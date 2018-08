Voleibol El latido verde es de toda la provincia y Berja lo hace oír Historia viva del crecimiento de la exitosa cantera de la entidad ahorradora. / IDEAL Paco Galafat hizo por primera vez a Unicaja Almería campeón de España juvenil con Fran Ruiz en sus filas y mantiene a la cantera virgitana en la élite, animando a «no perderse ni un partido» a la afición J. N. ALMERÍA Jueves, 9 agosto 2018, 01:44

Nacido en los últimos escarceos del año 1970, a Francisco Galafat Cabrera no le alcanza la memoria para 'reconocerse' a sí mismo sin el vóley, confesando que «llevo tantos años en este mundillo que no recuerdo mi vida sin el voleibol». Finalmente haciendo memoria, comenzó a los 12 años, «en la 'prehistoria' del vóley», y como cualquier otro niño de su edad jugaba a todo.

Pero «apareció por el colegio de la Ermita Antonio Campos», que fue quien les dio balón, red e instrucciones, de manera que «a partir de entonces estábamos enganchados», añadiendo sobre ello que «todavía a día de hoy mis compañeros de aquel equipo siguen vinculados de alguna forma al voleibol, aunque ahora son nuestros hijos los que le dan a la pelota». Algo lógico porque el paso del tiempo «es lo que tiene, que no sólo te capta sino que se hereda en las generaciones sucesivas».

Su voz está muy acreditada para valorar el nuevo proyecto de la entidad blanquiverde, y lo hace de manera muy positiva, viendo que es «un gran equipo creado con muy buen criterio, empezando por el banquillo, con el gran Manolo Berenguel, que es una seña de identidad de Unicaja, gran entrenador que además vive este equipo como nadie».

Primer Campeón

En cuanto al uso hecho del mercado, lo define como inmejorable «tanto en las renovaciones de los jugadores que en temporadas pasadas tantas alegrías han dando, como las incorporaciones, integrando juventud y veteranía con jugadores que conocen a la perfección la Superliga». En ese punto, Paco Galafat une pasado y presente a través del nombre propio de una de sus 'debilidades', como el del cordobés Fran Ruiz.

Entrenó al primer juvenil de Unicaja Almería que se proclamó campeón de España de la categoría. Corría la temporada 2007/08 y en sus filas, el receptor, al que elogia mencionando que «desde la primera vez que lo vi jugar ya se notaba que no era un jugador como los demás», destacando su «alegría contagiosa dentro y fuera del campo, pasión, capacidad de trabajo, su gran autoexigencia y esa modestia tan característica, le hacían único».

Antes de Unicaja coincidieron en la selección andaluza y «su primer año infantil yo era seleccionador de la categoría; Fran llegó como perfecto desconocido y volvió con el campeonato y el mejor jugador en el bolsillo; a partir de aquel momento ya era una estrella en todos los torneos, los rivales pendientes, y como siempre Fran haciendo amigos».

Mayor crecimiento

Era cuestión de tiempo que tras ser mejor jugador de cada competición en todas las categorías, llegase a ser «una estrella de la Superliga». Por lo tanto, y tras tanto tiempo, el técnico no puede negar su «satisfacción por poder verlo cerca, para mí el mejor jugador de España, de los más espectaculares que podemos ver en voleibol», alega para rematar con que «Fran Ruiz en el campo es espectáculo asegurado siempre».

Buen entrenador, destaca el bloque para animar a acudir al Moisés Ruiz y señala que «es el mejor momento porque cada uno de los partidos será una oportunidad para ver algo nuevo en Unicaja. Conociendo a Manolo y a los jugadores que tiene, hay que estar muy pendiente y no perdernos ni un solo partido».

No solamente lo dice, sino que lo subraya, argumentando que «esta temporada el espectáculo en el Moisés Ruiz está más que garantizado, muchos jugadores de Almería, muchos jugadores formados en Almería y un cuadro técnico que vive Almería». O sea, «tenemos un equipo del que sentirnos orgullosos, tenemos un deporte muy espectacular, con lo cual nos sale un gran plan para los sábados por la tarde».

Motivos de peso

Y luego está el peso de la historia hablando que «dentro del mundo del voleibol, Unicaja es un referente y nunca pasa desapercibido, todos los jugadores aspiran a jugar en Unicaja y los demás clubes a tener equipos con capacidad para poder ganarle», sumándose un buen número de razones para abonarse y formar parte de esta nueva aventura.

También es conocido en el ámbito nacional el nombre de Berja gracias al voleibol y con Paco Galafat como entrenador y director técnico, declarando en este sentido que «en este mundo hay pocos secretos, y la única fórmula es trabajo, trabajo y trabajo; si además cuentas con un grupo de entrenadores exigentes y con muchísima implicación, y además también con directivos y patrocinadores que nos apoyan en todo lo que planificamos...».

Lo primero es calar su mensaje sobre este deporte, mostrando que «son muchas las ventajas que puede tener la práctica del voleibol, pero yo destacaría compañerismo porque más que ningún otro es un juego de equipo, necesitas de tus compañeros; además de a la deportividad, a la ausencia de contacto se le une una transmisión de valores».

Personas motivadoras

Hombre de vóley, que es «un deporte muy divertido, lo que hace que los que empezamos a practicarlo no nos desenganchamos nunca», precisa, se queda «con todo, con cada una de las satisfacciones que me da este deporte, me quedo con todos los jugadores con los que he compartido tantos momentos».

Galafat hace tributo y «si me tengo que quedar con alguien, y la verdad es que son muchos los amigos que me ha dado, lo hago con los que llevo estos 35 compartiendo pasión y afición, que son principalmente Antonio Campos, por supuesto, con el que empezó todo, con mi hermano, que también fue compañero de equipo, y con el 'cansino, pelmazo e inseparable' Kiko Yepes».

Por último, en su cuenta no se olvida de sus seres más queridos, destacando a «mi mujer, que me aguanta, me anima y me acompaña, y sobre todo con el mayor aficionado al voleibol que conozco, que continuamente me da instrucciones de cómo debo hacer las cosas, con mi hijo Fran, el niño que dicen que en lugar de con un pan, nació con un balón de voleibol bajo el brazo». De este modo, la pasión del voleibol es heredara por las nuevas generaciones y continuará viva por muchas décadas en Almería, Berja y en toda la provincia gracias al gran trabajo de personas como Paco Galafat.