Voleibol Gana el espectáculo Borja Ruiz celebra uno de los puntos en un partido muy equilibrado. / MOISÉS MARTÍNEZ Unicaja Almería firma el triunfo en el tie break ante CV Teruel en un vibrante partido en el que los blanquiverdes desaprovecharon un 2-0 | Los blanquiverdes no hicieron un buen partido, pese a ganar, con muchísimo error JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 14 octubre 2018, 01:31

El de ayer, en el Moisés Ruiz, es el triunfo del espectáculo. La escenificación sobre el histórico pabellón almeriense, más por el nombre que por el recinto en sí, la ganó Unicaja Almería en un partido bueno para el espectador, pero no demasiado para los técnicos, para Manolo Berenguel porque es inconformista y las victorias no le valen si no se gana bien; para Miguel Rivera porque su equipo comenzó mal, pero no llegó a la orilla. Lo cierto es que el partido sí que representa, más fielmente, las distancias que hay entre ambos equipos, aunque obligatoriamente haciendo decrecer el error para próximas citas, sobre todo los almerienses -38 errores son muchos errores, 16 más que Teruel-. Por eso, el partido se fue a cinco sets, aunque en condiciones normales las cosas serán más cortas o debieron serlas.

Unicaja Almería entró bien al duelo. Como si la herida abierta en la Supercopa 'sangrara' todavía. Y se manejó mejor. El poco acierto en ataque de Teruel le dejó en al descubierto. Pero 'amor con amor' se paga y los de Berenguel erraron mucho en los sets tercero y cuarto. En la lotería, fue mejor Unicaja para anotarse la victoria.

Herido

Unicaja Almería comenzó el partido muy ordenado, con un buen saque, que hizo mucho daño al conjunto turolense. Manolo Berenguel salió con casi los jugadores de la pasada temporada, con la única salvedad del opuesto, Ronald Fayola. El equipo almeriense mejoró mucho con respecto a la pasada semana para abrir las diferencias muy rápido (6-3).

El equipo almeriense, muy centrado, forzó el error en ataque para el conjunto turolense. A Pedro Rangel no le llegó la recepción, lo que supuso un problema. Javi Monfort se hizo fuerte desde la línea de nueve metros, con tres puntos directos. El segundo hizo subir al marcador al 12-5, lo que detuvo el partido. A la salida, continuó el buen rendimiento de Unicaja Almería con el saque, a la par que Villena, el jugador que debía sacar las castañas del fuego para los suyos, con bola alta, no lo consiguió y un ataque de Ronald Fayola hizo que los ahorradores doblaran a CV Teruel en el marcador (16-8).

Unicaja Almería, con buen trabajo en lectura de bloqueo, pareció jugar herido por la imagen del pasado sábado en Teruel. Los blanquiverdes buscaron a Víctor Rodríguez en recepción. Uno de Manu Parres puso el 18-9 y el saque del ilicitano influyó para el bloqueo de Javi Monfort (19-9), que llevó el partido al tiempo muerto de Miguel Rivera, viendo a los suyos con muchas dificultades. El técnico turolense decidió cambiar, dando entrada a Jovanovic y Colito. Mejoró en bloqueo y defensa, pero no lo suficiente. El set estaba decidido y lo ganó Unicaja con un ataque de Jorge Almansa.

El saque

El segundo set deparó noticias diferentes. Por lo pronto, Rivera introdujo en pista a Thomas Ereu en lugar de Víctor Rodríguez. Hubo más igualdad. La ventaja la tuvo Teruel, pero la recuperó Unicaja Almería gracias al error de los de Rivera y a la aportación del bloqueo almeriense. Uno de Fayola puso el 5-3 en el marcador. El venezolano lo hizo todo en esa fase, un error permitió el empate y un poderoso ataque por 2 puso a los blanquiverdes con mando (7-6).

La recepción llegó para ambos equipos y el ataque rápido, casi siempre por punta, mantuvo la disputa. El saque de Ereu puso en aprietos a Unicaja Almería, que falló en ataque, pero para los de Berenguel llegó la presencia de Javi Monfort, que facilitó la ventaja por dos puntos para los blanquiverdes, forzando incluso el error de Radunovic para irse al tiempo técnico por tres arriba (12-9), con Rubén Lorente buscando a Jorge Almansa.

Con Rangel en saque, el equipo almeriense se 'empequeñeció' y tuvo problemas para atacar. La defensa de Teruel hizo mucho y Balsa Radunovic, con un poderoso ataque, firmó para los suyos un parcial 0-4 que puso a los turolenses arriba en el marcador (13-14). El saque de Rubén Lorente provocó una 'fosa' en la recepción turolense que se fue del partido (18-14) y obligó a Miguel Rivera para pedir tiempo muerto e introducir de nuevo a Colito por Radunovic. El saque del internacional español hizo daño y metió a Teruel en la disputa (18-17).

La vuelta del saque a Unicaja fue la 'tumba' para los turolenses por la incidencia firmada por un Jorge Almansa poderoso que puso a los almerienses con una ventaja de cinco puntos (22-17) y otro tiempo muerto de Miguel Rivera, que no surtió efecto. Berenguel dio entrada a Fran Ruiz para el saque y acercar a los suyos al triunfo, que llegó 25-19.

Aparece el error

El tercer set lo marcó, en su salida, el saque de Thomas Ereu, que hizo daño en la recepción almeriense y el conjunto turolense se colocó con ventaja de dos puntos, tras los errores en ataque de los almerienses. Pero el saque almeriense de Manu Parres y Ronald Fayola devolvió a los almerienses el mando (6-5), con la aparición del venezolano como jugador clave en esa fase.

El saque de Rubén Lorente dio vida al conjunto blanquiverde. CV Teruel tuvo problemas y Unicaja Almería se fue con ventaja de dos puntos en el marcador (11-9), perdida antes de llegar al tiempo técnico para que los turolenses se fueran con ventaja y crecieran en el marcador (11-13). Viviendo del error, cuando este sonrió a los almerienses el partido volvió a la normalidad con un ataque de Fayola que puso a Unicaja con ventaja (14-13).

El set se movió con fases de mucha igualdad en los que el ataque se impusieron a las defensas, con el ataque por punta haciendo estragos. Ninguno de los dos equipos pudo mantener su juego, pero la ventaja la tuvo Teruel, mucho mejor en ataque que los almerienses. Aún así, seguían concediéndose errores. Sin embargo, el trabajo de Villena en ataque con mucha efectividad condujo a los suyos al triunfo, para poner el 23-25.

En el cuarto, Unicaja Almería se instaló en la montaña rusa ante un CV Teruel más metido y con un gran rendimiento en ataque. No hubo equilibrio ni de salida. Fran Ruiz entró a cancha y mostró un saque portentoso que encendió a la grada, pero Ereu fue clave para sostener la renta (21-25).

Más seguros

El partido se fue al tie break. En un juego tan corto, el error se paga caro. Un buen bloqueo de Manu Parres dio ventaja de dos a Unicaja Almería (3-1), pero la enjugó Teruel con el saque de Andrés Villena, que sin ser duro perjudicó la construcción (3-3). Ahí volvió a funcionar la lectura de bloqueo por punta para seguir mandando en el marcador (6-4).

El saque de Miki Fornés fue un problema para los almerienses, que se atascaron pues provocó lectura de bloqueo en los naranjas para darle la vuelta al marcador (6-7). Mejoró Unicaja Almería en ataque y se valió del saque de Borja Ruiz para entrar en la recta final con ventaja de triunfo (11-9) y provocando a Miguel Rivera para pedir tiempo muerto.

Se fue el equipo turolense del partido con un fallo de Thomas Ereu que permitió a Unicaja Almería acercarse al triunfo (13-10). Aunque lo intentó Rivera con la entrada de Jovanovic y de Colito, Unicaja Almería se mostró seguro en ataque. Fayola acercó a Unicaja Almería al triunfo, aunque el saque de Ereu dificultó la llegada (14-13), llevando a ambos equipos a los banquillos, tras el tiempo muerto de Manolo Berenguel. Javi Monfort, tras una espectacular defensa, cerró un partidazo para el espectador, puede que no tanto para los técnicos.