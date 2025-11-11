Huércal-Overa, capital del Enduro con la final del Campeonato de España

El municipio de Huércal-Overa vivirá un fin de semana de máxima emoción al convertirse en el escenario de la última y decisiva prueba del ... Campeonato de España de Enduro los días 21,22 y 23 de noviembre. El evento, organizado por el C.D. Enducross Huércal-Overa, en colaboración con el Ayuntamiento, no solo coronará a los campeones de la temporada, sino que también contará con la participación del siete veces campeón del mundo de Enduro, Josep García, asegurando un espectáculo de motor de primer nivel.

El representante de la Real Federación Motociclista Española (RFME), Antonio Mata, señaló la importancia de la prueba: «Huércal-Overa acoge la última prueba del campeonato de este año donde, de hecho, se van a decidir los campeones. Además, tendremos al 7 veces campeón del mundo de Enduro, Josep García. Seguro que va a ser un espectáculo, con una carrera dura, típica de Almería. Esperamos que sea un éxito».

El portavoz del C.D. Enducross, José Lasso, explicó las características técnicas que pondrán a prueba a los pilotos: «La prueba en Huércal-Overa se va a celebrar en otro tipo de terreno, tierra y polvo, que va a poner a prueba a los pilotos». A la vez que detalló el calendario de la competición «el viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas tendrá lugar el Supertest junto al Club de Tenis. Los 40 pilotos más rápidos del campeonato se enfrentarán uno contra uno en un emocionante circuito con obstáculos diseñado para el disfrute del público. Los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre desde las 9:00 horas habrá tres pruebas especiales cronometradas en diferentes ubicaciones en Almajalejo, Rambla Grande y junto al Club de Tenis».

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, puso en valor el impacto del evento para el municipio: «Huércal-Overa se convierte en capital del Enduro con la celebración del Campeonato de España, una prueba que reunirá en nuestro municipio a los más destacados pilotos que medirán sus fuerzas en un terreno diferente. Pudiendo disfrutar de este deporte a la vez que se favorece y potencia el municipio en otros sectores como la hostelería y el comercio». Así mismo felicitó al Club Enducross «por la gran labor que están realizando para potenciar el enduro en Huércal-Overa», a la vez que ofreció la colaboración del Ayuntamiento «en cuanto sea necesario«.

Fernández invita «a los vecinos del municipio y comarcas cercanas a disfrutar los días 21, 22 y 23 del enduro en Huércal-Overa«.