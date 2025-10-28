Daniel Martínez y Nerea García se coronan en la XVI Ruta BTT del Jamón de María

El municipio almeriense de María acogió, el pasado sábado, la XVI Ruta BTT del Jamón de María, puntuable para las XCM Series Almería 2025, con ... 240 participantes y unas condiciones climatológicas óptimas. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de María, contó con un recorrido de 49,2 km y 1.410 metros de desnivel positivo, que llevó a los ciclistas por parajes como Casablanca, Hoya de Las Vigas, Aduana Alta, Cerro Redondo y la Vereda Alta (1.414 msnm), con desvío a una ruta corta de 39,63 km en el Refugio Los Alamicos.

En la clasificación general masculina, el ciclista sub-23 Daniel Martínez (101 Faster Team) se impuso con un tiempo de 2:03:16, seguido del máster-30 José David Latorre (Sumgasur-Bicis Buru) y el élite Antonio García (Gonvibike's Riders CC). En categoría femenina, la M-40 Nerea García (Vellsam Team CD) dominó con un crono de 2:58:29, completando el podio Isabel Casanueva (30740 Club Deportivo), en segunda posición, y Marta Checa (Vellsam Team CD), que logró el tercer puesto.

Ampliar El podio de la categoría masculina. FAC

Entre el resto de categorías, destacaron el cadete Javier Carrique (Oxygenbike Team);el júnior Jesús Berenguel, los élite Antonio García y Marta Checa, los máster-30 José David Latorre y Ana Celi Ortega, los máster-40 Roberto Carlos Fernández y Nerea García, los máster-50 Daniel Sánchez e Isabel Casanueva y los máster-60 José Miguel Martínez.

La jornada contó con un ambiente festivo y competitivo, con la presencia de José Antonio García, alcalde de María y diputado de Deportes, y del exciclista profesional Juan Martínez Oliver, asesor de la Diputación Provincial de Almería. La próxima y última prueba del circuito será la IV BTT La Fundición, a celebrar el próximo 9 de noviembre en el municipio de Adra.