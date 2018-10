Voleibol Humildad, primera demostración de Fran Ruiz La explosividad de Fran Ruiz la muestra el cordobés en los puntos que hace y en los que celebra. / MOISÉS MARTÍNEZ Estrella indiscutible de la competición, vive con normalidad «estar ahora un poco más fuera» | El cordobés sabe que tendrá su momento en Unicaja Almería porque «la liga es muy larga» y que «día a día hay una 'guerra' para ver quién será titular» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 30 octubre 2018, 00:11

No ha sido titular en ninguna de las tres jornadas disputadas de esta Superliga, si bien sí ha salido a pista en diferentes momentos de los tres partidos para dejar un firme testimonio de su compromiso y de su más que conocido potencial. Fran Ruiz actúa más que habla, poniendo las cosas muy complicadas a Manolo Berenguel, el técnico blanquiverde, en el transcurso de las semanas. El receptor internacional cordobés aprieta cada día más y busca tener su sitio en un equipo inicial que está muy caro, vista la competitividad que se vive en las sesiones del grupo de 'todos titulares' que ha formado Unicaja Almería. «La verdad es que cuando llegamos a los entrenos son del más alto nivel entre trece jugadores con mucho físico y que además llevamos mucho tiempo en esto».

Y es que su condición indiscutible de estrella del voleibol, que se ha ganado con un sinfín de grandes actuaciones y enormes dosis de espectáculo, no le afecta en nada a su modo de ser humilde, sin considerarse con más derechos que los otros compañeros. «Todos sabemos que en este equipo cualquiera puede jugar de titular, y ahora mismo me está tocando estar un poco más fuera, pero la liga es muy larga y cuando me toque jugar, jugaré y daré todo lo que sé». Su salida al saque para dar una serie tremenda de pelotazos ante Teruel y su aportación en la tan complicada pista de Manacor tuvieron continuidad con cinco puntos consecutivos ante Melilla logrados nada más saltar a cancha en una recta final de partido que él precipitó.

Aportar siempre

Incluso en la valoración de esos minutos 'on fire', el número es plural exponiendo los argumentos. «La verdad es que tanto yo como todos mis compañeros, cuando nos toca salir al campo, intentamos aportar todos todo lo que tenemos, ya no por el bien nuestro sino sobre todo lo hacemos para el equipo», manifestó el jugador de Unicaja Almería. Un ataque, una finta, un saque directo e incluso un punto inesperado al pasar de dedos un 'free', Fran Ruiz anotó casi de todas las maneras posibles, aprovechando la ocasión y sin que se percatase de la racha consecutiva que había firmado. «Yo simplemente juego y no voy contando con la cabeza los puntos que llevo, ni en general ni seguidos, pero sí tienes esa sensación de decir 'dámela, que aquí estoy' y me sale todo», reconoció el jugador cordobés.

Es cierto que todo el equipo estuvo muy bien en esa cita del sábado en un partido que se preveía más complicado ante Melilla, pero en el que tampoco hay que olvidar que apenas se le dieron opciones al rival. «Esperábamos que estuvieran un poco más acertados, aunque es verdad que nosotros impusimos nuestro juego desde el primer momento hasta el último, y en el partido se vio que ellos tuvieron demasiados errores, de saque o ataque, mientras que nosotros estuvimos muy acertados en bloqueo». De Melilla no se puede hacer pronóstico tras su paso por el Moisés Ruiz precisamente por el tal alto ritmo impuesto por Unicaja Almería, si bien el receptor es de los que dijo creer que «los equipos poco a poco se van a donde tienen que estar».

En el camino

En ese sentido, y en cuanto a su Unicaja y su Almería, el club al que desea hacer más grande y la ciudad en la que le gusta vivir, poco a poco, efectivamente, va a su sitio, a un nivel de juego que le atrae y le motiva. «Ya digo que cada semana es como una 'guerra' entre nosotros, en plan sana, para ver quien juega, pero yo creo y sé que a los que les toque el próximo sábado, van a salir con todo y ya está; y por lo demás, me siento muy bien, estoy como en casa aquí en Almería, con toda la gente que conozco y con los compañeros, así que estoy muy cómodo». Uno de sus predilectos es Víctor Viciana, al que ve en breve ya plenamente recuperado. «Estamos muy contentos con él porque ya va haciendo más cosas».

Sin más, lo resumió con que «él mismo se va metiendo el dedo, se va viendo más animado y están en el plano de darlo todo para llegar pronto», pero reconoció que no hay motivo para tener prisa. «Rubén Lorente lo está haciendo también bastante bien, el equipo va ganando y creo que a Víctor, si hay que aguantarlo un poco más todavía, se le aguantará». Cercano en el trato y entregado a las personas, uno de los ejemplos es el cariño a Paco Galafat, con el que departió tras el partido escalando la grada, «mi 'paquete'», lo llamó, «que siempre viene a verme y que me llama por teléfono, con el que jamás pierdo el contacto», abundó. Sabe ser agradecido, y este míster le marcó especialmente en su primer paso por Almería.

En referencia al partido del sábado ante un reforzado UBE L'Illa Grau, «cada equipo en su casa siempre es más fuerte, es lógico y normal», pero Unicaja «va en una buena dinámica, con tres de tres, y el sábado el equipo saldrá al cien por cien para traerse la victoria». No le extrañan las sorpresas porque «por lo que se va viendo el nivel poco a poco va subiendo y los equipos se van reforzando». Lo definió como «el camino que queremos para que en unos años haya una Superliga más potente», con escenarios como el Moisés Ruiz. «Me siento muy bien en él, un pabellón que cuando vienes de visitante es difícil de jugar, pero cuando ya estás aquí entrenando y jugando es un orgullo». Agradeció que «el público responda de la manera que lo está haciendo».

No quiso entrar en detalles sobre el duelo entre Teruel y Palma, ni lo vio porque el domingo es 'sagrado'. El resto de la semana, solo voleibol, «porque es mi vida y no voy a cambiar», finalizó.