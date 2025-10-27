Inagroup El Ejido, un líder desatado

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 27 de octubre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Inagroup El Ejido Futsal firmó una de esas tardes que quedan grabadas en la retina. Lo hizo ante su público, en un pabellón dispuesto a disfrutar de un equipo que atraviesa un momento dulce y que no se cansa de ganar. Los celestes arrollaron al Vulcanizados Ruiz Tafa con una goleada de escándalo (10-4) que les permite estar en lo más alto de la clasificación, con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado.

Inagroup El Ejido FS: Jesús Gómez, Josete, Adri Blat, Rufino y Nacho Gil. Banquillo: Sergio Román (p. s.), J. Quesos, (p. s.), Dela, Nico Rosa, Cristian Rubio, Pope, Adri Mora, Beto e Isma Vacas. 10: - 4 Vulcanizados Ruiz Tafa: Zardoya, Iñigo, Bailón, Juan y Jesús. Banquillo: Ángel (p. s.), Erviti, Mario, Unai Martínez, Aitor, Natxo, Nefi y Martín Fraile. Goles: 0-1, m. 3:Jesús. 1-1, m. 5: Pope. 2-1, m. 11:Cristian Rubio. 2-2, m. 16:Iñigo. 3-2, m. 18: Cristian Rubio. 4-2, m. 22:Cristian Rubio. 4-3, m. 23: Iñigo. 5-3, m. 24:Nico Rosa. 6-3, m. 28:Pope. 7-3, m. 31:Rufino. 7-4, m. 33:Jesús. 8-4, m. 35:Jesús Gómez. 9-4, m. 36:Pope. 10-4, m. 38:Isma Vacas.

Árbitros. Navarro Hernández y Marcos Cazorla. Amonestaron a los locales Dela y Josete y a los visitantes Mario y Unai Martínez.

El partido comenzó con ritmo alto, fiel reflejo del estilo que el conjunto ejidense viene mostrando en este arranque de temporada. Pese al dominio inicial local, fue el conjunto navarro quien sorprendió en una rápida transición. Apenas se habían disputado tres minutos cuando Jesús aprovechó un contragolpe para batir a Jesús Gómez y poner el 0-1. Pero la reacción de los de Guillermo Martínez fue inmediata. Dos minutos después, Pope igualó la contienda tras culminar una jugada colectiva.

Mando

Con el empate, el conjunto almeriense tomó definitivamente el mando del encuentro. La circulación de balón fue fluida, con los celestes generando constantes ocasiones. Fruto de esa superioridad llegó el segundo tanto, obra de Cristian Rubio, que materializó una acción elaborada que reflejaba el control absoluto ejidense.

Sin embargo, el partido aún guardaba una respuesta del rival. Mediado el primer tiempo, Iñigo devolvía el equilibrio (2-2) tras una jugada bien trenzada por los navarros. Pero de nuevo apareció Cristian Rubio, infalible en la definición, para volver a adelantar a los del Poniente antes del descanso. El 3-2 con el que se llegó al intermedio reflejaba lo que había sido una primera mitad de gran intensidad.

Tras la reanudación, el guion no cambió. Inagroup El Ejido salió decidido a cerrar el partido. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando Cristian Rubio firmó su tercer tanto personal, ampliando la ventaja a 4-2. Los visitantes trataron de mantenerse en el encuentro con un nuevo gol de Iñigo, pero el dominio local era abrumador.

El carrusel de goles comenzó poco después. Nico Rosa marcó el quinto, abriendo la puerta a un festival ofensivo. Pope, siempre incisivo, anotó el sexto y Rufino se sumó a la fiesta con el séptimo. El marcador reflejaba la diferencia real entre un El Ejido lanzado, preciso y contundente frente a un rival que apenas podía contener las embestidas celestes.

Osadía

Con el partido roto, el conjunto navarro intentó reaccionar apostando por el portero-jugador. La valentía se volvió en su contra. Jesús Gómez, el meta local, aprovechó una recuperación para marcar desde su propia área el octavo. A esas alturas, la superioridad del Inagroup era absoluta.

Aún hubo tiempo para más. Pope, incansable durante todo el choque, firmó el noveno tanto y completó una actuación estelar. Y cuando el pabellón ya celebraba una nueva victoria, apareció Isma Vacas para cerrar la goleada con el décimo gol, poniendo el 10-4 definitivo en el marcador.

El pitido final certificó una nueva demostración de fuerza de un equipo que gana, que convence y entusiasma. Con este resultado, el Inagroup El Ejido mantiene su condición de invicto y continúa en lo más alto de la tabla, confirmando que su ambición no conoce límites. La próxima jornada, los celestes viajarán a tierras gallegas para enfrentarse al Burela, con la intención de prolongar su racha triunfal y seguir soñando en grande.