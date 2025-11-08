Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Se espera la participación de 6.500 escolares en los JDM. IDEAL

Los Juegos Deportivos Municipales de Almería abren inscripciones

Bajo el lema 'El juego limpio es la mejor victoria', se espera a 6.500 escolares en una actividad para la que el pasado sábado se abrio la inscripción

R. I.

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:51

La ciudad de Almería ya prepara una nueva edición de sus Juegos Deportivos Municipales, que alcanzan su 41ª edición en el curso 2025/26. El ... plazo de inscripción, que está abierto desde el 1 de noviembre, permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre para deportes de equipo y se mantendrá durante 2026 para las disciplinas individuales, según las federaciones.

