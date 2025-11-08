Los Juegos Deportivos Municipales de Almería abren inscripciones

La ciudad de Almería ya prepara una nueva edición de sus Juegos Deportivos Municipales, que alcanzan su 41ª edición en el curso 2025/26. El ... plazo de inscripción, que está abierto desde el 1 de noviembre, permanecerá disponible hasta el 30 de noviembre para deportes de equipo y se mantendrá durante 2026 para las disciplinas individuales, según las federaciones.

Organizados por el Patronato Municipal de Deportes (PMD), con la colaboración de Cajamar, las escuelas deportivas municipales y las delegaciones andaluzas, los Juegos Deportivos Municipales son el gran escenario donde niños y jóvenes almerienses compiten y aprenden valores esenciales como la convivencia y el compañerismo. De hecho, el lema de este año, 'El juego limpio es la mejor victoria', resume el espíritu de una cita de referencia para cualquier deporte por el paso de los años.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Jesús Casimiro, subrayó que «los Juegos Deportivos Municipales son la principal competición local, donde los jóvenes practican deporte cada fin de semana y aprenden liderazgo, trabajo en equipo y cultura del esfuerzo».

En la pasada edición participaron más de 6.500 escolares, con el voleibol como deporte más numeroso –compitieron 2.100 participantes–, seguido del baloncesto –fueron 1.500–. Los escolares podrán participar en ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, beisbol, formas de boxeo, fútbol-sala, frontón, gimnasia, esgrima, natación, rugby, judo, kárate, klash, lucha, natación, orientación, pádel, pesca, pickeball, piragüismo, sófbol, speedcubing, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis playa, vela, voleibol y voley-playa.

Las inscripciones pueden formalizarse en https://almeriaciudad.es/pmd, donde se ofrece la información sobre categorías y calendarios. Una nueva temporada deportiva que refuerza el compromiso de Almería con la educación en valores a través del deporte.