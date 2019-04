Baloncesto La UAL logra dos medallas de bronce en el CEU de 3X3 La selección masculina, dirigida por Isaac Francés, recogiendo sus medallas. / UAL Las selecciones universitarias suben al podio en San Javier en una modalidad en la que nunca habían conseguido llegar a semifinales J. N. Almería Jueves, 11 abril 2019, 00:05

Dos grandes participaciones condujeron a la Universidad de Almería a volver a hacer historia en cuanto a resultados en competiciones deportivas se refiere, esta vez en ámbito nacional.

Se trata de dos bronces de gran mérito conseguidos por las selecciones UAL, femenina y masculina, en una modalidad no demasiado frecuente en los Campeonatos de España Universitarios, ya que no todos los años se convoca, como es el baloncesto 3×3. Esta no ha sido la primera participación almeriense, pero hasta el momento no había habido suerte. Por tanto, «es muy importante que se haya conseguido estrenar un palmarés particular que permanecía cerrado y que se ha abierto, encima, por partida doble», destacó el responsable de Competiciones Externas del Servicio de Deportes, Manuel Calvo. Con sede en San Javier, Murcia, los dos equipos desarrollaron un torneo a gran nivel que se puede considerar prácticamente modélico, ya que, por ejemplo, la selección masculina solo cedió en la fase de grupos contra la poderosa Málaga, calificado por el técnico universitario almeriense, Isaac Francés, como «el único súper equipo participante».

Éxito muy trabajado

El entrenador de la UAL reconoció que el nivel fue alto, aunque «tal vez faltaba algún equipazo, por así decirlo, excepto el malagueño, pero el nivel medio del torneo ha sido elevado, todos buenos; por arriba solo destacaba Málaga y por abajo no desentonaba nadie, no había ningún equipo flojo, todos muy parecidos». Ello se ha visto en los resultados, ajustados, incluido el de la UAL que perdió ante la campeona sólo de tres, haciendo un gran partido. La segunda derrota fue contra Valencia ante «el que hemos ido a remolque durante todo el partido, no como en el resto, en los que hemos llevado la iniciativa, incluso en el partido por el bronce con hasta ocho puntos de ventaja, saliendo con mucha convicción, con una idea clara de juego, estando muy bien en el tiro, los cuatro jugadores muy implicados, esfuerzo máximo y la verdad es que muy orgulloso de todo el torneo realizado».

Francés puso el acento en todo el tiempo que se lleva trabajando con este grupo, ya que «van cuatro años con gente que está poniendo entusiasmo, en el CAU llevamos dos años perdiendo el bronce en la última jugada y quieren dar ese pequeño salto de calidad para que quede claro que aquí estamos, para que Almería aparezca».

En el mismo nivel de entusiasmo se expresó la selección femenina a través de Alba García que indicó que «vivimos de manera especial el campeonato, ya que estamos acostumbradas a jugar este tipo de torneos en Almería y Andalucía, pero nunca ningún a de las cuatro habíamos tenido la oportunidad de vivir un CEU de 3×3».

Confesó las dudas iniciales «sin conocer al resto de equipos y sin saber qué nivel de jugadoras nos podíamos encontrar», lo que se disipó rápido porque «el primer día, jugando la fase de grupo, nos hemos dado cuenta de que el nivel de todos los equipos era similar».