La prueba femenina se la apuntó Nerea García. FAC
Ciclismo

Daniel Martínez y Nerea García se coronan en la XVI Ruta BTT del Jamón de María

Puntuable para las XCM Series Almería 2025, se desarrolló con 240 participantes y unas condiciones climatológicas óptimas

R. I.

Martes, 28 de octubre 2025, 23:15

El municipio almeriense de María acogió, el pasado sábado, la XVI Ruta BTT del Jamón de María, puntuable para las XCM Series Almería 2025, con ... 240 participantes y unas condiciones climatológicas óptimas. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de María, contó con un recorrido de 49,2 km y 1.410 metros de desnivel positivo, que llevó a los ciclistas por parajes como Casablanca, Hoya de Las Vigas, Aduana Alta, Cerro Redondo y la Vereda Alta (1.414 msnm), con desvío a una ruta corta de 39,63 km en el Refugio Los Alamicos.

