Rugby A URA le llega el momento de ganar Unión Rugby Almería quiere poner el oval donde dé la primera victoria del campeonato. / RICARDO ARIAS Unión Rugby Almería sigue avanzando en su propia propuesta de juego con la intención de plasmarla ya | El equipo cruzado se conjura para que su fiel afición «se lleve una sonrisa a casa» ante un durísimo CAR Cáceres de resultados engañosos R. I. ALMERÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:11

La cita con la victoria se ha fijado una hora antes de lo habitual, con comienzo del partido previsto para las 11.00 horas en lugar de a las 12.00 en deferencia con el rival. El viaje desde Cáceres a Almería no es ni mucho menos sencillo ni tampoco corto y el rugby no es un deporte profesional, por lo que se ha hecho el gesto de que al menos puedan llegar algo antes a su casa. Será complicado y muy duro, puesto que el 'cero' que se mantiene en el casillero del completo conjunto extremeño no sirve de referencia. De hecho, en el bagaje de puntos tiene un déficit de 47 tras haber 'pasado por las manos' de dos gallos como Ciencias en Sevilla (46-9) y CRC en El Cuartillo (14-24).

Ni le pone ni le quita que llegue al Juan Rojas con dos derrotas, ya que no hay dos partidos iguales. Lo tiene bien claro Nacho Pastor, entrenador de URA, que ha hecho un auténtico ejercicio de deportividad y valores rugbiers al respecto. «Me gusta que los rivales vengan a competir por el bien de nuestro deporte y por el bien del equipo, o sea, yo lo quiero es que los adversarios lo den todo, hagan su mejor planteamiento y que nosotros estemos a la altura de ganarles, eso es lo que me gusta; ganar porque el rival tenga bajas o su viaje haya sido complicado o que algún factor juega en su contra, no creo que sea un aliciente de ningún entrenador y no debería ser de ningún deportista».

Sobre Extremadura CAR Cáceres, el técnico cruzado advirtió de que «ha tenido un calendario difícil, ha empezado con equipos que también van a estar en la zona alta de la tabla y, como a todos, el inicio de competición se puede hacer cuesta arriba». Pastor no espera ninguna facilidad. «Va a ser un rival que nos lo va a poner muy difícil, un rival que tiene tamaño y experiencia en la categoría, en puestos en los que no sufren, como nuestra experiencia en años anteriores, y va a venir a hacerlo lo mejor posible y a dificultarnos nuestra propuesta de juego, es un equipo muy bien armado por lo que he podido ver de ellos, tiene buena secuencia de ataques... tienen muy clarito cómo tienen que jugar».

Lo que den los suyos

De todos modos, al técnico cruzado solo le preocupan las cosas que pueda dar en el campo su URA. «Realmente de forma general me preocupa el juego de mi equipo; tenemos que mostrar nuestra mejor versión, tenemos que adaptarnos a las circunstancias que internamente tengamos, sobre los jugadores que están disponibles, las instalaciones en las que se disputa el partido, bien en casa o bien fuera, si hay viaje o no hay viaje... esa es la base en la que nosotros podemos trabajar y evidentemente mejorar, ya que no podemos trabajar sobre los rivales ni creo que sea la forma de nosotros hacer nuestra temporada, en base al juego de los rivales cada semana».

Añadió al respecto que «el juego evoluciona también, no puedes encasillar a un rival que juega de una forma o que va a hacer esto o aquello, sino que se va a ir adaptando a las circunstancias propias, o a los jugadores que tenga, a la propuesta que puede hacer, y no sirve de nada el partido anterior». La clave es que Unión Rugby Almería busca tener «una propuesta propia y que sea exitosa, y para ellos queda trabajo porque estamos al inicio de la competición, solo se llevan dos jornadas». Eso sí, «ha habido ajustes de la primera a la segunda, por lo tanto, en la segunda se vieron más cosas, se propusieron más cosas, y una prueba de ello fue el dominio territorial que tuvo URA y el número de ensayos».

Quiere más

Eso sí, Nacho Pastor dijo querer más porque «no lo hicimos lo suficientemente bien como para ganar, y de eso el rival sacó provecho», aseguró, para añadir que «tenemos que, para este próximo partido, mejorar otros aspectos más para seguir evolucionando en el sistema de juego». Además, se sumó un 'debe' a la afición. «El calendario, con la modificación de la jornada dos, prevista fuera de casa, nos dejó tres en el Juan Rojas y no sacar provecho sería una pena tanto en lo deportivo como para la propia afición que viene a verte, y para alegría de todos sería el momento de ganar». El míster se centró en la grada y reconoció que «el número de aficionados que nos acompaña es una maravilla y, a pesar de ser muchos, todavía caben más, lo que es un factor a destacar -risas-, pero el equipo lo siente, es algo que vivimos en el vestuario y en el campo».

Es preciso que nadie se pierda respecto al cambio de horario, por el adelanto a las 11.00 horas, porque la participación del público es fundamental para que el objetivo se consiga. «La sensación de jugar con una afición detrás, que es una maravilla, y la responsabilidad de darle alegrías y que le valga la pena venir a vernos, ya que hacen el esfuerzo de acompañarnos y de animarnos de forma incansable, que se lleven también su sonrisa a casa toda la semana». De por si, la propuesta es sumamente atractiva dado el nivel de un rival que vendrá al Juan Rojas a cortar su mala racha inicial y que tiene argumentos para que así sea, pero que se medirá a un URA que tampoco ha ganado pero cuya buen hacer le hizo rozar el triunfo siete días antes y además sumar sus dos primeros puntos de la temporada por un doble bonus de gran mérito.