El fútbol fue más grande en Pescadería El 'Encuentro entre Leyendas' de la UD San Roque y UD Valdivia, cita de éxito para enmarcar JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 16 julio 2019, 00:54

Muchas veces, el deporte del fútbol ofrece detalles, aparentemente insignificantes, pero que le hacen ser más grande. Son, en algunos casos, los que llegan a la sensibilidad de sus millones de seguidores, de una manera menos llamativa que la generada por los fichajes 'bomba' o las polémicas por el final de un partido. La barriada almeriense de Pescadería, una de las 'catedrales' del fútbol almeriense, de donde han surgido destacados jugadores, fue protagonista de uno de esos detalles de sensibilidad.

En el Pabellón Municipal de Deportes de la barriada, única instalación deportiva que existe en ella, hubo lleno para presenciar un partido muy peculiar, organizado por la Asociación Cultural y Deportiva 'Eres de Pescadería'. El que enfrentaba, abriendo el 'baúl de los recuerdos' a dos equipos ya desaparecidos por falta de un campo de fútbol donde poder jugar, CD San Roque y UD Valdivia, formados por exjugadores de ambos clubes nacidos entre los años 1949 y 1969.

Hubo más de 400 espectadores, con entrada gratis y resaltando la presencia del futbolista Chuli, ex de la UD Almería y perteneciente al Getafe CF, de Primera, con raíces familiares en Pescadería. Pese a estar invitados, no asistieron ni el alcalde de Almería, ni el concejal de deportes. Según la organización, hubo 'callada' por respuesta a la invitación, con el añadido de haber tenido que pagar 129 euros por el uso de la instalación municipal, que salieron de los fondos, por aportaciones voluntarias de los componentes de 'Eres de Pescadería'.

La elogiable iniciativa de la asociación vecinal 'Eres de Pescadería', un evento para el recuerdo

Emoción, goles y abrazos

En los prolegómenos, los directivos de la Asociación Cultural y Deportiva 'Eres de Pescadería' que preside Gracián Cayuela Maldonado, entregaron distinciones. Las recogieron David Fernández Borbalán, exárbitro de Primera e internacional FIFA, que quiso estar en la cita para 'sacarse la espina' de no haber pitado nunca en el desaparecido campo Las Tres Tumbas; Nono Criado Villalobos, que dirigió el partido; Casi recogió la destinada al CD San Roque, y Pepe Cayuela, exjugador, entrenador y presidente de la UD Valdivia, la de esta entidad. Sobre Pepe Cayuela destacar que tras la fusión de ambos clubes, fue el último presidente. Un gran personaje del fútbol modesto almeriense que merece, mucho más, por su trayectoria y altruista dedicación.

Después el partido. Lo de menos fue el marcador final dado que no era un envite competitivo. Se anotó la victoria (3-2) la UD Valdivia, cuyos goles fueron marcados por Sebas y Hermi, este por partida doble, siendo Tori y Tomás, los autores de los tantos del CD San Roque. Tras el envite otro 'plato fuerte'. El de compartir algunas horas más de hermandad y convivencia, que se desarrollaron en las instalaciones del Varadero, en el Puerto Pesquero, con la degustación del aperitivo ofrecido por la Asociación 'Eres de Pescadería'. Fueron horas de repetición de abrazos y recuerdos, en algunos casos no exentos de tristeza por los que no pudieron estar en la cancha. Unos lo hicieron desde las gradas, otros desde la distancia, apoyando la iniciativa y otros, lamentablemente fallecidos, desde el cielo. Fue el 'broche de oro', a una cita futbolística que dejó estela de deseos de continuidad para el próximo año. Aunque haya que volver a pagar 129 euros por usar el Pabellón Municipal.