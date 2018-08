Martín Doblado: toda una vida por y para la 'Pasión del Fútbol' Hace 45 años llegó a Almería para jugar de portero y ahora dirige el fútbol almeriense. / IDEAL Ha sido guardameta, entrenador nacional, director del Colegio de Entrenadores, profesor de Táctica y desde hace nueve años es delegado en Almería de la Federación Andaluza JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Jueves, 2 agosto 2018, 02:35

El próximo día 10 de agosto, se cumplirán nueve años desde que José Martín Doblado ejerce como delegado en Almería de la Federación Andaluza de Fútbol. Ha sido 'cocinero antes que fraile'. Una vida por y para el fútbol, tocando los 'palos' de portero, llegando a jugar en Segunda División; como entrenador, con más de 200 partidos en Segunda División B. Esta última faceta, tuvo que dejarla por un accidente de tráfico cuando viajaba con su equipo de la B. Linense.

Llegó a Almería en el año 1973, tras firmar como portero de la AD Almería en Tercera División, cuando el club rojiblanco, que ascendió a Primera, jugaba en La Falange. Desde entonces reside en Almería, donde se le aprecia como persona y se le admira como hombre del fútbol.

Campo, pizarra y despacho

El cambio, de un terreno de juego, luego a un banquillo y ahora en un despacho, lo expone como una experiencia más. «La de ahora, es otra perspectiva más desde la que se puede analizar y la percepción es distinta. Ahora tienes que tomar decisiones, organizar las competiciones de forma atractiva para los equipos y fomentar la práctica del fútbol, entre otras obligaciones». El fútbol, desde aquellos años en los que lo practicaba, hasta ahora, ha cambiando mucho. «Todos conocemos la clásica picaresca que siempre ha convivido con el fútbol, picaresca que, poco a poco, la estamos haciendo desaparecer haciendo cumplir las reglas y siendo justos con todos».

Por haber sido 'cocinero antes que fraile', ha sido fiel a su filosofía. «Una vez que me vi obligado a dejar el fútbol, me propusieron ser Director de la Escuela de Entrenadores en Almería. Desde entonces soy profesor de Táctica. Todos los entrenadores nacionales que, desde aquellas fechas han salido en Andalucía son alumnos míos. Me acompaña una deformación profesional que hace, que cuando se pone el balón en juego, empiezo a analizar». En ese sentido, recuerda su lema. «Un equipo puede tener más o menos calidad, pero en el campo, se tiene que ver como un equipo disciplinado, que cumple con todas las reglas básicas que exige la táctica para resolver cualquier situación del juego». Opina que sobre ello, siempre habrá lugar para una reflexión. «Los que estamos en las gradas podremos decir que el equipo está bien dirigido, que el que el entrenador que está en el banquillo sabe lo que hace y nos merece el máximo respeto».

Sobre su gestión al frente del fútbol almeriense, menciona algunos logros conseguidos. «Los números fríos dicen que la gestión ha debido ser buena. Hemos crecido en número de fichas y clubes. Ha nacido el fútbol Bebé y el Femenino. El fútbol sala, que estaba camino de desaparecer, goza ahora de una gran salud. No obstante, la opinión más valida será la que tengan los clubes a los que represento».

Objetivos e ilusiones

Se ha dicho adiós a la temporada 2017/18 y Martín Doblado la cataloga de positiva. «Hemos hecho tres cursos de entrenadores de fútbol sala, de los que han salido un puñado de titulados que afianzan esa especialidad». A la 'vuelta de la esquina' la nueva temporada. «Los objetivos son los de seguir creciendo y que el fútbol almeriense se vea respetado en Andalucía».

Tiene retos y proyectos pendientes, uno de ellos casi como una especie de 'espina clavada'. «Una ilusión que tengo, casi desde que llegué al cargo, es la de crear una categoría senior sub 23. El número de equipos en categoría juvenil, duplican o triplican, al de sénior. Siempre me he dicho que cuando esos juveniles pasen a senior, no todos tienen sitio y muchos tienen que dejar el fútbol federado. Si creamos una competición sub 23, todos encontrarían acomodo. Pero la hemos sacado alguna vez y no encuentra aceptación. Habrá que seguir insistiendo».

Sobre la temporada 2018/19, espera que nos depare alegrías. «La visión tiene que ser optimista, ya que la UD Almería volverá a intentar lo mejor en Segunda. Tenemos dos equipos en Segunda B, el CD El Ejido y la UD Almería B y uno en Tercera División, el Poli Almería. El fútbol provincial está en continuo crecimiento y nos tiene que llenar de ilusión. Será una temporada para vivir una Liga en la que el respeto a los entrenadores, a los jugadores contrarios, al arbitro, y al espectáculo en general, sea una constante. Como siempre digo es porque «Nos une la misma pasión», concluyó.