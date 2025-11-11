Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Huércal-Overa, capital del Enduro con la final del Campeonato de España

Los días 21, 22 y 23 de noviembre, tendrá lugar un evento que decidirá a los campeones nacionales y contará con la presencia del siete veces campeón del mundo Josep García

Bernardo Abril

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:46

El municipio de Huércal-Overa vivirá un fin de semana de máxima emoción al convertirse en el escenario de la última y decisiva prueba del ... Campeonato de España de Enduro los días 21,22 y 23 de noviembre. El evento, organizado por el C.D. Enducross Huércal-Overa, en colaboración con el Ayuntamiento, no solo coronará a los campeones de la temporada, sino que también contará con la participación del siete veces campeón del mundo de Enduro, Josep García, asegurando un espectáculo de motor de primer nivel.

