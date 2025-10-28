Daniel Martínez y Nerea García se coronan en la XVI Ruta BTT del Jamón de María
Puntuable para las XCM Series Almería 2025, se desarrolló con 240 participantes y unas condiciones climatológicas óptimas
R. I.
Martes, 28 de octubre 2025, 23:15
El municipio almeriense de María acogió, el pasado sábado, la XVI Ruta BTT del Jamón de María, puntuable para las XCM Series Almería 2025, con ... 240 participantes y unas condiciones climatológicas óptimas. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de María, contó con un recorrido de 49,2 km y 1.410 metros de desnivel positivo, que llevó a los ciclistas por parajes como Casablanca, Hoya de Las Vigas, Aduana Alta, Cerro Redondo y la Vereda Alta (1.414 msnm), con desvío a una ruta corta de 39,63 km en el Refugio Los Alamicos.
En la clasificación general masculina, el ciclista sub-23 Daniel Martínez (101 Faster Team) se impuso con un tiempo de 2:03:16, seguido del máster-30 José David Latorre (Sumgasur-Bicis Buru) y el élite Antonio García (Gonvibike's Riders CC). En categoría femenina, la M-40 Nerea García (Vellsam Team CD) dominó con un crono de 2:58:29, completando el podio Isabel Casanueva (30740 Club Deportivo), en segunda posición, y Marta Checa (Vellsam Team CD), que logró el tercer puesto.
Entre el resto de categorías, destacaron el cadete Javier Carrique (Oxygenbike Team);el júnior Jesús Berenguel, los élite Antonio García y Marta Checa, los máster-30 José David Latorre y Ana Celi Ortega, los máster-40 Roberto Carlos Fernández y Nerea García, los máster-50 Daniel Sánchez e Isabel Casanueva y los máster-60 José Miguel Martínez.
La jornada contó con un ambiente festivo y competitivo, con la presencia de José Antonio García, alcalde de María y diputado de Deportes, y del exciclista profesional Juan Martínez Oliver, asesor de la Diputación Provincial de Almería. La próxima y última prueba del circuito será la IV BTT La Fundición, a celebrar el próximo 9 de noviembre en el municipio de Adra.
