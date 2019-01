Voleibol No existe la duda para Chema Castellano Chema Castellano, que cuajó un gran partido ante Manacor, lamenta la derrota y avisa de la reacción necesaria. / MOISÉS MARTÍNEZ El cartagenero asegura que en Unicaja es obligatorio «juntarse y valorar el equipo que tenemos y que podemos ganarle a cualquiera» JUANJO AGUILERA Jueves, 24 enero 2019, 03:21

De 24 bolas que atacó en el partido que Unicaja Almería disputó el pasado sábado frente a ConectaBalear Manacor solo erró una e hizo punto otras 16, arrojando un enorme coeficiente de acierto atacante del 67%, magnífico para ocupar la posición de opuesto en un partido además muy complicado por la situación en la que salto a la pista. Pero es un sabor amargo el que le quedó a Chema Castellano después del partido disputado ante ConectaBalear Manacor. «Siempre fastidia perder cualquier partido, pero uno así duele mucho más, ante un rival que viene muy abajo en la clasificación y frente al que deberíamos haber sido contundentes y no lo fuimos; no estuvimos a la altura de Manacor, que hizo un gran encuentro y supo estar muy por encima de nosotros en todas las fases del juego». Chema Castellano dijo sentir un «dolor extra al haber estado dentro del campo» y no haber podido encauzar el triunfo.

Pero no hay mal que por bien no venga, dice el refranero, y «después de derrotas como la del fin de semana pasado lo que hay que hacer es todos los jugadores juntarse, valorar las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal, y sobre todo valorar el equipo y el conjunto que hay». Eso se ha producido de puertas del vestuario de Unicaja Almería para adentro, y el resultado ha sido el mejor posible. «Sabemos que este tropiezo es un toque de atención severo, que en dos semanas tenemos la Copa y que tenemos capacidad todos los jugadores que hay para llegar allí y ganarle a cualquier rival; nos sirve como toque de atención y lo único que nos queda es venir aquí día a día y si no salimos sangrando, intentarlo», explicó el opuesto cartagenero.

No hay caminos diferentes

El atacante blanquiverde enfatizó más todavía en esa idea de compromiso y total entrega. «Rompernos la cabeza entrenando, todos juntos, todos hacia el mismo camino, que es importante que no haya caminos diferentes dentro del grupo, que no los hay, y esa es la tónica de esta semana». No es que se haya bajado para nada la guardia y la tensión en los entrenos, pero las cosas no han salido y hay que afrontarlo. «Previo a Teruel estábamos entrenando bien pero en Los Planos no entramos en ningún momento en el partido, y esta semana igual, entrenando muy bien durante toda la semana, y no sé cuál es el factor, si dudamos o no, pero no hay que dudar en ningún momento porque con la capacidad que tenemos dentro del equipo eso no cabe; toca reponerse y mirar hacia adelante lo que nos queda».

Cuajó una gran actuación individual ante un Manacor «por encima en todas las facetas»

Siempre el equipo a batir, es posible que haya quien ponga una piel de cordero en los jugadores de Unicaja Almería, o quien crea en la debilidad del grupo, pero eso no importa lo más mínimo a la plantilla. «El que piense que vamos a entran con dudas en el siguiente partido está equivocado, porque lo que vamos a hacer es apretar los dientes, salir doblemente reforzados con muchas más ganas de luchar; creo que van a pensar eso, que estamos dolidos, pero no nos va a afectar lo más mínimo, al contrario, llegaremos todos más juntos, más unidos y más peligrosos que nunca». Uniendo una cosa con otra, «ser favorito o no a algunos les beneficia y a otros le presiona, pero yo confío en nuestro equipo de cara a la Copa», afirma.

En ese sentido, «lo importante es que sabemos que Teruel es el que va primero, a priori tiene un potencial muy grande, pero seamos favoritos o no cualquier cosa puede pasar, jugando bien primero la semifinal y después, si cuajamos nuestro juego en la final, le podemos ganar a cualquiera, así que no hay que confiarse ni para bueno ni para malo, y que sepa contra quien nos enfrentemos que será muy difícil para ellos tener a Unicaja Almería en frente». El deporte tiene una muy frágil memoria. «Somos los mismos jugadores que quedamos campeones de invierno y sabemos qué compañero tenemos al lado y qué rival hay al otro lado, y sabemos que somos capaces de todo; lo que va a pasar ahora es que no habrá dudas».

Melilla, peligroso

La advertencia de Castellano es completa, «sacaremos cualquier cosa adelante», dicho antes de un partido complicado este sábado y ante un rival conocido. «Melilla es muy peligroso sobre todo en casa, el factor que lo diferencia es el anímico, porque cuando juega de forma 'eufórica' y juegan todos animados son muy peligrosos, defienden mucho, tienen un potencial de ataque muy bueno, y creo que es un equipo difícil». Eso sí, hay que aprovechar lo que supone un gran previo copero. «Para nosotros es muy positivo, porque, cuando juegas fuera, los equipos locales parten con la pequeña ventaja de que conocen las dimensiones y están acostumbrados a las referencias, y nos va a ayudar bastante ir allí antes del jugarnos el título».

No solo eso, sino que asumiendo que «el trabajo hay que llevarlo hecho de casa», y viendo perfecto conocer mejor la pista, «un gran escenario para la Copa», Chema también valoró esperar a UBE L'Illa Grau antes. «Es doblemente positivo porque son los dos posibles rivales y así se podrá valorar cómo están ellos y cómo vamos nosotros, ajustar lo que se tenga que ajustar para sacar el máximo rendimiento de nuestro equipo y que ellos no saquen el máximo del suyo». Estudioso de rivales y números, Castellano insistió en que «hay que aprovecharlo», como también todos y cada uno de los minutos que Manolo Berenguel le otorga sobre la pista.

Así lo hizo frente a Manacor. «Estoy satisfecho por el rendimiento porque lo que quiero es que siga confiando en mí y en los jugadores que estamos fuera, y que sepa que podemos aportar en cualquier momento, y por esa parte sí que estoy contento; entré, conseguí hacer unos buenos números, pero no fueron suficientes, así que lo que queda es trabajar y a seguir». Afirmó sentirse muy bien, «hay partidos en los que tú tienes confianza, entras en el juego, atacas las dos o tres primeras bolas y ya sabes que cualquiera que te puedan echar estás en condiciones para atacarla, y da gusto aprovecharlo», reconoció, pero al final fue sufrimiento. «Eso no fue suficiente, y además creo que puede ser mejor incluso, pero cogí confianza».