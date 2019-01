Voleibol Manacor, el mejor rival posible para Unicaja Almería en este momento Berenguel se dirige a sus jugadores, entre ellos, a Fran Ruiz. Los dos piensan que Manacor llegará dispuesto a dar guerra. / MOISÉS MARTÍNEZ Manolo Berenguel elogia al conjunto balear y lo considera idóneo para que la fortaleza mental de sus jugadores se ponga a prueba, tras caer en Teruel, pues «nos va a dar mucha guerra» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 18 enero 2019, 00:15

Después de llevar a cabo una primera vuelta perfecta, con pleno de victorias -once de once-, se retomó la competición encajando una primera derrota que va más allá de ello, puesto que al Manolo Berenguel no le gustó el modo en el que se produjo. Por eso, frente a ConectaBalear Manacor se tiene una nueva ocasión de reencontrarse, además siendo «un rival que va a dar guerra, seguro, en su primera vez en esta cancha», expuso ayer el técnico blanquiverde en la rueda de prensa de presentación del partido que se jugará a las 19.30 horas, en el Moisés Ruiz. «Todos los equipos quieren visitar las canchas de los campeones, como puede ser la nuestra o la de Teruel, y van a venir súper motivados para intentar sacar algo positivo del partido». Además, ha mejorado notablemente, «en parte por el fichaje de su colocador, pero es cierto que toda la primera vuelta también le ha dando experiencia en la Superliga».

A eso añade el único antecedente histórico que se tiene con este CV Manacor. «Después de ver cómo jugamos nosotros allí en un partido muy complicado por su motivación de debutar en casa en la máxima categoría, podíamos haber perdido uno, dos o tres puntos, así que es un buen rival para la preparación mental». Así, «el jugador debe de saber que tiene que dar el 100% para la vía rápida o, si se complica la situación, que puede ser, estar preparados mentalmente para poder contrarrestar las armas que puedan tener y sacarlo adelante». Berenguel dejó claro que «hay que aprovechar todo y creo que viene bien un rival así, sin pensar que viene por abajo en la tabla y que se va a ganar fácil, para nada, y ahora además con un colocador más creativo, por así decirlo».

Normalidad

La semana ahorradora se está produciendo con normalidad tras asumir la primera derrota. «Llevábamos tiempo sin competir y eso nos pesó en Teruel; anímicamente los jugadores están bien, ya que es una cancha en la que se podía perder sin ningún problema, y fue lo que pasó, pero hay formas y formas de perder, que es lo que a mí personalmente como técnico me preocupa». Sirve para poner la vista al frente. «Queda todavía una segunda vuelta complicada para nosotros, tenemos las salidas difíciles y estamos trabajando en ello». En definitiva, para el míster verde «hay que pensar que el equipo puede y debe competir mejor fuera de casa».

La comparativa está clara. «En el Moisés se nos han complicado partidos y al final hemos sabido sacarlos, se sabe reaccionar, y fuera de casa le falta ese grado de intensidad para afrontar esos momentos difíciles, lo que no hemos sabido hacer hasta ahora con rivales fuertes, y es la 'asignatura pendiente', mi frase, pero es la realidad». La misión está clara para mañana. «Los títulos se ganan fuera de casa y allí es donde hay que saber competir». Lo de perder el liderato «da rabia si eres un equipo o una persona competitiva, pero no es relevante de cara al playoff». Manolo Berenguel dijo no tenerlo nada claro. «Personalmente como técnico no te sabría decir si es mejor empezar en casa o fuera, sino que a mí me preocupa más cómo se perdió ese liderato que ir primero o segundo, y no quiero que vuelva a suceder esa forma».

El preparador ahorrador se quedó con una faceta clave. «Es más mental que tema técnico; tal y como pierde el equipo no es la realidad en absoluto de cómo se estaba entrenando; nosotros hacemos competitivos de seis contra seis y tenemos un nivel espectacular que si lo hubiésemos sacado algún momento en el partido seguramente otro resultado se habría producido, pero no se asomó a la realidad del día a día». Ahora llega la Copa del Rey que para competir fuera viene muy bien ir a Melilla antes. «Todos los que estamos aquí conocemos a la perfección el pabellón, pero es algo favorable en nuestra preparación y en saber competir fuera».

Motivación extra

Acompañado por Fran Ruiz, el receptor cordobés confirmó todas las palabras de su entrenador sobre el adversario de mañana, sobre la primera derrota y sobre el futuro cercano. Respecto a Manacor, «es un equipo recién ascendido que siempre en cada partido da el cien por cien y que ya en la segunda vuelta está mucho más rodado, jugando todos juntos, con un colocador nuevo». Así, no dudó de que «van a venir con todo y, si pueden, a llevarse la victoria». También advirtió de que supone una suma el hecho de que «cada equipo que viene al Moisés Ruiz viene con una motivación extra, además de la que produce medirse a un grande como es Unicaja». Como no, «en la segunda vuelta todos van con el último cartucho a rascar victoria o puntos».

También recordó el partido en Na Capellera. «Ya vimos en la primera vuelta en su cancha que el partido se decidió por detalles, fue duro y se nos complicó tras un primer set que fue más fácil, así que la conclusión es que nunca agacha la cabeza y es muy peleón, con jugadores con mucho carácter, como el equipo, que viene mucho más rodado». Parafraseó a Berenguel con la expresión de «asignatura pendiente» a la hora de valorar la derrota. «No mantenemos nuestro nivel de juego cuando vamos por debajo en el marcador, nos falta ese 'apretar' para remontar, y si vamos arriba también somos irregulares». Pero hay recorrido para corregir. «La segunda vuelta es totalmente diferente, empieza lo bueno, llegan los títulos».

Por ello, lanzó el mejor mensaje posible. «El equipo está con ganas y positivo». Y es que «perder nunca gusta, pero siempre hay que sacar el lado positivo de la derrota, y es que al equipo se le ha dado un toque, que lo que veníamos haciendo estaba bien, porque al fin y al cabo ha sido una vuelta espectacular ganando todos los partidos, pero ahora el equipo sabe que tiene que seguir trabajando duro, que no vale ya con venir al 100%, sino al 200% cada día». Dijo sentir la cercanía de un título. «No queda nada para al Copa y te da esa cosa de que tienes que darlo todo en el día a día». Y en ello insistió, en «no pensar más allá del día a día, del partido a partido, del entrenamiento a entrenamiento».

Fran Ruiz está muy experimentado como para saber que «cuando llega la Copa se va 'a full' durante tres días todos los equipos y ya está», así como que «de todas las derrotas se aprende». En Los Planos solo pensó en «hacerlo bien y aportar al equipo, en el bien del equipo», que tiene la ocasión de llegar pletórico a momentos clave. «Todos los fuertes nos tocan fuera y es verdad que no lo hacemos tan bien fuera como en casa, pero de cara a los playoffs si conseguimos competir muy bien fuera y sacar victorias, creo que es un plus súper importante para llegar bien de moral a la lucha por el título». Igual sucede con la Copa. «Ir a Melilla, que no es un pabellón fácil es un punto a favor nuestra, como jugar con Castellón, uno de los rivales que nos puede tocar, y coges confianza si ganas y te da subidón».