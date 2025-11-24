Inagroup El Ejido despierta a lo grande

Inagroup El Ejido cerró una semana decisiva con una de esas victorias que marcan estados de ánimo y devuelven certezas. Si la eliminación del Córdoba ... Patrimonio en la Copa del Rey había devuelto el pulso competitivo al equipo, el paso por Liga confirmó que la reacción no era un destello sino un camino. El 4-1 frente al Levante borró de un plumazo la mala racha y recordó que el conjunto celeste, cuando compite con ritmo y ambición, es capaz de someter a cualquiera.

Inagroup El Ejido: Sergio Román, Josete, Nacho Gil, Rufino y Nico Rosa. Banquillo: Jesús Gómez (p.s.), Dela, Adri Blat, Cristian Rubio, Pope, Adri Mora, Beto e Isma Vacas. 4 - 1 Levante UD: José Iglesias, Rochina, Benages, Navajas y Pedro Toro. Banquillo: Ferrán (p.s.), Nacho Parreño, Omar Molines, Nacho Gómez, Toni Modesto, Alberto Parreño, Juan Baeza, Manu Rodrigo y Paco Silla. Goles: 1-0, m. 4: Nico Rosa. 2-0, m. 19: Nico Rosa. 3-0, m. 25: Pope. 4-0, m. 36: Dela. 4-1, m. 39: Nacho Gómez.

Árbitros: Moñino Pedreño y Navarro Guardiola. Amonestaron al local Adri Blat y al visitante Omar Molines.

El encuentro comenzó con una declaración de intenciones. Rufino avisó por partida doble en el primer minuto y dejó claro que la tarde iba a ser de mando local. El Levante también encontró ocasiones aisladas que obligaron a Sergio a intervenir, pero el peso del partido era claramente ejidense. La agresividad en la presión y la fluidez en la circulación acabaron por romper el equilibrio antes del minuto cinco, cuando Nico Rosa apareció libre en el borde del área para definir con precisión el 1-0. A partir de ahí, el partido se movió al ritmo que marcaban los celestes.

Catálogo de insistencia

La primera mitad fue un catálogo de insistencia. Beto rozó el segundo, Cristian Rubio obligó a intervenir a José Iglesias y Josete forzó el córner en otra acción generada desde la intensidad. También respondió el Levante, especialmente en un disparo de Benages que desvió Sergio, pero la superioridad era evidente. El larguero evitó el gol de Beto en los últimos compases del primer acto, aunque el premio llegaría segundos antes de que el crono del Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido ordenara el descanso. Otra vez Nico Rosa, impecable en el área, culminó una acción conducida por Isma Vacas para cerrar el doblete y mandar al vestuario a los suyos con dos goles de ventaja en el marcador.

Guillermo Martínez repitió la fórmula empleada en Copa del Rey y dio entrada a Jesús Gómez en la reanudación. El guardameta reaccionó de inmediato con una mano salvadora y, justo después, detuvo un mano a mano de Rochina en una acción que pudo cambiar el escenario del partido. Inagroup El Ejido entendió que era el momento de dar un paso más y castigó al rival a los cinco minutos del segundo tiempo. Un disparo de Cristian Rubio terminó en la red tras el desvío de Pope, que firmaba el 3-0 y dejaba la tarde prácticamente encarrilada para el conjunto almeriense, que veía el triunfo cerca, tras las tres jornadas de incertidumbre, tras empatar en Burela y perder con Wanapix AD Sala 10 y Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, que le devuelve a puestos de playoff.

Ímpetu local

El resultado no frenó el ímpetu local. Jose0te rozó el cuarto, Nacho Gil obligó de nuevo a volar al portero del Levante y Cristian Rubio volvió a encontrarse con José Iglesias en otra intervención de mérito. Con el marcador en contra, los granotas optaron por el juego de cinco para intentar agarrarse al encuentro, pero la apuesta terminó exponiendo aún más sus debilidades. Una acción rápida desde la banda, ejecutada con picardía por Nico Rosa, permitió a Dela empujar el balón a portería vacía y ampliar la renta hasta el 4-0.

El Levante tuvo el gol del honor en varias acciones, pero Jesús Gómez mantuvo el cerrojo hasta el último minuto, cuando un lanzamiento de falta ejecutado por Nacho Gómez se coló entre sus piernas. No había tiempo para más. Inagroup El Ejido cerró el partido con una victoria incontestable, tres puntos que vuelven a situarlo en la senda adecuada y una sensación firme de recuperación tras los tropiezos recientes.

El equipo del Poniente viajará ahora a Leganés con la confianza reforzada y la convicción de que esta semana puede ser el punto de arranque que llevaba tiempo buscando.