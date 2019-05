Medio centenar de pilotos lucharán por la victoria en el XLV Rallye Costa de Almería Representantes del Automóvil Club Almería, Federación Andaluza de Automovilismo, Diputación Provincial de Almería y ayuntamientos sedes de la prueba. / PRESSSPORT José Antonio Aznar y Juan Ángel Ruiz, entre los favoritos de una prueba que aumenta su dureza y que quiere entrar en el Campeonato de España J. N. Almería Miércoles, 8 mayo 2019, 00:21

El XLV Rallye Costa de Almería se puso ayer de largo en la Diputación Provincial de Almería apenas cuatro días antes de que comiencen a rugir los motores y buena parte de la provincia pueda disfrutar de una de las grandes citas deportivas del año.

Con el claro objetivo de intentar entrar en un plazo corto de tiempo dentro del Campeonato de España, el Automóvil Club Almería ha preparado para este año un trazado que tendrá al Levante almeriense como gran protagonista y que acentuará la dureza, especialmente en una jornada del sábado en la que los pilotos deberán medir bien su mecánica para poder llegar con opciones a la definitiva del domingo.

Las expectativas no pueden ser mejores pese a que, como reconoció el presidente del ACA, Pepe López Collado, será «menor que la del pasado año», un hecho motivado por varios motivos, ya que «por un lado tenemos pilotos que nos han comunicado que tienen compromisos personales con comuniones y, por otro, hay otras competiciones este mismo fin de semana», admitiendo que «valoraremos si otras fechas pueden ser más propicias para la celebración del rallye». Paco Clemente, secretario del ACA y uno de los 'pesos pesados' de la organización señaló, por su parte, que «la inscripción no ha estado nada mal a pesar de no llegar a las cifras del año pasado. Son 47 pilotos, de los que 31 estarán en la categoría de velocidad».

Favoritos locales

Entre las inscripciones para el XLV destacan los pilotos que representarán al Automóvil Club Almería y que ejercerán de anfitriones, ya que como indicó Clemente, tienen «mucha ilusión depositada en la prueba», con nombres propios, José Antonio Aznar y Juan Ángel Ruiz, dos de los tres ganadores almerienses en la historia del rallye que intentarán revalidar sus victorias. El cuevano competirá con el Porsche y con Crisanto Galán como copiloto, mientras que Juan Ángel repetirá con Osel Román, con quien esta temporada está participando en el Campeonato de España.

Paco Clemente anunció, igualmente, una de las novedades significativas de esta edición, ya que las verificaciones administrativas y técnicas se trasladarán desde la avenida Federico García Lorca hasta el Recinto Ferial, que presta un mayor espacio a la organización y facilitará que «luzcan algo más las asistencias de cara al aficionado». Para los equipos también supondrá mayor comodidad a la hora de guardar remolques. A las 13.30 del sábado se trasladarán al parque cerrado y una hora después comenzará la primera etapa, con 192 kilómetros y tres tramos kilometrados que se realizarán con repetición.

Será, sin duda, una jornada crucial y desde el ACA destacaron que «sólo estos tramos ya podrían ser comparables por kilometraje con cualquier otro rallye completo». Sin embargo, el domingo quienes hayan superado este reto con nota no podrán despistarse porque, como recordó Pepe López Collado, les quedarán «tres tramos en los que hay de todo y en los que los coches más grandes tendrán que medir con mucha precisión las frenadas y las curvas». El presidente del ACA recordó que el domingo «tenemos el tramo del Río de Aguas que es muy bonito y luego la bajada de Lucainena que también es muy atractiva para los aficionados y pilotos».

No faltarán otros tramos míticos para el automovilismo almeriense como La Cuesta de la Virgen, donde se repetirá por la noche, además de Benizalón, donde el rallye pasará por el municipio y los seguidores podrán disfrutar de los coches en el casco urbano con comodidad y de la gastronomía de la localidad almeriense. Un año más, la Diputación Provincial será el principal bastión económico, junto a los ayuntamientos sede y patrocinadores privados como Ford Indamóvil, para hacer frente al alto presupuesto necesario. La diputada, Ángeles Martínez, recordó «el impacto turístico que tiene el rallye por los miles de aficionados que arrastra».