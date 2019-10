La Desértica de Almería, 6.000 almas contra 6.000 cuerpos La durísima carrera de ultrafondo entre Almería y Roquetas de Mar supone una demostración de capacidad de sacrificio JUANJO AGUILERA Almería Sábado, 19 octubre 2019, 14:20

Unas 6.000 almas han tomado la salida esta mañana desde la Avenida Federico García Lorca de Almería para llegar a lo largo de esta tarde, noche o, incluso, madrugada a la línea de meta instalada en Roquetas de Mar. La carrera de ultrafondo que cumple su tercera edición es disputada en tres modalidades -MTB, marcha o por equipos- y supone una pelea personal de la mayoría de quienes participan en la que el premio es llegar sin importar el tiempo invertido. No se mira el reloj nada más que para no entrar fuera de control. El crono sólo lo miran quienes quieren llegar antes, los que quieren sólo llegar disfrutan, o no, de una carrera hecha para alimentar la capacidad de sacrificio, una prueba que acaba hoy, pero que comenzó hace algunos meses porque es obligado estar preparado para afrontar un reto como el que plantea La Desértica.

Pedalada a pedalada, paso a paso se van cumpliendo unos retos que comenzaron a las nueve de la mañana, para los ciclistas, y una hora más tarde para los que cubren el recorrido a pie por asfalto, ramblas, cerca del mar o de la montaña y que unos lo hacen cargando con el peso de alimentos para no decaer, otros con el peso de la responsabilidad de haberse apuntado para que el alma derrote al cuerpo, para que salgan fuerzas de donde no las hay y para cruzar la meta antes que los miedos. La Desértica es eso, una carrera que, aunque debe pulir aspectos para ser cada día mejor, premia el gran esfuerzo de quienes se sienten deportistas sólo por el hecho de disfrutar cumpliendo metros, superando obstáculos.