Kilómetros que unen: Almería se mueve al ritmo del Reto BeActive La Diputación impulsa la segunda edición del desafío virtual que convierte a los municipios en equipos activos

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Almería se prepara para vibrar con la energía del deporte gracias a la segunda edición del Reto BeActive Almería 2025, una competición virtual que se enmarca dentro de la Semana Provincial del Deporte Siempre-BeActive y que se desarrollará entre el hoy martes, día 23, y el martes próximo, día 30 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea del Deporte. La iniciativa, organizada por la Diputación Provincial Almería, busca transformar cada kilómetro recorrido por los almerienses en un símbolo de compromiso con la vida activa y saludable, conectando a vecinos y municipios en torno a un objetivo común, que no es otro que ser la localidad más activa de la provincia.

El reto está abierto a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, que deberán conformar sus propios equipos municipales. Cada participante, denominado 'Activ@', sumará kilómetros mediante la práctica de cualquier actividad física registrada y, cuanto mayor sea la participación, más fuerza cobrará el equipo en la clasificación general de la citada competición.

Promover deporte

Se trata de una manera innovadora de promover el deporte, la vida saludable y la cohesión entre los ciudadanos, incentivando la colaboración y el espíritu de superación desde la base local y José Antonio García, diputado de Deportes y Juventud, destacó la importancia de esta convocatoria, subrayando que «del 23 de septiembre al 28 de octubre tendrá lugar la segunda edición del Reto BeActive Almería 2025, en la que buscamos que los municipios de la provincia compitan entre sí para ver cuál consigue más kilómetros activos y, de este modo, poder establecer una clasificación de los municipios más activos de la provincia».

La acogida hasta el momento está siendo notable, con más de 55 municipios inscritos y García hizo un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a este desafío. «Os invito a participar, a apoyar a vuestra localidad y a registrar vuestra actividad a través del código QR que aparece en el cartel. Cada kilómetro cuenta y cada participante suma al equipo».

Esta edición introduce novedades que buscan incentivar la creatividad y la participación. Los municipios que organicen actividades deportivas durante el reto recibirán bonus de kilómetros activos y se aplicará un sistema de ponderación que ajusta el valor de cada kilómetro según la modalidad deportiva. De esta manera, se reconoce el esfuerzo de disciplinas menos 'kilométricas', pero igualmente valiosas, equilibrando la competición y destacando la diversidad del deporte almeriense.

El Reto BeActive es mucho más que una clasificación de kilómetros. Es una oportunidad para reafirmar la apuesta de la Diputación Provincial de Almería por el deporte como motor de salud, bienestar y cohesión social en toda la provincia. Cada paso, cada carrera o cada paseo en bicicleta contribuye a construir un mapa de Almería más activo, donde la participación ciudadana se convierte en protagonista y la vida saludable deja de ser una meta individual para transformarse en un logro colectivo.

Con este programa, la Diputación Provincial invita a todos los almerienses a demostrar que la provincia no sólo se mueve, sino que lo hace unida, motivada y consciente de que cada kilómetro recorrido suma en la competición, pero del mismo modo también lo hace en salud y comunidad. La invitación ya está cursada, que comience el movimiento y que Almería demuestre que su energía no conoce límites.