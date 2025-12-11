Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Israel Rodríguez: «Trabajamos más lo mental que lo físico o técnico»

El ténico de Unicaja Costa de Almería reduce el horizonte sólo al punto siguiente al que se ha jugado en el partido: «No hago cuentas; la presión por ganar es grande y puede afectar»

Juanjo Aguilera

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:28

No hay un más lejos que este próximo sábado para el arahalense Israel Rodríguez, técnico de Unicaja Costa de Almería. Otra vez, toca una secuencia ... de tres partidos en siete días, pero sólo existe en su mente el primero ante Conectabalear Manacor. Ni eso. Reduce al máximo el horizonte y se lo lleva al punto siguiente, no hay que pensar en nada más. «Ahora mismo la situación del equipo es, como les digo a los chicos, para no mirar ni el partido, sino mirar el punto a punto y el set a set y, a partir de ahí, veremos si nos lleva a ganar el partido». El técnico ahorrador evitaba «pensar directamente en que tenemos que ganar el partido, porque la presión que tienen los jugadores por la situación es grande».

