil porque todos juegan con esas mismas intenciones». Pero a motivación nadie puede ganarles. «Con muchísimas ganas de jugar viajamos este fin de semana, recuperando buenas sensaciones que en este último tramo que está teniendo URA en las 'finales' antes de Navidad; confiamos en seguir manteniendo la racha en Madrid, y tras Jaén, con puesta en escena positiva y competitiva, así vamos a por Industriales con muchísimas ganas, insisto, sosteniendo la progresión tanto en el juego como en la competitividad».

Pastor dijo aventurar que el de hoy será «un partido bonito, como lo fue en la primera vuelta en casa, en el que ellos se llevaron el triunfo pese a hacer dos ensayos menos, todo por el gran acierto de su pateador, así que confiamos en solucionar esto aplicando una mayor disciplina sobre el campo y evitar esas situaciones que pueden dar ventaja al rival cuando cuenta con esos recursos», añadió el técnico unionista. Va a tener que hacer rotaciones en ciertas posiciones por bajas por motivos laborales, pero «vamos con un equipo de garantías con el que plantear todos nuestros argumentos».