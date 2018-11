Voleibol Manolo Berenguel muestra su admiración hacia Manolo Sevillano Manolo Berenguel habla de la exigencia hacia su plantilla y del duro partido del sábado en Los Pajaritos. / CVA El técnico de Unicaja Almería no escatima elogios a un peso pesado de la historia del voley en España porque «sabe muchísimo de voley» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 16 noviembre 2018, 01:03

Amigos, mucho, pero el sábado a partir de las 19.15 horas entablarán una batalla dentro de la 'guerra' que está siendo esta edición de la Superliga 2018/2019. El líder invicto es Unicaja Almería y no se fía absolutamente nada de Río Duero Soria porque no hay motivos para ello. La clasificación actual del cuadro soriano es una mera anécdota a estas alturas y es de esperar una rápida reacción. Así lo advirtió ayer un Manolo Berenguel al que se le dibuja una sonrisa cuando habla de su buen amigo y tocayo Manolo Sevillano. «Es uno de los jugadores expertos, que saben jugar a esto, además con mucho nombre y campeón de Europa, que encima es el director de orquesta, que sabe lo que hace y lo que dice en todo momento». Compañeros de habitación en la selección española, «es una excelente persona, pero me va a intentar sacar los ojos -risas-», advirtió.

El jugador-entrenador del conjunto soriano es la pieza clave del próximo rival de los blanquiverdes, si bien «además la incorporación ahora de Ignacio Sánchez le va a dar un aire nuevo y fresco que seguro que les va a ir bien, porque no han empezado bien esta temporada y están buscando eso, retomar lo que saben hacer bien, porque tienen jugadores expertos más allá de Sevillano, y por lo tanto es un rival complicado y una salida muy difícil, como siempre ha pasado en Soria».

Para disfrutar

Pese a la dureza, es un momento de disfrute para todo amante del voleibol por el escenario y por la historia. «El partido medirá a los rivales más antiguos de la Superliga, los eternos rivales, y eso siempre es un aliciente; si todos los equipos cuando se enfrentan a nosotros dan el 120%, mucho más todavía Soria». Tres décadas completas bien merecen un reconocimiento.

El mejor que se puede dar es vivir un auténtico partidazo, que es lo que Manolo Berenguel, el entrenador de Unicaja Almería, se espera en el mítico recinto de Los Pajaritos. «Hay que ir con la mentalidad de que no nos podemos relajar en ningún momento, ya que, aun jugando nosotros a un cien por cien, si ellos sacan su propio cien por cien también es un equipo que nos puede hacer mucho daño y que nos puede ganar». A eso se une que uno de los motivos de querer remontada por parte castellano-leonesa es obtener un billete para la Copa del Rey que va a resultar caro. Por ahora, Unicaja Almería no se preocupa de ello, pero la máxima de su técnico es clara. «Yo, independientemente de todo, lo que quiero siempre es ser primero y llegar primero a todo».

Así cortó Manolo Berenguel toda conjetura. «Ganarlo todo, solo eso, no apartarme de cuartos, sino ser campeón de invierno, clasificarme con creces para la Copa y llegar primero al final». En ese sentido, quedó por aclarar el desarrollo en días del próximo 'torneo del KO'. «No lo tengo en mente y su distribución, de si se juega de jueves a sábado o de viernes a domingo. A mí me da igual, se jugará cuando se tenga que jugar, pero por otro lado elegir jugar cuartos es como todo, como el playoff, qué es mejor, jugar primero fuera o dentro; en Copa supuestamente jugar un cuarto es más flojo y te viene bien para aclimatarte y para afrontar una semifinal con mejor planteamiento, y entrar directamente por esa ronda, sí que estás más descansado pero es un arma de doble filo y ahí vienen las sorpresas».

El nivel de trabajo

La semana ahorradora ha ido «bien, como van todas las semanas hasta ahora, de menos a más; el equipo sabe a lo que juega, sabe lo que hay y soy consciente de que estar al 100% cada minuto de entrenamiento, que es como se debería estar, es un poco complicado», advirtió el técnico. «Lucho cada día por ello, pero al final los jugadores, sobre todo los más expertos, se van dosificando un poquito y poco a poco durante la semana van incrementando e incrementando, y las últimas de la semana son sesiones con mayor calidad e intensidad». Por ahora la marca está dando resultado, como muestra el liderato y la condición de invictos.

Y es que «una cosa va con la otra; yo quiero que cada día se entrene cuantos más minutos de alto nivel, mejor, que se juegue lo mismo, hay momentos en los que el equipo está jugando muy bien, y cuanto más tiempo de buen juego se tenga en el entrenamiento y sobre todo durante el partido, mejor», reflexionó un entrenador almeriense que finalizó con que «al final va cogido de la mano: si mantenemos eso durante más tiempo, se va a reflejar en el marcador, insisto en que el equipo juegue cada vez mejor y eso tiene sus frutos». Con todo, dejarse puntos va a ser natural, tal y como va la competición, lo que a Unicaja solo le ha pasado una vez, ganando pese a que está «jugando a rachas», aunque podrían haberse escapado más».

Es la exigencia de Manolo Berenguel, que no se ha olvidado de Manacor, «donde se pudo haber ido uno, o dos, o tres», a lo que añadió lo sucedido frente a Urbia Palma el pasado sábado en casa, en el que se estuvo a punto de perder alguno, como sí sucedió ante Teruel, pero hay que verlo también desde la perspectiva de la mejora de la liga. «Seguramente perdamos más puntos por ahí porque hay canchas complicadas como la de Ibiza, o la de Vecindario, o ahora la de Soria, pero al final todo va a depender de nosotros y del nivel de juego que queramos tener; todo es cuestión de intensidad, si la de inicio la mantenemos hasta el final seguramente perderemos menos puntos».

En otro aspecto importante de cara a la temporada, la recuperación de Víctor Viciana será una ayuda para ello, pero advirtió de que «sigue en proceso de recuperación, si bien si se cae el titular, que ahora es Rubén, con Víctor ya se puede contar».