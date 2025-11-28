Duro puerto de montaña para empezar la necesaria escalada

Tres partidos en siete días, con cambio de entrenador en el momento más determinante de la primera vuelta. Las cuatro derrotas sin puntos y la ... décima plaza marcan con rojo el inicio de un duro puerto de montaña en el que es obligado iniciar la escalada. Quedan seis jornadas para que se cierre la entrada a la Copa y Unicaja Costa de Almería cuenta 'finales'. La primera es hoy, cuando reciba, en el debut de Israel Rodríguez como técnico, a Servigroup Playas de Benidorm. La segunda llegará casi de seguido, con visita a Teruel el jueves, día 4. Desde allí, sin escala en Almería, viaje a Gran Canaria para verse con Guaguas el sábado, día 6.

Es el 'temible' diciembre asomando, cargado con cinco partidos, dos de ellos entre semana. El motivo es que en este mes se deben recuperar las dos jornadas primeras de la Superliga, que se aplazaron incluso antes de su inicio por la celebración del Mundial. La primera respecto a Unicaja Costa de Almería era el referido encuentro en Los Planos y la segunda recibir a Tarragona en el Moisés Ruiz. Así, se disputarán tres partidos en siete días de nuevo de manera prácticamente consecutiva. Para los blanquiverdes, la segunda vez será recibiendo a Manacor el sábado 13 y a Tarragona el miércoles 17 y visitando a Valencia el sábado 20. Quedará saldada la primera vuelta cuando siempre, antes del parón de Navidad.

El 'todo por el todo' para los ahorradores es ya. Están cuatro de la octava plaza, la última que da acceso al 'torneo del KO' y que está ocupada por San Roque. El equipo canario está empatado a siete puntos con el séptimo, Pamesa Teruel, y el sexto, Cisneros La Laguna. Unicaja Costa de Almería se encuentra a cinco puntos de Melilla, quinto y el equipo que marca el corte con la zona alta, en la que se han dado a la fuga Valencia, Manacor, Soria y Guaguas. A los ahorradores les queda durante los próximos 21 días verse las caras con cuatro equipos que están por delante, tres de ellos de los 'disparados' en la tabla, y con los únicos dos que tiene por detrás. Las cuentas dicen que hacen falta tres victorias… al menos.

Vidas paralelas

Servigroup Playas de Benidorm llega este sábado al Moisés Ruiz siendo undécimo, con dos puntos, los conseguidos en su única victoria del curso. Eso sí, tumbó a Pamesa Teruel. Fue en la jornada 2, así que, como Unicaja Costa de Almería, no gana desde entonces y su racha es en negativo, con tres derrotas seguidas. Las similitudes también pasan por que ambos habían hecho al menos un set hasta el pasado fin de semana, cuando cayeron por 3-0. Ese dato de marcadores de 1-3 habla de lo peligroso que es Benidorm, puesto que ha sido capaz de anotarse sets frente a Melilla y Guaguas en su casa y contra Manacor en Mallorca. Muy duro su calendario, sólo tiene a Soria de los 'gallos'.

Por lo tanto, sabiendo que ha jugado ya frente a los rivales más complicados y estando a cinco puntos de la Copa del Rey, en la localidad alicantina se preguntan el '¿y por qué no? Su ambición en el Moisés Ruiz es hacerse con el triunfo, evidentemente, y tiene argumentos para ello. Muy atrás queda el 4-0 que los blanquiverdes lograron en la pretemporada, justo un fin de semana antes del inicio de la Superliga. Viene Benidorm además con su 'hombre-punto' en plena forma. Miguel Ángel Martínez, el opuesto colombiano fichado como estrella desde Teruel, le hizo 23 tantos a Valencia el sábado pasado, 29 a Manacor el anterior, 27 a Teruel y 23 a Melilla, quedándose sólo por debajo de la veintena ante Guaguas, pero haciendo 18.

Ojo

Es el gran referente que canaliza un porcentaje altísimo de balones de ataque, servidos por un colocador de calidad y experiencia como Sergio Ramírez. El ex de Ibiza y Manacor, entre otros, tiene un gran saque y mantiene en todo momento la tensión competitiva. En cuando a receptores, juega todo la dupla argentina con Luca Cuminetti y Valentino Vidoni, con mucho menos volumen de balones de ataque que Martínez y acompañados en recepción por el líbero Néstor Piqueres, procedente de Petrer. Ambos tienen capacidad de hacer puntos y se recurre a ellos si el partido así lo demanda. Como centrales, dispone de dos de garantías, el brasileño Carlos Dos Santos y el español Xavi Fresquet.

De su formación inicial mantiene a tres hombres del ascenso, Ramírez, Dos Santos y Cuminetti, completando el resto con fichajes de calidad para un equipo rocoso y que es muy probable que escale en la tabla. En cuanto al resto de su plantel, tiene a Dani Retuerto, un histórico de la Superliga, y Rafael González como central, así como a Arnau Caparrós, su opuesto en las cuatro temporadas anteriores. Respecto a receptores, cuenta con Juan Contreras, que entra puntualmente al saque, y con Mateo Martínez, de 20 años. Pero los más jóvenes son el colocador Ramón González, de 2006, y el líbero Héctor Rodríguez, de 2007.

Plantilla completa

Unicaja Costa de Almería, que ha pasado por circunstancias extraordinarias que muy difícilmente se dan al mismo tiempo, llega con la plantilla por fin completa. Israel Rodríguez tomó las riendas el pasado martes y sus sensaciones sobre el potencial visto en pista fueron muy buenas. En todo caso, gran parte de lo que suceda hoy pasa precisamente por los jugadores y su estado anímico. Tras haberse acumulado hasta cinco bajas y haber podido ganar 8 de los 12 sets que se han perdido, 5 de ellos por encima del 25, hay ganas de resarcimiento. En esa secuencia de sets con resultado perdidos ha habido muchas pelotas para ganarlos que no se han cerrado.

Los pequeños detalles han dibujado una situación anómala para el equipo. Con más acierto en esos balones de set se estaría más arriba en la tabla y se sabe. Desde ya se busca cambiar la dinámica, de lo que se encargará el mítico Israel Rodríguez en su regreso al Moisés Ruiz. Su última vez fue de jugador y hoy debutará como técnico al máximo nivel en el banquillo local. El encuentro comenzará a las 17.30 horas y estará dirigido por los colegiados Ángel Romero, de Granada, y Fernando Cerrato, de Murcia. Las obras del Moisés Ruiz han culminado y se volverá a la normalidad también en ese aspecto por vez primera en lo que va de temporada.