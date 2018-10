Fútbol Martín Doblado: «No me gustó la reacción que hubo con el chaval» José Martín Doblado, delegado en Almería de la Real Federación Andaluza de Fútbol. / IDEAL El delegado de la RFEF afirma que «el CD Vera debería haberse interesado por el chiquillo y no querer curarse en salud» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Miércoles, 3 octubre 2018, 00:10

Desde la Delegación en Almería de la Real Federación Andaluza de Fútbol, así como del CD Vera, se produjeron ayer reacciones al desgraciado episodio que se vivió el pasado sábado en un partido de categoría benjamín disputado en el campo Las Viñas de la ciudad veratense y que acabó con un pequeño de nueve años y apenas veinticinco kilos de peso con una pierna rota y con un horizonte de unos tres meses ayudado por una silla de ruedas, primero, y por un par de muletas, después. Aunque lo que realmente ha despertado el debate a nivel nacional es la falta de humanidad y de reacción lógica de algunos padres que estaban en las gradas y hasta abuchearon al chiquillo herido, el propio árbitro que restó importancia a una brutal entrada y continuó el partido sin preocuparse por resolver lo sucedido ante los desgarradores gritos de dolor del niño, y por el entrenador del Vera y otros miembros del club que, lejos de pedir disculpas y adoptar una actitud pedagógica, han optado por refugiarse en su distinta apreciación de la jugada.

Curiosamente lo que los padres denuncian no es tanto la entrada como la reacción posterior a la misma, en la que dejaron a su suerte al niño y a su padre, pese a los gritos de dolor, continuando el partido sin más con el único objetivo de ganar.

CD Vera

El técnico del CD Vera, Juan José López, en declaraciones a Antena 3 Televisión, aseguró que «no creo que mi jugador tuviera mala intención». Sin realizar aún una disculpa por lo sucedido con posterioridad a la desgraciada jugada, aseguró sentirse «consternado». Asimismo manifestó que, aunque él no había hablado con los padres, «el técnico del alevín mantuvo el contacto con ellos en todo ese tiempo». Sin embargo, la realidad es que fue al día siguiente, por la tarde, una vez que las redes sociales hervían con el tema, cuando el técnico del alevín, Jerónimo, envió un escueto mensaje a los padres para interesarse por el estado del menor.

El presidente del Vera, José Antonio López, que ocupa el cargo desde el pasado junio relevando a Francisco Alonso 'Frasquito', manifestó a IDEAL que estaba sorprendido por la repercusión de lo acontecido. «No estuve presenciando el partido, pero recibimos de nuestro entrenador toda la información sobre lo sucedido. En el Vera estamos totalmente consternados por las informaciones publicadas y por la repercusión que se le está dando a lo que sucedió». Defendió la imagen del club, destacando la dedicación de la entidad hacia el fútbol formativo. «Queremos decir que la larga trayectoria del CD Vera es ejemplar en cuanto al fomento y cuidado del fútbol base. De nuestra cantera han salido numerosos jugadores que han militado y militan en categoría nacional, somos un club de grandes defensores del fútbol base y lamentamos profundamente lo sucedido».

En todo caso, desde el CD Vera se defienden de las informaciones publicadas sin entrar a valorar si lo sucedido a continuación de la lesión del niño fue una actitud correcta y estaba dentro de lo normal en categorías formativas tan tempranas.

Federación

José Martín Doblado, delegado en Almería de la RFAF, expuso a IDEAL su valoración, tanto en calidad de dirigente federativo como de exfutbolista profesional. En ese sentido, después de visionar el lance que supuso la grave lesión del jugador benjamín del Club Natación Almería, opinó que se debió tomar otras decisiones y actitudes ante la gravedad de la lesión. «Lo que vi más problemático fue la reacción de los protagonistas con el chaval, allí pegando gritos. Si el árbitro llega y amonesta al jugador contrario, le dice al entrenador que lo saque del campo y este, ante las protestas de los padres de los niños, no se hubiera vuelto y dicho 'pero si el árbitro no ha pitado ni falta', no se hubiera complicado la cosa como sucedió».

Por otra parte, el delegado de la RFAF, puntualizó que «los árbitros en estas categorías son jovencitos que están empezando, que les falta esa experiencia. En esta jugada no fue capaz de dominar esa situación y eso hay que entenderlo. Estoy seguro que lo que le ocurrió al árbitro en ese partido, ya no le va a volver a ocurrir. Hay que darle el beneficio de la duda para que cada vez lo haga mejor».

Como añadido, matizó que el club local podía haber tenido otro comportamiento. «La reacción del equipo contrario diciendo que ha sido una acción del juego, aquí creo que debía haber tenido más mano izquierda. Además de haber lamentado el incidente, haberse interesado por el chiquillo y no querer curarse en salud. Lo mismo que el entrenador».

Igualmente resaltó sus deseos de ánimos al joven jugador lesionado. «Toda la atención federativa se cumplió a rajatabla. El chiquillo, esa misma noche fue operado en la clínica de la Mutualidad. La actuación de la Federación tras la lesión ha sido impecable. Tengo pendiente ponerme en contacto con los padres e ir a visitarle para que el chaval, ese trauma que tiene ahora mismo, lo viva y supere de la mejor manera. Y sobre todo darle ánimos. Son cosas que ocurren en un lance del juego».