Rugby Un festival inclusivo con nombre de sandía Los participantes dieron toda una exhibición. / PACO ALONSO La actividad desarrollada en el Campo Municipal Juan Rojas vuelve a situar al rugby como un modelo a seguir | URA Clan y el novedoso URA Ejido Clan reciben a Les Abelles y Cullera para compartir un evento apoyado por la firma Anecoop y que recibe el elogio del Ayuntamiento por su aportación F. L. C. ALMERÍA Domingo, 19 mayo 2019, 00:20

Un poder de convocatoria de medio centenar de jugadores supone 'obligación' de hacer dos equipos para que todos participen. Así, se presentó URA Clan en el Juan Rojas para recibir a los 'hermanos' de Les Abelles y Cullera, y entre todos disfrutar de una jornada lúdica y deportiva patrocinada por una gran firma, comprometida con la sociedad, como Anecoop. Tan es así que no dudó en darle a este I Festival de Rugby Inclusivo el nombre de un producto estrella, el de su sandía Bouquet, que hizo las delicias de jugadores, de acompañantes y de público en general al ser degustada durante toda la mañana. Apenas unas horas antes había sido lanzada la campaña y no hubo mejor estreno que el de 'hacerla oval' a través de los valores rugbiers y la apuesta social de respeto, de tolerancia y de inclusión de Unión Rugby Almería.

Sin vencedores ni vencidos, hubo trofeo para los cuatro equipos, los dos llegados de la Comunidad Valenciana y los dos de URA Clan, uno de ellos gracias al nuevo empuje inclusivo de El Ejido Rugby, que en la previa al Festival hizo su segundo entrenamiento oficial desde su nacimiento. Además, se destacó a un mejor jugador de cada club, reconocimientos que los ganadores compartieron con el resto de integrantes de sus equipos respectivos y con los 'rivales-amigos'. En medio de ese ambiente festivo, culminado con un tercer tiempo espectacular, la satisfacción por un nuevo paso dado por la entidad cruzada. Miguel Palanca, su presidente, puso el acento precisamente sobre la felicidad que supone facilitar la práctica deportiva a todas las personas, sin distinción ni condiciones.

Suma de voluntades

Como no, esto fue posible gracias a la suma de voluntades del sector privado, de la administración y del movimiento social que representa URA. «Llevábamos mucho tiempo disfrutando e ilusionados con este evento, y desde que han llegado los más 'peques', después los mayores y el equipo URA Ejido Clan, que se ha creado hace muy poco, se ha demostrado que esto es algo que se va ampliando y poquito a poco vamos abriendo camino con un paso firme; muy agradecidos al Ayuntamiento de Almería, por su apuesta por el deporte en general y por el rugby inclusivo en particular. Siempre lo digo, tenemos al mejor alcalde de España, y por otro lado, como no, a Anecoop, a Alejandro Monzón y las cooperativas asociadas, por el apoyo que da para que estos proyectos puedan ser una realidad», dijo.

Palanca recordó que «vivimos en una sociedad que rehúsa de la violencia, que debe girar en torno al respeto, a la inclusión, a intentar ser una sociedad mucho más normalizada en la que todas las personas, independientemente de su capacidad tengan derecho a practicar deporte, ocio y tiempo libre». Ese fue un argumento ampliado por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que una vez más apoyó con su presencia un momento significativo para URA. «Uno de los mejores síntomas que determinan la salud de una sociedad, de una ciudad o un barrio es ver cuanta gente buena hace cosas buenas por los demás, y Almería goza de buena salud en ese aspecto y, de entre todos, URA siempre es ejemplo a seguir».

El regidor comparó URA y su modo de entender su actividad con la realidad de la ciudad. «Desde su nacimiento, este club es una magnífica noticia para los que vivimos aquí, incluso para los que no practicamos el rugby, porque ha puesto en marcha un modelo de club que debe ser imitado por todos los demás, compaginando élite, cantera y valores espectaculares, apostando por la diversidad que sí que existe en nuestra ciudad, ya que Almería es una ciudad muy diversa, con barrios muy diferentes, con geografía muy diferente y con capacidades muy diferentes, y desde la administración pública, los clubes y la iniciativa privada tenemos que apostar por intentar prestar los mismos servicios y que todo el mundo tenga los mismos derechos sea cual sea la diversidad que lo caracteriza».

Una victoria

Se mostró seguro de que ese es el camino para «salir ganando el común de los almerienses», ello sin olvidar «felicitar a las personas que han hecho posible el I Festival de Rugby Inclusivo Bouquet en Almería, por ser capaces de atraer a equipos de otros puntos de España y de que muchos almerienses con diversas capacidades, con esa neurodiversidad que protagoniza el día a día de nuestra ciudad, puedan practicar deporte, que lo haga en una instalación municipal y se normalice una situación que, por otro lado, es perfectamente normal». Más en concreto felicitó a Anecoop, una empresa que «demuestra su Responsabilidad Social Corporativa y que le devuelve a la sociedad lo que la sociedad le da en sus diferentes áreas de negocio». Para Fernández-Pacheco, el rugby «ha sido una gran noticia para la ciudad y no sólo ha llegado para quedarse, sino que no tiene techo en los próximos años».

Por parte de Anecoop, confirmada esa responsabilidad asumida, su presidente, Alejandro Monzón, fue un poco más allá. «Aprovechando que hemos hecho la presentación de la campaña de sandía, nos viene muy bien participar, estamos encantados de estar aquí, de patrocinar el evento; para nosotros es importante fomentar los valores que transmite, así como estamos muy interesados en que el consumo de frutas y hortalizas sea cada vez mayor; las cultivamos nosotros, pero lo que nos mueve es que la sociedad adquiera el hábito de realizar una alimentación sana y equilibrada». Las bandejas con rajas de sandía de primera calidad para refrescar el Festival fueron bien recibidas, compartiendo la dulzura de un producto muy sano e idóneo para un evento deportivo. Así acabaron su entrenamiento previo a los partidos séniors los más pequeños de URA Clan, que un sábado más acudieron a su cita con el deporte y la diversión.