Érase una vez... un fortín

De la nada al todo, con tres partidos en casa consecutivos para URA, en el Juan Rojas comienzan a recuperarse los ecos de la competición nacional. El recinto, mítico, ha permanecido callado durante casi un par de décadas, pero su regreso se va a hacer a lo grande. Considerado por el rugby nacional como un lugar de referencia, lo siguiente es ser 'templo' para los cruzados y por eso hay conjura para comenzar muy fuertes la cuarta singladura por una categoría muy complicada, la División de Honor B. Va a tener el honor de ser el primer visitante 'oficial' un equipo que también estará de estreno, en su caso de plaza en la segunda categoría española.

El Jaén Rugby que llega a Almería, eso sí, y no se admiten los engaños, está muy reforzado y con intención de demostrar que no está solo de visita en este Grupo C. Lo tiene muy claro Nacho Pastor, el tercero de los estrenos de una mañana de domingo especial. Será el primer partido también para este nuevo inquilino del banquillo unionista, que se queda con las vibraciones que le han llegado las horas previas. «Lo más destacable son las ganas que tenemos de comenzar a disfrutar de los partidos de verdad después de toda la pretemporada». Esa sensación se transmite desde sus miradas y gestos hacia los integrantes de un plantel sobre el que deposita muchas esperanzas.

Además, el preparador recordó que hay dos alicientes. «El primero es la inauguración oficial del estadio, porque tenemos un campo espectacular y lo que queremos es disfrutar de él y que lo disfrute la afición, que se merece ver rugby en unas instalaciones que son un referente en España, y el segundo es que afrontamos el primer partido de Liga ante un rival duro, muy duro, que se ha reforzado, que para nada es la 'perita en dulce' de la división». Por todo ello, Pastor avisó de que «va a ser realmente interesante, entre dos equipos que quieren demostrar que su sitio no es la parte de abajo de la clasificación». El espectáculo se instalará desde el primer día en el Juan Rojas.

Motivación

Para el míster, la motivación del adversario es algo a tener en cuenta, pero si de eso se trata Unión Rugby Almería no va menos preparado. «Si ellos tienen ganas, nosotros tenemos seguramente más, porque jugar en casa es un punto a favor y tenemos que hacer de nuestro estadio un auténtico fortín». Vigilancia de cerca establecida, «Jaén es un equipo que se ha reforzado tras conseguir el ascenso tanto a nivel técnico como de jugadores, que ha realizado numerosas incorporaciones, y me imagino que, como todos, lo que pretenderá será ir poco a poco imprimiendo un carácter a su equipo y una propuesta de juego». Será un adversario peligroso, el primero de tres en casa con Industriales y Cáceres.

Para esa triple cita, URA tiene sobre lo que sostenerse. «Lo que tenemos es ese trabajo que hemos realizado ya en la División de Honor B tras haber salvado la categoría tres veces en las temporadas anteriores, lo que sirve como base para afrontar, junto con los refuerzos de este año, una apasionante Liga en la que intentaremos ir al máximo y evidentemente disfrutarla». Una cosa es la que lleva a la otra, así que eso supone «no ir a remolque de los demás, sino tener una propuesta de juego que nos lleve al final de la temporada al lugar que nos merezcamos». Meditando su primer XV titular para saltar al verde del Juan Rojas, Nacho Pastor piensa jugar sus bazas lo mejor posible.

Una de ellas no está precisamente en sus manos, ya que se trata de una grada que tiene una capacidad para 2.200 espectadores y que deberá rugir junto con el equipo durante toda esta temporada de la consagración definitiva. Se sabe que habrá un desplazamiento muy significativo desde Jaén para disfrutar del debut del equipo en categoría nacional y que por tanto los chicos del bonito campo de Las Lagunillas no estarán solos. Como ya es norma, la movilización de la amplia masa social de Unión Rugby Almería hace pensar en una gran entrada ya de inicio, para recordar al oval nacional que se tiene una de las más cálidas y mejores aficiones del país. Dirigirá el choque Luis Lasala.

Proyecto de cantera

Los jienenses llegan dirigidos por su nuevo jugador-entrenador, Nick Thomsom, neozelandés, en un proyecto de cantera pero reforzado por cinco extranjeros, ya que el técnico se trajo a sus compatriotas Bobby Tane y Matthew Eduward, además de los argentinos Tato Camacho y Emiliano Gómez. Su inicio fue al menos llamativo, pues su equipo obligó a una remontada al gigante Ciencias, que acabó ganando un amistoso de hace un par de semanas por 35-25. El tiempo de trabajo previo es más o menos similar con el de URA, ya que arrancaron pretemporada el 15 de agosto.

Por parte de URA, habrá bastantes rostros nuevos no solo sobre el verde, sino fuera, disfrutando de lo que será un partido muy intenso. Como nota curiosa, un reto, el hecho de ser el cuarto inicio de temporada en División de Honor B para los cruzados, cuarto derbi andaluz y antes ninguna victoria, así que por primera vez se puede comenzar ganando.