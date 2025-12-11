Israel Rodríguez: «Trabajamos más lo mental que lo físico o técnico»

No hay un más lejos que este próximo sábado para el arahalense Israel Rodríguez, técnico de Unicaja Costa de Almería. Otra vez, toca una secuencia ... de tres partidos en siete días, pero sólo existe en su mente el primero ante Conectabalear Manacor. Ni eso. Reduce al máximo el horizonte y se lo lleva al punto siguiente, no hay que pensar en nada más. «Ahora mismo la situación del equipo es, como les digo a los chicos, para no mirar ni el partido, sino mirar el punto a punto y el set a set y, a partir de ahí, veremos si nos lleva a ganar el partido». El técnico ahorrador evitaba «pensar directamente en que tenemos que ganar el partido, porque la presión que tienen los jugadores por la situación es grande».

En ese sentido, el ejemplo claro lo tuvo en el partido disputad la pasada semana en Teruel. «Nos pasó que fuimos con esa idea de sacar el partido sí o sí e influyó negativamente». Por eso, insistía en que «prefiero pensar en punto a punto y set a set y después, con ese pensamiento, intentar llevarnos el partido; primero, vamos poco a poco». Evidentemente, así explicado, sólo existe el sábado. «Yo no hago las cuentas, yo sólo miro a Manacor, sinceramente, porque creo que no hay otra forma porque la presión ya es grande». Hablaba de la importancia de la cita. «La primera final que tenemos es aquí, en casa, y tenemos que aprovechar el Moisés Ruiz para intentar hacer nuestro juego».

Una gran ventaja

El factor cancha es una gran ventaja: lo tenía meridianamente claro. «Sobre todo aquí, en casa, en el Moisés Ruiz, tenemos que demostrar que queremos y el equipo va a empezar a jugar como tiene que jugar». En todo caso, ya se ha dado un magnífico nivel que hay que mantener más en el tiempo. «En estos dos partidos lo hablaba con los chicos, en Teruel hubo muchos errores en saque, muchos errores en ataque, con bloqueos directos y en Las Palmas creo que el equipo compitió muy bien a pesar del marcador». Son aspectos tratados durante la semana «para mejorar», quedándose con que «le plantamos cara a un equipo con un gran plantel».

Entre Aragón y Canarias, de hecho, «el equipo compitió muy bien, el ritmo de juego fue otro, mejorando el saque, que es una cosa muy importante para nosotros». Todo va a cambiar cuando se cierren los sets. «Sí, es lo que es y lo trabajamos en estos días; ya lo he hablado con los chicos, que al final tocamos muchas bolas, pero al final no las cerramos y son una, dos, tres, cuatro… por set, que al final es lo que te cuesta no llevarte el set». Por lo tanto, «son detalles que tenemos que ir cuidando y sobre todo a finales de set los tenemos que cuidar más todavía», reconocía.

La mente

Curtido en mil y una batallas por su larga trayectoria como jugador, ahora como técnico Israel Rodríguez sabe que la batalla anímica es trascendental, la emprendida por el equipo consigo mismo. En ello también estaba centrado. «Es lo que llevo haciendo en estos días, un poco tratar más mentalmente a los jugadores que táctica y físicamente». Al haber salido de una primera fase de tres partidos, «no hemos tenido prácticamente tiempo para la pista, en los entrenos, pero sí que intento cuidar a los jugadores mentalmente, porque la situación, evidentemente, no es cómoda para ninguno». El mensaje que les transmitía a los jugadores es optimista y realista. «Ellos son los únicos que pueden cambiar esto con mucho trabajo, por supuesto», argumentaba.

Viene un Conectabalear CV Manacor a imagen y semejanza de su entrenador, un Alexis González al que conoce bien. Ambos se han medido como jugadores en muchas ocasiones, ninguna como entrenadores. «Es un guerrero, como bien es su equipo», aseguraba, apuntando ademas que es «un equipo que defiende mucho». Israel Rodríguez insistía en ese recuerdo de que «Alexis González lo era, un guerrero, un jugador que siempre metía mucha garra en el campo y, aparte, en su función de líbero, siempre levantaba muchas bolas, un poco también como es Manacor». A los blanquiverdes les espera «un equipo que nunca se da por vencido en ninguna de sus acciones».

Contudencia

Frente a eso, el técnico de Unicaja Costa de Almería aseguraba tener muy claro que «tenemos que ser un poco más contundentes». Después de que Unicaja fuese dominador absoluto de la competición española, estableciendo el récord de seis títulos de Superliga consecutivos, Palma se reforzó y trajo a González. Hizo cinco temporadas en la isla y en las tres centrales Israel Rodríguez jugaba para los ahorradores. En ese tramo histórico, ambos equipos se repartieron los triunfos en las tres competiciones, con una rivalidad enorme que dejó grandes momentos para el voleibol español. Eran los primeros dos mil y ahora es otra historia diferente. Lo que sí es de esperar es que Rodríguez ponga su impronta al equipo.

Viendo cómo juega Manacor, «todos sus jugadores son importantes». Más en detalle, «hay partidos en los cuales tienen más protagonismo los centrales y otros en los que no, también dependiendo del saque del equipo contrario». Se refería a la llega de Ribas como MPV de la semana anterior. «Hay muchos factores que hacen que los centrales ataquen menos o más, en este caso sí que es verdad que los suyos vienen haciéndolo bien, pero nosotros tenemos nuestros grandes centrales, que los pueden parar». Otra coincidencia interesante es que Rubén Lorente fue el colocador ahorrador en la última temporada de Israel.

Como Paquillo Fernández, el técnico de Unicaja también hace un llamamiento a la afición, refiriéndose de modo directo a «la importancia de jugar aquí, en casa». De todos es compartida la misión de que «poco a poco hagamos del Moisés Ruiz ese fortín que necesita el equipo para ir sacando esas victorias, que son tan importantes ahora». En su debut el triunfo sí que sonrió y frente a los manacorenses será la segunda ocasión de Israel Rodríguez como técnico en casa. «El último sábado lo sacamos de nuestro lado y esta es otra nueva oportunidad». El sevillano convoca a la grada para ir con el equipo punto a punto, no más lejos.