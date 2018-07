Rally José Antonio Hinojo se impone en la Baja Aragón Hinojo logró un triunfo épico pese a los problemas mecánicos de su vehículo. / IDEAL El piloto almeriense consiguió remontar en la última jornada en unas condiciones complicadas y se pone lider del nacional J. N. ALMERÍA. Domingo, 29 julio 2018, 02:57

Con 127 kilómetros cronometrados, la etapa final de la Baja Aragón podía parecer de mero trámite para los equipos, pero nada más lejos de la realidad, ya que los incidentes mecánicos hicieron que la clasificación del CERTT diese un vuelco respecto al día anterior.

Los primeros en tener problemas fueron los líderes entre los españoles a lo largo de todo el fin de semana, la pareja formada por Xavi Pons y Diego San Juan. Los españoles perdieron una de las ruedas de su Toyota Hilux, como consecuencia de la rotura de un rodamiento, lo que les obligaba a abandonar.

Heredaron el liderato Gracia y Peinado, que no corrieron mejor suerte, ya que una avería en el cambio les obligó a rodar a ritmo lento hasta la meta, lo que les hizo perder un buen número de posiciones.

Así, quienes sí consiguieron entrar en la meta como ganadores entre los españoles, fueron el almeriense José Antonio Hinojo y el conquense Jorge Saiz, que no se podían creer su resultado, ya que habían tenido que hacer todo el tramo sólo con las tres primeras marchas, por avería del cambio. Gracias a este resultado, Hinojo y Saiz son los nuevos líderes del Campeonato de España, por delante de Rubén Gracia y Sergio Peinado.

El último tramo lo ganó el boliviano Ricardo Gutiérrez, que junto a Joan Rubí están participando en el CERTT toda la temporada, aunque terminaron muy retrasados por la avería sufrida ayer. Quien sí sacaba un buen número de puntos es el argentino Fernando Álvarez, compañero de equipo de Gutiérrez, que se inscribió al Campeonato a partir de la Baja Aragón y que será un buen animador del certamen en las próximas citas. Tercer puesto entre los coches españoles para Subirats y Cámara, por delante del Mitsubishi de Macías y Conde, de Gracia y Peinado y de Calleja y Aregall, que hicieron una muy buena carrera en su debut con un coche de Overdrive.

Por categorías, triunfo entre los T1N para Macías y Conde; cuarta victoria consecutiva en T2 del Mitsubishi de Rubén Fernández y Alberto Sanchís; mientras Fallada y Ortiz se impusieron entre los T5. Y en Regularidad, triunfo del Nissan Patrol GR de Ávila y Amaya.

Entre los buggies, nueva victoria del Can Am Maverick de Dani Solá, quien en esta ocasión iba acompañado por Miguel Ángel Lázaro, precediendo al coche gemelo de Duran y Ross, mientras los líderes hasta la última jornada, Serra y Cano, quedaron muy retrasados por una importante avería.

Tercera posición para el Yamaha YXZ 1000R de Pedro Delgado y Laura Díaz, que gracias a este resultado se colocan como nuevos líderes del Campeonato de España de Buggies Nacionales, pese a no haber podido participar en la primera carrera por encontrarse disputando una prueba africana. A continuación se colocaron otros tres Can Am Maverick, conducidos por Yeste y Cuadra, Hoffmann y Carignani y Ferrando y López. La próxima cita del Campeonato será el Rally TT de Guadalajara, que se celebra en la capital alcarreña los días 5 y 6 de octubre.

Una vez confirmado el triunfo, José Antonio Hinojo destacó que «al final el resultado ha sido muy bueno, aunque también es cierto que ha sido muy duro. En el equipo estamos encantados, mejor no podía salir». El piloto almeriense apuntó que «fue una montaña rusa todo el fin de semana. La organización decidió que este año no salieran mezclados los competidores del Campeonato de España con los del Mundial y los que sólo hacemos el nacional salimos después de 50 coches, con las pistas destrozadas y rocas. Los boogies ligeros también los tuvimos encima. El domingo la situación cambio, hubo precipitaciones fuertes que perjudicaron más a aquellos que salieron antes».

El vencedor de la Baja Aragón comentó las incidencias de sus principales rivales, señalando que «todo el mundo tuvo muchos problemas y nosotros también. Lo importante es que hemos conseguido un resultado magnífico, cuando llegamos a la línea de meta no dábamos crédito, llamamos al equipo para que nos diera los tiempos porque en las zonas rápidas íbamos mal».