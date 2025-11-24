Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Levante no pudo poner freno a un intenso Inagrop El Ejido, que ganaba 3-0 al descanso. @LevanteUD
Fútbol sala

Inagroup El Ejido despierta a lo grande

Los celestes superan con rotundidad al Levante UD, con un partido notable de Nico Rosa, que firmó tres goles

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:44

Inagroup El Ejido cerró una semana decisiva con una de esas victorias que marcan estados de ánimo y devuelven certezas. Si la eliminación del Córdoba ... Patrimonio en la Copa del Rey había devuelto el pulso competitivo al equipo, el paso por Liga confirmó que la reacción no era un destello sino un camino. El 4-1 frente al Levante borró de un plumazo la mala racha y recordó que el conjunto celeste, cuando compite con ritmo y ambición, es capaz de someter a cualquiera.

