La Feria de Almería, 'cancha' de excepción para cuarenta competiciones deportivas Acogerá torneos con solera, como el centenario Torneo de Frontón, que cumplirá su 130ª edición, o el 43º Certamen Andaluz de Pesca Deportiva, la 331ª Regata de Piragüismo, el 391º Open de Ajedrez y el 531º Trofeo de Pesca Marítima Infantil y Juvenil

Bernardo Abril Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 16:44 Comenta Compartir

Un total de 40 competiciones se celebrarán durante la Feria de Almería de este 2025, un 15% más que en 2024, lo que refleja el interés por la práctica de la actividad física en la Feria, según han destacado desde el Ayuntamiento de la capital, que ha puesto el acento en será tal la magnitud que cada día se celebrarán, de media, cinco actividades deportivas.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha presentado este jueves la programación, acompañado por José Ramón Chicano, técnico del Patronato Municipal de Deportes (PMD) que coordina la feria deportiva, así como representantes de los clubes y federaciones que promueven cada actividad.

Antonio Casimiro ha manifestado que «algunos torneos tienen solera, como el centenario Torneo de Frontón, que va por la edición número 130; el 43º Certamen Andaluz de Pesca Deportiva, la 331 Regata de Piragüismo, el 391 Open de Ajedrez, y el 531 Trofeo de Pesca Marítima Infantil y Juvenil».

En total, habrá competición en fotografía submarina, fútbol, tenis, baloncesto, pádel, fútbol sala, vóley-playa, boxeo, judo, halterofilia, frontón, klask, natación, tenis de mesa, Speedcubing, bádminton, pesca, piragüismo, golf, tiro olímpico, petanca, ajedrez, pickleball, esgrima, fútbol de mesa, tenis playa, orientación, baloncesto en silla de ruedas.

El concejal ha destacado que «la presencia de estos deportes también sirve de rclamo para que personas de otras provincias acudan a nuestra feria, participen en la competición deportiva y luego disfruten de la feria, beneficiando a hoteles, restaurantes y comercio, dentro del objetivo de ser un destino del turismo deportivo».

Entre las decenas de propuestas, todas muy atractivas, las imágenes del concurso de Fotografía Submarina estarán expuestas en el Club de Mar durante la semana de Feria, y participará, entre otros, el campeón del Mundo de Fotografía y Video Submarino, el cubano Fabián Álvarez.

Habrá, asimismo, numerosos deportes que se practicarán en la playa, como voley playa, badminton playa, tenis-playa, travesía a nado o pesca; y tendrán presencia deportes novedosos como el speedcubing, el pickleball y el que el club Padre Huelin potencia, como es el Klash.

Ha destacado también el edil «la travesía a nado que lleva el nombre de Carlos Tejada, un ejemplo para todos; y, por supuesto, el centenario frontón».

Casimiro ha animado a todos los almerienses «a participar o asistir como público en las diferentes modalidades deportivas, donde se comprobará el talento que existe en esta tierra, en un ambiente siempre de convivencia y alegría» y ha dado paso a cada representante que ha explicado la competición que organiza.

«Almería, como el resto del año, será una 'ciudad activa', durante la Feria», han valorado desde el Consistorio.