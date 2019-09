Las 'Guerreras' se pasean

La selección española se impuso ayer a la de Grecia en el primer partido del clasificatorio para la Euro 2020, que tuvo lugar en el Palacio de los Juegos Mediterráneos que, en poco espacio de tiempo ha acogido a las dos selecciones nacionales, la masculina y la femenina, ayer sin lleno en el recinto.

33 ESPAÑA 18 GRECIA España Balaguer (4), Figueras (5) y Cañellas (2), Marta (3), Carmen (1), María (1), Silvia (4, 2p), Elisabet (1), Silvia Navarro (p.), Mercedes, Jénnifer (5), Lara (1), Soledad (3), Alicia (2), Ana Isabel (2), Almudena (1), Ainhoa (2), Alexandrina (6), Mireya (2). Grecia Panagiota, Aikaterini (1), Anastasia (3), Erika (1), Vasiliki (1p.), Agni (1p.), Niki, Eleni, Aliki, Angeliki, Desponia (1), Olympa (1p.), Aikaterini, Lamprini (4, 1p.), Elisavet (5, 1p.). Parciales 3-1; 6-3; 8-3; 11-5; 14-6; 15-9 -descanso 19-10; 21-13; 24-14; 27-15; 33-18. Árbitros Alain Rauchs y Philippe Linster, procedentes de Luxemburgo. Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de la clasificación para la Women's EHF Euro 2020, que enfrentó a España y Grecia en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, que no se llenó en su graderío.

El triunfo de España fue rotundo, con un partido que tuvo de cara el combinado español desde el inicio y en el que la renta no paró de crecer mientras así lo quiso el equipo que actuaba como local.

Ya en los primeros compases de partido España comenzó adelantándose con un gol de Alexandrina, que batió a la guardameta griega sin apenas dificultad, Grecia, con un largo juego de posesión trató de batir a España para igualar el marcador, pero la defensa de la selección española se mantuvo fuerte para evitar el empate de las griegas y, en una contra, Jénnifer brindaba el segundo tanto de la selección española a la afición.

Dominio desde el inicio

Grecia intentaba resarcirse de los primeros minutos de dominio claro del conjunto que dirigía José Ignacio Prades, pero las Guerreras, con el acelerador pisado, consiguieron marcar el tercer tanto mediante Ainhoa, llegando a tener una renta de 3-0, a lo que las griegas consiguieron responder con un gol que recortaba distancias, tras esto, la selección, tras un gran juego combinativo, puso el cuarto en el marcador.

El partido continuaba, en los primeros minutos, siendo un correcalles de área a área, en las que las guardametas de ambas selecciones también se lucieron con grandes paradas a disparos realmente complicados. La sección española, sin levantar el pie del acelerador, seguía avasallando la meta rival en busca del séptimo gol, pero las intervenciones de la portera griega negaban el tanto, hasta que, de nuevo, y tras una contra propiciada por una gran intervención de Silvia Navarro bajo los palos, Jénnifer conseguía batir a la portería rival y poner el 7-3. No se iba a quedar ahí la actuación de la guardameta española, que en el minuto trece de partido detendría un penalti, previo también a un nuevo gol de la selección española.

LA PROTAGONISTA Daba igual lo que ocurriera en el encuentro y sobre la pista la gran protagonista de la noche iba a ser Carmen Martín, que sigue siendo una pieza clave en la selección, pero que además jugaba ante su público y en su casa.

Grecia no cesaba en su intento de recortar distancia a la selección española y mediante un gran tiro cruzado de Lamprini, puso el 8-4 en el marcador, continuando el dominio español, pese a eso, y después de que la selección española no consiguiese aumentar la renta en el marcador, las griegas recortaron diferencias, cosa que no aminoró la marcha de España y que consiguió hacerse con una renta de seis goles de ventaja, con goles de Ainhoa, Lara, Marta y Alexandrina, situando el marcador con un 11-5 a los 20 minutos de encuentro, que se transformó en 15-9 al descanso.

El segundo, sin historia

El segundo tiempo arrancó como el primero, una España muy dominadora se impuso en los primeros compases con dos goles en las primeras jugadas se la segunda mitad que decantaron, de una manera más amplia el resultado a favor de las 'guerreras', situándose, a los tres minutos de la reanudación, con un 19-9 a favor, albergando una renta de diez goles de diferencia.

Pese al amplio resultado, las griegas no se vinieron abajo y continuaron atacando la meta española, consiguiendo recortar la diferencia de goles gracias a dos penaltis transformados de manera consecutiva. Las 'guerreras', que no cesaron en sus ataques, volvieron a ampliar ventaja gracias a una estelar Alexandrina Cabral, quien, en el minuto 41 del segundo tiempo, había anotado un total de seis goles para el conjunto nacional.

Una segunda mitad con menos ritmo que la primera debido al cansancio de las jugadoras que fue una calcamonía de la primera, con un dominio español claro durante los primeros quince minutos donde Silvia Arderius brilló para poner más goles a favor de España, transformando los dos penaltis provocados por la selección griega. La selección greca se vio superada en todas las líneas por las españolas, pese a una gran Elisavet que fue la mejor de su equipo, siendo la máxima realizadora de las griegas.

No dejaron de caer los goles a favor de la selección nacional que, a falta de cinco minutos para el final del encuentro, se encontraban con una amplia ventaja de 16 goles sobre las griegas, certificando lo que fue una gran victoria de las 'guerreras' en un Juegos del Mediterráneo donde no dejaron los goles para deleite de la afición almeriense.

El encuentro acabó con el marcador de 33-18, en un partido que España se impuso de inicio a fin y que las 'guerreras' dominaron sin apenas oposición, significando la primera victoria de España en este camino de clasificación para la EHF 2020.

Una selección española que tendrá la siguiente cita el próximo día 29 ante Austria, en la segunda jornada de esta fase de clasificación para el Campeonato de Europa del próximo año.