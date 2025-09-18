Llega a Almería el Far West Championship, la competición de crossfit más cinematográfica El evento reunirá a más de 700 atletas en el Oasys MiniHollywood de Tabernas del 19 al 21 de septiembre

Marcos Tárraga Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:55

La Diputación Provincial de Almería ha presentado la primera edición de Far West Championship, una competición de fitness que tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre en el parque temático Oasys MiniHollywood de Tabernas con la participación de más de 700 atletas procedentes de distintos países.

Los deportistas, desde principiantes hasta élite y con categorías máster diferenciadas por edad y género, «se darán cita en el desierto almeriense para medir su fuerza, resistencia y agilidad en un entorno único», según ha señalado la institución provincial en una nota.

El campeonato se distingue, tal y como ha destacado la Diputación, por «fusionar el alto rendimiento deportivo con una experiencia inmersiva en el Lejano Oeste». Las pruebas (WODs) incluirán disciplinas clásicas del fitness como halterofilia, gimnasia y acondicionamiento metabólico, junto a retos temáticos sorpresa inspirados en los escenarios icónicos del oeste: arrastres de objetos, carreras por la arena o desafíos en la plaza del pueblo, el salón o la cárcel del parque.

El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha explicado que «esta nueva prueba se enmarca en nuestro calendario Almería Activa, dentro de los eventos de interés turístico-deportivo. En esta ocasión, con el MiniHollywood y Far West Championship, vinculamos a la provincia con un deporte en crecimiento como es el fitness y con un evento de la marca CrossFit».

García ha valorado, además, el impacto del campeonato, ya que «los números hablan por sí solos: más de 700 atletas, de los que más del 80% viene de fuera de la provincia, con participantes llegados de toda Europa y también de Sudamérica», por lo que se trata de un evento que «refuerza la imagen de Almería como destino turístico-deportivo en un enclave privilegiado como es MiniHollywood, y permite vincular el fitness con otro de nuestros grandes reclamos: el cine».

«Estamos ante un evento único en la provincia que, aunque nace en su primera edición, estoy seguro de que ha venido para quedarse y consolidarse», ha subrayado, al tiempo que ha invitado a todos los almerienses a disfrutar este fin de semana de «un espectáculo deportivo sin precedentes, con los mejores atletas internacionales de crossfit en el corazón del Desierto de Tabernas».

El director general del Far West Championship, Francisco Berenguer, ha afirmado por su parte que «desde la organización, estamos muy satisfechos porque hemos conseguido la inscripción de más de 700 atletas procedentes de diferentes países de Europa y América», y ha apuntado que se trata de una cita deportiva que «es un evento oficial de crossfit con licencia completa, y es la primera vez que se celebra en la provincia de Almería».

«Creemos que tenemos los ingredientes perfectos para que sea una gran experiencia tanto para atletas de élite como para aficionados, aprovechando todo lo que puede ofrecer la tierra de Almería», ha valorado.

Berenguer también ha destacado el «nivel técnico» de la programación de la competición: «Los eventos son puramente de Crossfit. De hecho, el responsable de diseñar las pruebas es John Singleton, uno de los entrenadores más reconocidos a nivel mundial, que ha llevado a numerosos atletas a los CrossFit Games». «Singleton ha colaborado con nosotros en la planificación de las pruebas a las que se enfrentarán los participantes este fin de semana», ha añadido.

Más que una competición, el Far West Championship «se ha consolidado como una experiencia integral que combina deporte, espectáculo y turismo» en la que «los atletas no solo compiten, sino que se convierten en protagonistas de su propia película de acción en pleno desierto».