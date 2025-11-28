Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Es hora saldar cuentas con la competición y de empezar a ganar, sí o sí. Paco Alonso
Voleibol

Duro puerto de montaña para empezar la necesaria escalada

Unicaja Costa de Almería inicia una semana clave de tres partidos con la visita de Servigroup Playas de Benidorm convertida en su 'primera final' en la lucha por la clasificación para la Copa del Rey 2026, en el día del debut de Israel Rodríguez

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

Tres partidos en siete días, con cambio de entrenador en el momento más determinante de la primera vuelta. Las cuatro derrotas sin puntos y la ... décima plaza marcan con rojo el inicio de un duro puerto de montaña en el que es obligado iniciar la escalada. Quedan seis jornadas para que se cierre la entrada a la Copa y Unicaja Costa de Almería cuenta 'finales'. La primera es hoy, cuando reciba, en el debut de Israel Rodríguez como técnico, a Servigroup Playas de Benidorm. La segunda llegará casi de seguido, con visita a Teruel el jueves, día 4. Desde allí, sin escala en Almería, viaje a Gran Canaria para verse con Guaguas el sábado, día 6.

