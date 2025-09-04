Jorge Fernández: «Vamos a hacer un vóley muy bonito» El central gallego, que se dispone a afrontar ya su quinta temporada consecutiva en la entidad ahorradora, dice que «el techo del equipo es muy, muy alto» y destaca «las ganas con las que ha llegado el grupo»

Habla una institución de la Superliga, un Jorge Fernández siempre con una pausa puesta antes de emitir cada reflexión, pausa con la que se ha ganado el respeto del voleibol español, además de por sus actuaciones en pista. «Todo el mundo lo comenta, que Unicaja Costa de Almería ha hecho un equipo muy compacto, muy, muy, muy bueno, pero lo mismo hablan de otros equipos, así que la liga sigue subiendo e independientemente de que a mí y a mucha gente nos guste nuestro proyecto, otros equipos que están a nuestro nivel, un poquito mejor, un poquito peor…». Así lo expresa el central gallego, para finalizar su aseveración sosteniendo que «la liga va a estar muy igualada, como el año pasado».

Por su parte, «muy contento por seguir un año más aquí», sabiendo que «cada temporada es diferente», lo que toca es «pensar en el ahora, sin echar cuentas de lo que haya sucedido en los anteriores». Sobre ello, «las primeras impresiones son muy buenas, la verdad». Entre las razones, «nos conocíamos casi todos, menos los dos extranjeros, equipo de españoles, que habíamos coincidido o en selección o en otro equipo, y eso aporta un plus». Plasmado en el día a día, «me han gustado mucho las ganas con las que viene toda la gente, muchas ganas de hacerlo bien, y se ha demostrado en esta semana que la intensidad es muy buena y que se quieren hacer las cosas muy bien».

Es la clave «para alcanzar el techo, o nuestro máximo nivel posible». Fernández abunda en ello: «Estamos empezando y sabemos el nivel que puede dar cada, y sobre ello creo que el equipo tiene un techo muy, muy alto, no sé cuál, si ser primero, segundo, tercero… pero sí muy alto, y vamos a jugar un vóley muy bonito». Se suma también la larga pretemporada: «Casi todos los equipos vamos a tener dos meses para preparar el inicio de liga y yo lo veo como algo positivo, porque al primer partido de Superliga, sin duda, vamos a llegar a nuestro cien por cien, a diferencia de otras veces, en las que las primeras jornadas parecía que aún no estábamos en nuestro nivel porque nos faltaba un poco de rodaje».

En cuanto a las piezas que Pablo Ruiz moverá sobre el tablero, empieza con su posición, la de central: «Es una mezcla muy buena; a Borja ya todo el mundo lo conoce, su calidad y lo que nos puede aportar, de mí no me gusta hablar, que hablen otros, sobre Aleix, sabemos perfectamente lo que nos da en el día a día siempre quiere ayudar pensando en lo que es mejor para el equipo, como el año pasado, que le tocó jugar casi media temporada en una posición que no era la suya y cumplió a la perfección, y Joaquín acaba de llegar y lo conozco poco, pero tiene unas condiciones físicas muy buenas para llegar a ser uno de los centrales mejores de España en unos años si sigue trabajando así». Muy sólido el equipo en la red.

Respecto a colocadores, siendo un central muy atacante como él, «Bernardo lleva dos días, pero las primeras impresiones son muy buenas tanto personal como técnicamente y pienso que nos puede aportar muchas cosas más allá de la colocación, porque será buen sacador y va a tener un buen bloqueo, y con Jesús la verdad es que estoy muy sorprendido, ya que me gusta mucho lo que veo de él, es un chico muy joven, pero se le ve muy aplicado y con muchas ganas de aprender, y técnicamente es muy bueno, así que es una grata sorpresa, porque no la había visto jugar antes y nos va a ayudar muchísimo tanto en el día a día como cuando tenga que jugar». Igualmente, posición perfectamente cubierta.

Del resto del plantel, como con centrales y colocadores, siguen las buenas sensaciones del gallego, que reconoce los nombres con los que tenía ganas de coincidir vistiendo la misma camiseta: «Con Fran Iribarne siempre he tenido muchas ganas de jugar, porque más allá de su nivel también es un chico de aquí, de Almería, y yo creo que siente mucho los colores de este club, y sé que puede aportar mucho, y luego también con Pepe, por lo que estoy muy contento también más allá del nivel técnico que puede dar, extraordinario, puesto que como persona creo que es un chico excepcional, y también tenía ganas de compartir equipo con él». Como se dijo en su presentación, Jorge Fernández 'bendice' el proyecto verde.

