Voleibol Esperando al mejor Ushuaïa Ibiza Chema Castellano, con la mirada perdida, puede que pensando en la importante cita del sábado frente a Ibiza. / MOISÉS MARTÍNEZ El técnico destaca que ««Piero, por su presencia, hace que los jugadores se motiven»; Chema garantiza que «Ibiza va a dar mucha guerra» Manolo Berenguel y Chema Castellano presentan el partidazo con el equipo de Piero Molducci JUANJO AGUILERA ALMERÍA Jueves, 6 diciembre 2018, 02:21

«A día de hoy es uno de los mejores partidos que se pueden ver en la Superliga y además viene a visitarnos el 'todoconocido' Piero Molducci, y eso puede generar también su morbo, en el buen sentido, claro». Manolo Berenguel expresó que el partido de este sábado, desde las 19.30 horas en el Moisés Ruiz, se encuentra en las más altas cotas de expectación y así lo trasladó a la sociedad almeriense para que tenga la afluencia merecida en la grada del Moisés Ruiz. «La gente de Almería, siempre lo he dicho, sabe de voley y es muy selectiva a la hora de elegir partido, aquí tiene uno bueno para acudir al pabellón, ya que, por lo que estoy viendo en las últimas semanas, Ibiza va de menos a más, está jugando muy bien y ahora más con la incorporación del opuesto -Henry Omar Tapia-».

Hombre por hombre, en el análisis que realizó el técnico blanquiverde sobre el rival, no dudó en exponer y valorar que Ushuaïa Ibiza «tiene jugadores que supuestamente no estaban a la altura de lo que podían ser, pero ahora lo están consiguiendo, están crecidos y vienen a estar a un gran nivel el sábado, seguro». La posible diferencia entre ambos clubes podía situarse en la profundidad de banquillo de los ahorradores, si se compara con lo que tiene el conjunto pitiuso. «Para todos los partidos tenemos dos equipos a la hora de tirar de banquillo, garantía de que uno u otro van a responder y sabiendo que no tenemos el problema de que no tira ninguno, ni los que están dentro ni los que están fuera». En todo caso, «Ibiza no es que tenga una plantilla muy extensa pero sí jugadores importantes como Gabi del Carmen, de los menos participativos las últimas semanas, pero que es un pedazo de jugador que viene de estar con la selección, así que si se le cae algún 'cuatro' tiene recambio».

El peso de Piero

En la parte mental puede ser llamativo el 'peso' del técnico italiano. «Piero, nada más que por su presencia, hace que los jugadores se motiven; además, estamos en un deporte en el que una de las mejores Ligas del mundo está en Italia, él viene de mamar ese voleibol y solo con su presencia hace que el jugador se crezca en el día a día». Fueron compañeros de banquillo en el triplete y lo conoce muy bien. «La sabiduría de Piero no la voy a descubrir yo ni mucho menos, la ha demostrado en España y seguro que su mano se va a notar en este banquillo o en cualquier otro en el que esté». Eso sí, se fijó en lo suyo antes que en nada y asegura estar «contento con la evolución de Unicaja Almería», pero expuso que quiere más.

Manolo Berenguel dijo apostar más fuerte. «Sigo pensando que este equipo puede jugar mucho mejor, estoy convencido de ello, y ese es el trabajo que llevamos con el día a día; falta que algunos jugadores se lo crean, falta que otros se motiven, y al final que todo repercuta en el equipo». Nada sorprendido por el rendimiento, su lucha es mantener la motivación al cien por cien. «Ya no es cometer menos error, que es algo que marca mucho en voleibol, sino sostener alta la actitud, porque eso no se negocia; puedes negociar los descansos, los saltos, el volumen... pero lo que va a ser siempre al cien por cien es la actitud, siendo complicado que así sea durante mucho tiempo para acumular más y más volumen de trabajo bueno».

En juego, números clave, pero para el técnico del conjunto blanquiverde, según dijo, hay algo más allá. «Mi objetivo era clasificarnos para la Copa y una vez allí será ganarla, pero yo no pienso este fin de semana en ganar 3-0 o 3-1 para ser matemáticamente cabeza de serie, sino para consolidarnos con el buen juego que tenemos y acumular buen trabajo de cara al final de la temporada, no hay más». De hecho, avisó de la segunda vuelta de la fase regular. «Hemos tenido en la primera mitad a todos los grandes rivales aquí, vamos a la novena jornada invictos, solo hemos perdido un punto, pero al final esto son anécdotas, porque tras el parón de la Navidad sí que habrá que demostrar muchas cosas y arrancar victorias en campos complicados».

Muy integrado

Escuchando atentamente, un Chema Castellano que sí conoce a Piero pero no en el mismo nivel que otros jugadores de la plantilla, «me hizo sentir muy integrado en la media temporada que estuvo con él, un hombre que ha dado mucho al voleibol español y a la ciudad de Almería», aseguró, pensando que «da gusto enfrentarse a los grandes clubes, grandes jugadores y grandes entrenadores; habrá un partido muy bonito». En ese sentido, analizando al rival el opuesto ahorrador ha definido a la plantilla pitiusa como «bastante ofensiva, un grupo bastante completo ahora con el opuesto, que es una pieza importante para todos los equipos». En el recuerdo más reciente, la pretemporada, en la que ambos se vieron un par de ocasiones. «Demostró ya entonces que es un hueso duro de roer en la Liga y así lo dicen los resultados, puesto que va tercero».

Al cartagenero no se le escapó que «viene de ganar a Palma, que es otro favorito», y puso como clave «que Unicaja marque su ritmo de juego, que ellos lo sigan, que no sean ellos los que lo impongan, y eso supone hacerlo lo mejor posible desde el principio del partido hasta el final». El colocador Germán Galdón «no solo juega bien en su función de distribuir, sino que saca muy bien, bloquea mucho, es muy ordenado, defiende muy bien y con el carácter que tiene, fuerte, se hace notar en el campo». Además, está bien suplido en caso de ser necesario. «Tanto él como el segundo, que lo conozco también -César Martín-, van a dar mucha guerra». Pero al igual que su entrenador, también destaca las propias armas ahorradoras.

En los entrenamientos

En ese sentido, se 'afilan' cada día. «El nivel que se está viendo aquí en entrenos durante la semana de todos los que formamos parte de la plantilla es muy, muy alto, y sí conozco a Paco, a Gabi y a Juanmi, y creo que están a un nivel bueno, que son muy competitivos, pero a día de hoy la plantilla de Almería puede medirse a cualquier rival; somos 13 tíos que cualquier rival que se nos ponga por delante podemos hacerle frente». Además, la motivación ante una cita así es un factor importante. «A todos gusta jugar este tipo de partidos, bonitos, de la parte alta de la clasificación; esperemos que no les salga tan bien y que ganemos».

Abundando en la competitividad interna, «aquí miras a cualquiera de los dos lados de la red y ves a dos equipos que podrían salir el fin de semana, sea quien sea el que esté en un lado o en el otro». Eso hace crecer a cualquier jugador. Es la confirmación de que se juega como se entrena. «Estamos peleando toda la semana y eso no es fácil de conseguir por la experiencia que yo tengo de otros años en la SVM, que haya tanta competitividad en los dos campos independientemente de los jugadores que formen uno u otro; si se utiliza de forma positiva puede ser un buen factor».

El cartagenero se despidió asegurando que acabará la temporada un Chema mejor que el que la comenzó. «El objetivo de todos es mejorar, me siento muy cómodo, hay un nivel de compañerismo increíble en el vestuario, sin grupos, sino formando una piña, y eso ayuda a crecer más, con la suerte de entrenar a un gran nivel; esto hay que aprovecharlo, partirnos la cabeza entrenando, eso se ve en los partidos, así que es un buen año para mí para sacar mi mejor versión».